Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Легкая атлетика
Статьи
Олимпиада
Новости
Чемпионат мира
Главная
Легкая атлетика

Сегодня, 19:30

Самая сексуальная атлетка хочет соревноваться с Холанном. Футболист, может, ей и под силу, но соперницы в беге — нет

Самая сексуальная бегунья бросила вызов Холанну
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Алиса Шмидт и Эрлин Холанн
Алиса Шмидт и Эрлин Холанн.
Фото AFP, Global Look Press
Telegram Дзен
Девушка тратит много времени на интервью и съемки, а не тренировки.

До сих пор трудно разгадать феномен Алисы Шмидт. У нее впечатляющая внешность, однако назвать ее эталоном красоты едва ли возможно. Спортивных успехов у немки не наблюдается. Много вы знаете бронзовых призеров чемпионата Европы в эстафете? Это до сих пор лучшее достижение в карьере Алисы. На чемпионате мира в Будапеште Шмидт пока тоже не сказать, что впечатляет. Зато продолжает привлекать к себе повышенное внимание через фотосессии и интервью. Например, захотела провести забег с одним из лучших футболистов мира Эрлином Холанном. Но когда Алиса покажет себя в деле против прямых конкурентов?

Легкоатлетка Алиса Шмидт
Алиса Шмидт.
Фото Global Look Press

Пытается обратить на себя внимание без должного повода

Алиса Шмидт — одна из самых популярных спортсменок Германии и известных легкоатлеток мира. Несколько лет назад австралийский журнал Busted Coverage объявил ее «самой сексуальной спортсменкой в мире». Шмидт такие оценки ничуть не обижают. Наоборот, она пользуется интересом к себе и тщательно работает с медиа и своими соцсетями. У девушки в списке наград нет ни одной медали с чемпионатов мира и Олимпиады, но есть действующее спонсорское соглашение с Puma, а также с крупной компанией, производящей спортивное питание и биологически активные добавки. 24-летняя Шмидт не сумела проявить себя и на ЧМ-2023 в Будапеште. Однако проигнорировать такое крупное событие и допустить ситуацию, при которой о ней все забыли, не могла. Поэтому нашла иной способ попасть в новостные ленты — громкие заявления.

Алиса Шмидт. Самая сексуальная бегунья рвется на чемпионат мира. Какие перспективы у Алисы Шмидт?

«Холанн, если ты готов соревноваться со мной, я бы хотела узнать, кто из нас быстрее», — сказала Алиса в недавнем интервью Dagbladet. Справедливости ради, на подобный вызов девушку спровоцировал журналист. Интервьюер вспомнил о давнем забеге Шмидт против Матса Хуммельса из дортмундской «Боруссии». Тогда ее и спросили, кто был бы фаворитом в ее забеге на 400 метров против одного из лучших футболистов современности — нападающего «Манчестер Сити» Эрлина Холанна. «Думаю, на дистанции 400 метров я бы его сделала. А вот на дистанции 200 метров было бы сложнее, — ответила Алиса. — В любом случае, я была бы рада принять участие в забеге с Холанном. Было бы здорово сравнить себя с таким хорошим футболистом. Это был бы отличный забег. И я была бы рада, если бы победила его».

Футболист Эрлин Холанн
Эрлин Холанн.
Фото AFP

Холанн — быстрый футболист, но быстрее всех в футболе Килиан Мбаппе

Напрямую вызвала на дуэль Холанна Шмидт только после прямого намека от журналиста Dagbladet. Почему в качестве соперника был выбрал именно Эрлин, в целом понятно. Мало того что сейчас форвард на слуху и любые новости с его участием вызывают повышенный интерес, так еще он действительно быстрый парень. Так, пару лет назад Холанн установил рекорд скорости немецкой бундеслиги — в одном из эпизодов встречи его скорость достигла 36,04 км/ч. Норвежца принято воспринимать как идеального завершителя атак, который тонко чувствует игру и знает, в каком месте нужно быть для создания опасной ситуации. Однако и скоростные качества у него на уровне. Тем не менее он не самый быстрый футболист мира. В декабре прошлого года издание Marca провело исследование с целью сравнить лучших представителей различных видов спорта с рекордами Усэйна Болта — и победил Килиан Мбаппе.

Алиса Шмидт. Алиса Шмидт — самая сексуальная атлетка мира: кто ее выбрал и что с этим не так?

Испанское медиа смоделировало забег на 100 метров, и футболист «ПСЖ» хоть и уступил с результатом в 11 секунд рекорду Болта 1,42 секунды, однако превзошел и теннисиста Новака Джоковича, и регбиста Джона Лому, и, собственно, Холанна. Баскетболист Рассел Уэстбрук и вовсе стал самым медленным в подобной виртуальной гонке. Тем не менее в качестве показательного забега интерес был бы большой — сравнить скорость профильной бегуньи с футболистом, и почему для него хотят выбрать Эрлина, в целом также объяснимо. Только вот почему в нем должна участвовать Алиса? Единственный шанс Шмидт хоть как-то проявить себя на крупных международных стартах — это эстафета, да и там сборная Германии не сказать, что выступает успешно. К примеру, за драмой голландки Фемке Бол в смешанном забеге 4х400 она наблюдала без особых эмоций, так как и вовсе осталась седьмой.

Эрлин Холанн
Алиса Шмидт
9
Обсудить
Читайте также
Защитник «Ак Барса» Войнов рассказал, когда планирует завершить карьеру
Защитник Войнов рассказал, когда он планирует завершить игровую карьеру
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Конева жестко разносит ВФЛА
«Пусть каждый отвечает сам за себя»
«Врачи подтвердили, что у меня надрыв мышцы». Эксклюзив «СЭ» с Клишиной
Журналисты «СЭ» на ЧМ по легкой атлетике финишировали с российским флагом
Сидорова: «Встреча с Президентом? Это у него надо спрашивать»
«Я горжусь Анжеликой и очень-очень люблю»
Вся правда про отель российских атлетов на чемпионате мира
«Я бежала, а вдоль трассы лежали «трупы»
Колобков - о "деле Лысенко", судьбе Шляхтина и протесте Ласицкене
Россия по-прежнему без флага
Суд нашел в Кастер Семене женщину
Миллиард долларов или марафон из 2 часов?
Дарья Клишина мечтает об олимпийской медали
Детская мечта Анны Чичеровой
Сергей Шубенков: "Хорошие, тяжелые, деревянные!"
Трибуны помогли Болту!
Московский марафон назло непогоде
Усейн Болт намерен вернуть чемпионское звание
Российские звезды готовятся к ЧМ
"Лужники" вышли на старт подготовки к ЧМ-2013
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

10 километров по жуткой жаре. Как в Америке прошел «забег смерти» между СССР и США