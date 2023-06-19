Русского допингового информатора приговорили к колонии за драку с соседями. Трагедия известного бегуна

Александр Хютте был чемпионом России, а теперь угодил в тюрьму.

История российской легкой атлетики испещрена драматическими историями — поломанными судьбами и сложными решениями. В российском общественном мнении устоялась история об информаторах Виталии и Юлии Степановых, которые «предали своих», поучаствовав в фильме Хайо Зеппельта и том, что за ним последовало. Однако информаторов было куда больше. И один из них сегодня подвел черту под жизнью на свободе.

Нил де Оливейра, Йендунтьен Тиебекабе и Александр Хютте. Фото Getty Images

Кто такой Александр Хютте?

Бегун на короткие дистанции, четырежды выигрывавший титул чемпиона России, один из лучших наших спринтеров начала 2010-х. Он выиграл командный чемпионат Европы и участвовал в чемпионате мира в Москве, который Россия выиграла в медальном зачете.

В апреле 2017 года Хютте приговорили к четырем годам дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Одновременно с этим в российских СМИ появились материалы о том, что Александр вел переговоры с международной федерацией легкой атлетики о сокращении срока в обмен на информацию о допинге в российской сборной.

Так сложилось, что один из материалов шесть лет назад готовил я и читал оригинал переписки Хютте с чиновниками, слитой хакерской группой Fancy Bear. Доведенный до отчаяния человек присылал менеджерам по борьбе с допингом фотографии со своими детьми и умолял не лишать профессии, хотя юридических зацепок в его показаниях было мало. Тем не менее во многом благодаря его показаниям дисквалифицировали, к примеру, другого бегуна — Максима Дылдина.

Я говорил тогда с Хютте — и он настаивал, что не является информатором, а просто хотел справиться с произволом одного тренера, Зухры Верещагиной. Она, кстати, продолжила работать в спорте. Хютте утверждал, что при появлении допинг-офицеров на сборе в Сочи тренер посоветовала ему исчезнуть, а потом позвала обратно. Дылдин, по его собственному уверению, попросил допинг-офицера показать удостоверение, а когда та отказалась, заявил, что «тогда он не Дылдин».

Хютте в итоге дали ненамного меньше, чем Дылдину, — четыре года вместо шести. Карьера так или иначе была закончена.

Фото Соцсети

Два дела за два года

Прошло четыре года — след Хютте давно потерялся, но неожиданно о нем поступили новости из Санкт-Петербурга. В сентябре 2021 года его задержали на улице якобы с закладкой мефедрона. По данным СМИ, пакетик он держал в кроссовке и при этом невнятно говорил. Позже он признался в заказе наркотиков по интернету. Было возбуждено уголовное дело, но, судя по всему, бывший легкоатлет отделался сравнительно легким наказанием. Так или иначе, он остался на свободе.

Но наклонная вела спортсмена дальше. Не успело закрыться одно дело, как Хютте схватил новую уголовку. Источник 78.ru в полиции сообщил, что 23 мая прошлого года чемпион России избил двоих людей в подъезде дома на Приморском проспекте, находясь при этом в одних трусах. Сначала жертвой стала 49-летняя женщина, а в лифте легкоатлет справился с 54-летним мужчиной. Оба были госпитализированы: женщина — с закрытой черепно-мозговой травмой, мужчина — с открытой.

Спустя год состоялся суд, на котором Хютте приговорили к двум годам колонии. Спортсмен частично признал свою вину и должен будет выплатить в счет возмещения материального ущерба потерпевшему 40 221 рубль и 450 тысяч за моральный ущерб. О компенсациях женщине не сообщается.

Каноническая история о потерянном человеке, видимо, с посттравматическим стрессовым расстройством. И как знать — были бы тогда снисходительнее чиновники международной федерации и ВАДА, а не смеялись бы в переписке над отчаявшимся русским, бегал бы он сейчас где-нибудь на региональных соревнованиях в Финляндии.