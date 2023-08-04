Российский спринт внезапно начал оживать. Далеко ли до рекордов Усэйна Болта?

Чемпионы России-2023 на стометровке Кристина Макаренко и Ярослав Ткалич приятно удивили своими результатами.

От российских спринтеров никто ничего особого не ждет со времен Ирины Приваловой, которая, кстати, нынче является первым вице-президентом Всероссийской федерации легкой атлетики. Казалось бы, в условиях отсутствия международных стартов результаты будут не расти, а только падать, но на чемпионате России-2023 в Челябинске с участием белорусов не обошлось без приятных сюрпризов на престижной стометровке — с очень высокими по нашим современным меркам личными рекордами победы одержали Кристина Макаренко и Ярослав Ткалич. Неужели российский короткий спринт начал-таки выкарабкиваться из ямы?

По стопам Приваловой?

Буквально через две недели, 19 августа, в Будапеште стартует чемпионат мира по легкой атлетике, где россиян никто не ждет. Не помогло даже долгожданное восстановление членства ВФЛА, президент World Athletics британец Себастьян Коу категорически против выступления россиян (и белорусов) в международных стартах даже в нейтральном статусе, называя отстранение «лучшим решением, которое может быть на данный момент».

Кристина Макаренко (в центре) победила на дистанции 100 м. Фото ВФЛА

Что ж, «королеве спорта» в России, увы, не привыкать вариться в собственном соку. Особенно спринтерам, которые редко попадали на крупные старты в последние годы, в том числе и по объективным причинам — из-за недостаточно высоких скоростей. Но на чемпионате страны в Челябинске произошел, можно сказать, качественный скачок. Причем как у женщин, так и у мужчин.

Сразу оговоримся, что на мировом уровне и нынешние результаты выглядят относительно скромно. К примеру, лидер сезона Шерика Джексон из Ямайки бежала в 2023-м 100 метров за 10,65, а из 11 секунд выбегали 22 спортсменки. Но все же выступление 26-летней Макаренко в Челябинске заслуживает самых лестных слов. Свой предыдущий личный рекорд Кристина превзошла дважды — сперва в полуфинале при очень скромном попутном ветре (0,3 метра в секунду) показала 11,10, а в финале при попутном ветре 0,7 метра в секунду пробежала за 11,11.

Кстати, оба раза совсем чуть-чуть не дотянув до олимпийского норматива (11,07). Причем, как признавалась после финиша Макаренко, по ощущениям старт в финале она «проспала». «Конечно, мне хочется выполнить олимпийский норматив, чтобы доказать себе, что могу. Но я не думала в финале об этом. Думала о том, что надо пробежать хорошо. Устала очень, из-за разницы во времени сегодня было очень тяжело вставать. Под вечер вроде бы только проснулась, но все равно тяжело. Смена часовых поясов дает о себе знать», — отметила бегунья в интервью федеральному спортивному телеканалу. То есть в нормальном состоянии и при идеальном старте Кристина по идее уже сейчас способна пробежать быстрее 11 секунд. А в России (даже с учетом результатов сборной СССР) 11 секунд «меняли» только Ирина Привалова, которой принадлежит национальный рекорд (10,77), Галина Мальчугина и Марина Жирова. Так что если Макаренко «сбросит» со своего свеженького персонального результата еще десятку — это будет впечатляющее достижение для женского российского спринта, с которым реально претендовать на медали чемпионата Европы.

Ярослав Ткалич (второй слева) стал первым на стометровке у мужчин. Фото ВФЛА

Рекорд России все ближе

Примечательно, что у мужчин 27-летний Ткалич также установил в финале личный рекорд — 10,16. Ярослав уже в прошлом году вышел на новый для себя уровень, пробежав за 10,17. Однако тогда ему помог попутный ветер 2,7 метра в секунду, поэтому официальный личный рекорд 10,23 оставался. На сей раз в Челябинске Ткалич сперва побил личный рекорд в полуфинале — 10,21 (попутный ветер +1,1), а в финале промчался за 10,16 при попутном ветре 0,6 метра в секунду.

Да, может, в мировом масштабе это выглядит скромно (рекорд планеты от ямайца Усэйна Болта — 9,58, лучший результат сезона в мире британца Зарнела Хьюза — 9,83), но для России такие скорости — почти космос. Достаточно, сказать, что это седьмой результат в истории нашей страны на стометровке — быстрее бежали только совладельцы национального рекорда Николай Юшманов (1986) и Андрей Епишин (2006) за 10,10, еще раз Епишин в 2006-м за 10,12, дважды Андрей Порхомовский в 1994-м — за 10,12 и 10,15 и... 19-летний Константин Крылов месяц назад.

В июле Крылов на первенстве страны побил сразу два национальных юниорских рекорда для бегунов не старше 20 лет — на 100 и 200 метров, державшиеся более тридцати лет. Стометровку тогда Константин пробежал за 10,15, двухсотметровку — за 20,42. А сейчас на чемпионате страны стал серебряным призером с результатом 10,22. Кстати, неплохо пробежал и бронзовый призер чемпионата России-2023 Данила Тен — у него 10,25. Не исключено, что в нынешнем остром соперничестве российских спринтов скоро «родится» новый рекорд страны на дистанции 100 м. А там глядишь... В любом случае приятно, что даже в столь сложной ситуации в российской легкой атлетике готовы бить национальные рекорды.