«Обидно смотреть международные соревнования, но мы, легкоатлеты, уже привыкли». Интервью самой быстрой женщины России

Легкоатлетка Макаренко рассказала о забегах на Никольской и планах на сезон

Кристина Макаренко — о забегах на Никольской, планах и мотивации.

Последние сезоны Кристина Макаренко является быстрейшей женщиной России, забирая все золото на стометровке. Вот и в забегах на Никольской, которые открывали Неделю легкой атлетики, она подтвердила свой статус, хоть соревнования были не такими ответственными и дистанция составляла 60 метров. А еще победу среди барьеристов одержал ее муж Артем Макаренко. Поэтому получился своеобразный золотой дубль. После забегов в центре Москвы Кристина пообщалась с корреспондентом «СЭ».

В этом году не было афиш с нами

— Вы бежали на Никольской больше в удовольствие или какой-то результат был важен?

— В удовольствие, просто победить. Когда выходишь, то даже не настраиваешься на какой-то результат. Нет такого, что ты должен что-то сделать. Больше расслабленные эмоции. Стараешься насладиться атмосферой. Шестьдесят метров все-таки отличаются от ста.

— Чем в этом году отличаются для вас забеги на Никольской?

— Все достаточно похоже. Мне кажется, что народу побольше в этом году. Конечно, эмоции от победы мужа получила колоссальные. В прошлом сезоне он подвернул здесь ногу, поэтому уходили немного огорченные. Очень переживали. В нынешнем году все хорошо. Дубль получился! Все супер!

— Со звездами не спорта или не вашего спорта здесь общались?

— Нет.

— Не хотели?

— Не знаю. Большинство звезд приходят с охраной. Видела, что только Женя Медведева скромно стояла в сторонке. А больше никого не видела.

— Читал, что вы любите красивые фотографии. В плане внешнего вида как-то готовились к этому старту?

— Конечно. Это праздник. Столько людей приходят на нас смотреть, всегда есть трансляция. Плюс мы снимаем видеоблоги на YouTube. Поэтому нужно всегда выглядеть хорошо.

— Помимо того, что это классное атмосферное мероприятие, дает ли оно эффект для популяризации легкой атлетики?

— Не знаю, как судить. Считаю, легкая атлетика — это доступный спорт, которым должны заниматься все. Но если говорить про то, что 9 июня в Парке Горького люди будут прыгать с шестом, то это может принести больше эмоций. Хотя, наверное, здесь тоже люди были немного в шоке. Все-таки Никольская — проходимая улица, поэтому не могу сказать, заинтересует ли это других. Хотелось бы.

Виктория Максимова, Кристина Макаренко и Олеся Старчикова во время забега. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— У вас в Telegram есть фотография, на которой стоите на фоне афиши, посвященной забегам на Никольской. На этой афише два человека: Рой Джонс — младший и Ольга Бузова. Какие эмоции вызвало то, что на плакате нет легкоатлетов?

— Никакие. Просто хотелось, чтобы если делают плакаты с ними, нас тоже как-нибудь на них упоминали. Может, не в таком большом формате, но чтобы люди приходили за нас тоже болеть. Мы стараемся сами в соцсетях об этом рассказывать. Однако в этом году совершенно не было афиш с нами. Не знаю, почему так. Отдел маркетинга у нас работает не очень хорошо.

— Если выбирать легкоатлетов (не обязательно из беговых видов), которых нужно поместить на плакат, то кого бы выбрали, чтобы прорекламировать Неделю легкой атлетики?

— Без лишней скромности выбрала бы нас с Артемом. Мы все-таки лидеры в своих дисциплинах. Сто процентов — Полину Кнороз, которая бы хорошо смотрелась на афишах. Возможно, Владимира Никитина, так как многие его знают. На самом деле все ребята достойны того, чтобы о них говорили. Сравнивать наши результаты с теми, которые атлеты показывают на международном уровне, — это бред полнейший. Потому что совершенно разные условия, мотивация, подготовка и отношение к спорту.

Хочу приблизиться к 11 секундам

— В соцсетях делились, что вас беспокоит стопа. Как сейчас дела?

— Завтра встану, посмотрю, как будет. Надеюсь, все хорошо. Буквально неделю назад думала, что не побегу. Был небольшой перегруз стопы. Пытаюсь чутко относиться к своему здоровью, слушать себя, и если что-то не так, то лучше остановлюсь, нежели буду рисковать всем своим сезоном.

— Мемориал Знаменских — проходной старт?

— Как сказать? Наверное, забеги на Никольской были такими. К каждому старту мы относимся так, что надо показывать достойный результат, потому мы тренируемся по полгода ради них. Так что к каждому стараюсь относиться ответственно.

— Не ошибусь, если скажу, что для вас цель в сезоне не в медалях, а в результате?

— Да. Я очень хочу приблизиться к 11 секундам. Любой спортсмен стремится бежать быстрее. Но в этом году девчонки подтянулись: Юля Караваева, Наташа Комбарова. Чувствую конкуренцию. Не прямо, конечно, чтобы до последних метров рубились. Однако девчонки прибавляют. Это здорово. Наверное, в конкуренции рождается результат.

Фото из соцсетей Кристины Макаренко

— Насколько вы близки к тому, чтобы выбежать из 11 секунд?

— Все должно сложиться. Очень большую роль играют эмоции, особенно в спринте. Мало того, что я хочу. Должно все быть. Люди выходят и где-то в Европе бегут. Там совершенно все по-разному в плане мотивации и в остальном. Если наши другие виды спорта находятся в отстранении второй год, то мы, легкоатлеты, уже восемь лет. Это никак не соизмеримо. Надеюсь, в этом году у меня все сложится. Готова я сейчас хорошо.

— На 200 метров есть планы?

— Да. Я готовилась выступать на 200 метров. К сожалению, на командном чемпионате России в Сочи возникли проблемы со стопой, из-за которых не могла нормально бежать. Поэтому даже не вышла в финал. Если все будет хорошо, то, наверное, где-нибудь пробегу. Возможно, в Чебоксарах.

— Кристина Макаренко — быстрейшая женщина России. Боитесь ли вы потерять этот статус? Проиграть?

— Пока об этом не задумывалась. У меня план — это все-таки приблизиться к 11 секундам. Каждый спортсмен, выходя на старт, думает, чтобы не проиграть себе. Это самое основное. Конечно, у меня бывает, как у всех девочек, когда я переживаю. Говорю: «Артем, а я сегодня выиграю?», «Лев Алексеич, скажите, что все хорошо!» Это естественно, это нормально. По-другому не может быть.

Буду смотреть Олимпиаду

— Какие ожидания от Игр БРИКС? Ждете какой-то особенной борьбы? Будут не самые сильные соперницы в мире, но, возможно, просто новые.

— Хочу пробежать быстро. Это все, чего я ожидаю.

— Что для вас в этом сезоне важнее — Игры БРИКС или чемпионат России?

— Все соревнования важны. Но все-таки чувство бега больше приходит к чемпионату России. Посмотрим, как пойдет. Игры БРИКС тоже важны.

— Как отнеслись к возможному переносу Игр дружбы?

— Нам еще конкретно не сказали, что их отменяют. Сказали готовиться.

— Там можно было бы хорошо заработать. Мне кажется, что для лидеров в своих дисциплинах это должно быть важно, разве нет?

— Заработать — это здорово. Но я честно скажу, у меня есть правило не думать о деньгах. Поскольку, когда ты начинаешь о них думать, что-то постоянно случается, идет не так. Со мной подобное происходило.

Фото из соцсетей Кристины Макаренко

— Этот сезон олимпийский. Будете ли смотреть Игры в Париже?

— Да, буду. Я смотрю все соревнования.

— Какие эмоции это вызывает?

— Да никаких. Уже привыкли просто. Немножко обидно, конечно. Так же как и все спортсмены, ты тренируешься, выступаешь и имеешь право тоже поехать, но тебе этого не дают. Поэтому эмоции смешанные. Но, опять же, мы привыкли уже. Восемь лет — это восемь лет.

— Если завтра скажут, что едем, поверите?

— Нет.

— В ваших соцсетях можно увидеть девушку, влюбленную в бег и обожающую свою работу. Но в прежних интервью проскакивает некая тоска. Какая Кристина Макаренко нынешняя?

— Я сейчас позитивно ко всему отношусь. Был момент, когда нас опять отстранили, а я очень долго ждала свой допуск, имелись планы поехать на старты, но все в один миг разрушилось. Поэтому эмоции испытывала тяжелые. Сложно было себя заставить чувствовать что-то другое. Сейчас свыклась с этим и просто стараюсь наслаждаться своей работой. Пока не могу сказать, насколько меня хватит.

— Мотивация — в наслаждении?

— Наверное, да. Мотивация в том, чтобы доказать себе: могу больше, чем сейчас имею.