Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Легкая атлетика
Статьи
Олимпиада
Новости
Чемпионат мира
Главная
Легкая атлетика

Допинг

Сегодня, 14:00

Русского допингового информатора приговорили к колонии за драку с соседями. Трагедия известного бегуна

Чемпион России по бегу Александр Хютте получил два года колонии за избиение соседа
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Легкоатлет Александр Хютте
Александр Хютте.
Фото Соцсети
Telegram Дзен
Александр Хютте был чемпионом России, а теперь угодил в тюрьму.

История российской легкой атлетики испещрена драматическими историями — поломанными судьбами и сложными решениями. В российском общественном мнении устоялась история об информаторах Виталии и Юлии Степановых, которые «предали своих», поучаствовав в фильме Хайо Зеппельта и том, что за ним последовало. Однако информаторов было куда больше. И один из них сегодня подвел черту под жизнью на свободе.

Легкоатлет Александр Хютте (справа)
Нил де Оливейра, Йендунтьен Тиебекабе и Александр Хютте.
Фото Getty Images

Кто такой Александр Хютте?

Бегун на короткие дистанции, четырежды выигрывавший титул чемпиона России, один из лучших наших спринтеров начала 2010-х. Он выиграл командный чемпионат Европы и участвовал в чемпионате мира в Москве, который Россия выиграла в медальном зачете.

В апреле 2017 года Хютте приговорили к четырем годам дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Одновременно с этим в российских СМИ появились материалы о том, что Александр вел переговоры с международной федерацией легкой атлетики о сокращении срока в обмен на информацию о допинге в российской сборной.

Александр ХЮТТЕ. Почему информатор Хютте наказан по полной

Так сложилось, что один из материалов шесть лет назад готовил я и читал оригинал переписки Хютте с чиновниками, слитой хакерской группой Fancy Bear. Доведенный до отчаяния человек присылал менеджерам по борьбе с допингом фотографии со своими детьми и умолял не лишать профессии, хотя юридических зацепок в его показаниях было мало. Тем не менее во многом благодаря его показаниям дисквалифицировали, к примеру, другого бегуна — Максима Дылдина.

Я говорил тогда с Хютте — и он настаивал, что не является информатором, а просто хотел справиться с произволом одного тренера, Зухры Верещагиной. Она, кстати, продолжила работать в спорте. Хютте утверждал, что при появлении допинг-офицеров на сборе в Сочи тренер посоветовала ему исчезнуть, а потом позвала обратно. Дылдин, по его собственному уверению, попросил допинг-офицера показать удостоверение, а когда та отказалась, заявил, что «тогда он не Дылдин».

Хютте в итоге дали ненамного меньше, чем Дылдину, — четыре года вместо шести. Карьера так или иначе была закончена.

Легкоатлет Александр Хютте
Фото Соцсети

Два дела за два года

Прошло четыре года — след Хютте давно потерялся, но неожиданно о нем поступили новости из Санкт-Петербурга. В сентябре 2021 года его задержали на улице якобы с закладкой мефедрона. По данным СМИ, пакетик он держал в кроссовке и при этом невнятно говорил. Позже он признался в заказе наркотиков по интернету. Было возбуждено уголовное дело, но, судя по всему, бывший легкоатлет отделался сравнительно легким наказанием. Так или иначе, он остался на свободе.

Александр Хютте. Антидопинговый информатор избил соседей после скандала с наркотиками

Но наклонная вела спортсмена дальше. Не успело закрыться одно дело, как Хютте схватил новую уголовку. Источник 78.ru в полиции сообщил, что 23 мая прошлого года чемпион России избил двоих людей в подъезде дома на Приморском проспекте, находясь при этом в одних трусах. Сначала жертвой стала 49-летняя женщина, а в лифте легкоатлет справился с 54-летним мужчиной. Оба были госпитализированы: женщина — с закрытой черепно-мозговой травмой, мужчина — с открытой.

Спустя год состоялся суд, на котором Хютте приговорили к двум годам колонии. Спортсмен частично признал свою вину и должен будет выплатить в счет возмещения материального ущерба потерпевшему 40 221 рубль и 450 тысяч за моральный ущерб. О компенсациях женщине не сообщается.

Александр Хютте. Герой доклада о русском допинге задержан с наркотиками. Ему грозит три года тюрьмы

Каноническая история о потерянном человеке, видимо, с посттравматическим стрессовым расстройством. И как знать — были бы тогда снисходительнее чиновники международной федерации и ВАДА, а не смеялись бы в переписке над отчаявшимся русским, бегал бы он сейчас где-нибудь на региональных соревнованиях в Финляндии.

Александр Хютте
5
Обсудить
Читайте также
Суд Амстердама приговорил Промеса к 1,5 года тюрьмы за нападение на брата
Экс-россиянка меняет гражданство в третий раз. Фигуристка Ефимова переезжает в США
Польская туристка рассказала о «культурном шоке» от засилья русских в Аланье
Минобороны России показало захваченный в ДНР французский танк AMX-10RC
В ЛНР сообщили о попытке прорыва ВСУ линии обороны под Купянском
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Конева жестко разносит ВФЛА
«Пусть каждый отвечает сам за себя»
«Врачи подтвердили, что у меня надрыв мышцы». Эксклюзив «СЭ» с Клишиной
Журналисты «СЭ» на ЧМ по легкой атлетике финишировали с российским флагом
Сидорова: «Встреча с Президентом? Это у него надо спрашивать»
«Я горжусь Анжеликой и очень-очень люблю»
Вся правда про отель российских атлетов на чемпионате мира
«Я бежала, а вдоль трассы лежали «трупы»
Колобков - о "деле Лысенко", судьбе Шляхтина и протесте Ласицкене
Россия по-прежнему без флага
Суд нашел в Кастер Семене женщину
Миллиард долларов или марафон из 2 часов?
Дарья Клишина мечтает об олимпийской медали
Детская мечта Анны Чичеровой
Сергей Шубенков: "Хорошие, тяжелые, деревянные!"
Трибуны помогли Болту!
Московский марафон назло непогоде
Усейн Болт намерен вернуть чемпионское звание
Российские звезды готовятся к ЧМ
"Лужники" вышли на старт подготовки к ЧМ-2013
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Некоторые иностранцы писали: «А где вы? Почему вас нет?» Интервью с Ильей Иванюком