Британский атлет может сесть в тюрьму по закону Родченкова. В деле доктора Лира — новые подозреваемые

Американские СМИ приводят новые подробности расследования сети распространения допинга среди топ-спортсменов, действовавшей накануне Олимпиады-2020.

Дело американского врача-натуропата Эрика Лира, которого обвиняют в организации преступной сети по сбыту допинга накануне Олимпиады-2020, обрастает новыми подробностями. Как сообщает газета Washington Post, Лира, по данным следствия, мог поставлять запрещенные эритропоэтин, гормон роста и кленбутерол еще как минимум трем олимпийцам — из Швейцарии, Нигерии и Великобритании. Имена подозреваемых пока не называются, но ясно, что список «клиентов» мошенника значительно расширился. Ранее среди них фигурировали нигерийская бегунья Блессинг Окагбаре (получила 11 лет дисквалификации), ее соотечественник Дивайн Одудуру (шесть лет отстранения) и ямайская прыгунья тройным Сабина Аллен (четыре года).

Лире, как организатору допинговой сети, по новому закону, который назван именем беглого российского ученого Григория Родченкова, грозит десять лет тюрьмы и миллион долларов штрафа. В мае этого года Эрик признал свою вину и сейчас активно сотрудничает со следствием. Ранее сообщалось, что техасский врач поставлял иностранным атлетам, проживающим в США, допинг, нелегально завезенный из Центральной и Южной Америки, а также расписывал схему применения препаратов. В случае возникновения неприятностей с антидопингом Эрик советовал своим клиентам валить все на «зараженное мясо». Обвинения доктору были предъявлены в январе 2022 года, и с тех пор он находится под стражей.

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Резко контрастирует с частичным признанием вины

О том, что в деле замешан некий представитель Швейцарии (скорее всего, речь о спринтере Алексе Уилсоне), Минюст США уже сообщал ранее. Участие в схеме представителей Нигерии после историй с Окагбаре и Одудуру уже не должно никого удивлять, а вот наличие среди подозреваемых британца — очень плохая новость для сборной Соединенного Королевства накануне Олимпиады в Париже. Ведь в Токио-2020 эта команда уже сталкивалась со скандалом вокруг спринтера Чиджинду Уджа, который получил 22 месяца дисквалификации за остарин. Из-за этого инцидента команда Великобритании потеряла серебряную медаль в мужской эстафете на 4х100 метров.

«Лира путешествовал по Соединенным Штатам, чтобы доставлять и/или вводить запрещенные препараты различным спортсменам с целью повлиять на исход Олимпийских игр в Токио, — говорится в документе, который приводит Washington Post. — Фактический масштаб правонарушений Лиры резко контрастирует с его частичным признанием вины. Трусливые попытки подорвать целостность спорта противоречат цели Олимпийских игр: продемонстрировать спортивное мастерство в равных условиях. Попытки Лиры извратить эту цель не останутся безнаказанными».

В январе 2022 года самозванный доктор из Техаса был обвинен в том, что снабжал допингом элитных легкоатлетов, наклеивая на запрещенные лекарства поддельные этикетки и сбывая их под видом разрешенных препаратов. Самой известной клиенткой мошенника была нигерийская бегунья Блессинг Окагбаре, которая сдала положительный анализ на гормон роста накануне Игр-2020 и была дисквалифицирована после предварительных забегов в Токио. Предполагается, что эта звездная спортсменка, как и другие ее коллеги, знали об обмане, а не стали невинными жертвами. В распоряжении следователей имеется переписка Лиры с клиентами.

Блессинг Окагбаре. Фото Global Look Press

Борьба с допингом будет длиться вечно?

Также сообщается, что федеральная прокуратура США предъявила по делу Лиры обвинения двум его сообщникам — это либериец О'Нил Райт и ямаец Дьюэйн Барретт. Оба в прошлом были спринтерами топ-уровня. В обвинительном заключении говорится, что они предлагали Окагбаре просто шикарный «набор допингера»: «100 миллионов стволовых клеток по 1900 долларов, человеческую плаценту за 350 долларов, а также 12 мг гормона роста — по 450 долларов». Диллеры обещали возрастной клиентке (в 2021 году Окагбаре было 32 года), что она сможет выиграть олимпийское золото на дистанции 100 метров и предлагали схемы обмана допинг-контроля. Результаты Блессинг в олимпийском сезоне действительно пошли вверх, пока ее не уличили в допинге.

Возможно, на сотрудничество с мошенниками нигерийку толкнули неприятности ее тренера Раны Райдера, который как раз угодил под расследование из-за обвинений в домогательстве к несовершеннолетним ученицам. Как бы то ни было, Окагбаре точно была не одинока в своей ставке на допинг, и сейчас в США вокруг доктора Эрика Лиры раскрывается цела сеть по сбыту допинга. Пожалуй, это самое громкое «серийное дело» в мировом спорте после приговора немецкому доктору Марку Шмиду (в 2021 году он получил пять лет тюрьмы за незаконные переливания крови, в основном лыжникам и велогонщикам) и дисквалификации бывшего врача Британской федерации велоспорта и команды Team Sky Ричарда Фримена (в 2023 году он отстранен от спортивной деятельности на четыре года).

Конечно, хорошо, когда спортивные мошенники оказываются разоблачены и наказаны по заслугам. Однако бесконечное повторение подобных историй заставляет задуматься над эффективностью современной системы допинг-контроля. Несмотря на колоссальные бюджеты на борьбу с запрещенкой и невиданные полномочия антидопинговых организаций, разного рода сомнительные доктора все равно легко находят своих клиентов и долгое время безнаказанно проворачивают свои схемы. И перспектива разоблачения не останавливает звезд спорта от опасных экспериментов со своим здоровьем. Получается борьба с допингом будет длиться вечно? Или все-таки мы сейчас делаем что-то не так?