Как советский чемпион стал священником: уникальная история из храма Александра Невского в Калининграде

Александр Горемыкин-Соколов должен был ехать на Олимпиаду, но отказался, а позже поступил в семинарию.

В центре Калининграда на улице Александра Невского стоит красивый храм. Второй по величине в регионе, хоть и новодел, но выглядит не типовым, пятиглавый, с красиво выделяющимся куполом на шатре. Его настоятель — чемпион Европы и участник чемпионатов мира по легкой атлетике Александр Соколов (Горемыкин). Звучит уже неожиданно, но у этого человека особая судьба не только поэтому.

Один из лучших бегунов своего поколения

То, что легкая атлетика в России не в лучшем состоянии, известный факт. Уходят из нее в разных направлениях — на тренерские должности, в водители и другие профессии. И вот есть бывший легкоатлет, который ушел в... церковь. Задолго до всех допинговых скандалов.

Горемыкин выступал за сборную СССР и России в 1980—1990-х. Ездил на чемпионаты мира и Европы, даже завоевал бронзу Евро в помещениях в переходном 1992 году. На юниорском чемпионате мира 1990 года он стал автором одного из величайших забегов в истории советской легкой атлетики — выиграл, пробежав 200 метров за 20,37. Этот результат, который и сейчас является очень крепким для белого спортсмена, на долгие десятилетия стал юниорским рекордом страны и одним из лучших результатов в мире.

Однако в начале 2000-х после многочисленных травм Горемыкин завершил карьеру, окончил Смоленскую духовную семинарию и стал священником Русской православной церкви. В марте 2003-го рукоположен в диакона, в апреле — в иерея. Он руководил строительством храма Святого Александра Невского и является его настоятелем. Интересно, что храм должен был называться в честь святой мученицы Татианы, так как располагается возле главного корпуса Балтийского университета имени Канта, но патриарх Кирилл во время малого освящения храма решил назвать его в честь Александра Невского — по названию улицы. Притом что основан город был скорее теми, против кого Невский воевал. С будущим патриархом Соколов, кстати, много работал — когда тот еще был митрополитом Смоленским и Калининградским.

Семья

Упомянем, что сам отец Александр разговаривать с «СЭ» не захотел. Мол, интервью он уже давал и все это уже было: «Зачем по нескольку раз повторять?» Хотя в свободном доступе нашелся лишь один текст о нем в региональных СМИ 13-летней давности. Да и местные спортивные чиновники, опрошенные мной, про такого персонажа не знали. Но сильно удивились — свой, калининградский.

Родители Александра Соколова приехали на Балтийское море из Волгоградской области. Отец работал инженером на военных стройках по всему региону. Александр рано потерял отца, в 13 лет. Но нашел отдушину в беге, куда его привел друг, предложивший пробежать до ближайшего столба и проигравший — хотя занимался в секции.

— Оглядываясь назад, я удивляюсь нагрузкам, которые нес. Помогали люди, Господь «разруливал» трудные ситуации. Я и к Богу по-настоящему обратился благодаря тренеру. Мы были на сборах в Подольске, однажды в воскресенье Геннадий Петрович предложил: «Съездим в Троицкий собор, нам сейчас помощь как никогда нужна». Там я впервые исповедовался, — говорил Соколов «Аргументам и фактам».

Карьера

Несмотря на фантастические результаты в юности, взрослую карьеру спортсмена подвесили травмы. В 20 лет он пробился в финал забега на 200 метров на чемпионате мира-1991. Но через год, выиграв еще несколько медалей международных стартов, получил травму ахиллова сухожилия и вынужден был надолго уйти на восстановление.

В 1995-м вернулся под фамилией Соколов и выиграл чемпионат России, снова отобравшись на мир. Должен был ехать на Олимпиаду 1996 года в Атланте, но в последний момент почувствовал «полное опустошение». Подумал, что «подведет партнеров по команде и страну». Больше на Игры ему не суждено будет поехать.

Но вернулся еще раз — и в 2001 году даже выиграл чемпионат России, уже в эстафете 4х100 метров. Но это было не более чем красивое прощание со спортом.

Уход

Между тренерской карьерой и церковной будущий священник выбирал долго. Но поддержала жена Елена, с которой у него четверо детей. Описывал это отец Александр так: «Семья начинается с влюбчивости, а продолжается тем, что ты видишь в супруге свое дополнение. Елена многому меня научила: спокойному подходу к проблемам, рассудительности. Когда я рассказал ей о планах учебы в семинарии, она сказала: «Главное, чтобы тебе было хорошо». Вопрос о деньгах, о благах даже не обсуждался».

В итоге главной миссией Александра стала постройка одного из главных храмов епархии. «Дело это трудное. В кризис строительству храма помогали многие люди. Бывало, бизнесмены выделяли деньги, а через месяц вынуждены были закрывать свои магазины. Но Господь их не оставил — они вновь продолжают работу», — цитируют его «АиФ».

Как рассказывают местные, спортсмены ходят к священнику и по сей день.