Короли спринта устроили треш-ток. Перепалка суперзвезд растормошила мир легкой атлетики

Олимпийский чемпион Джейкобс и чемпион мира Керли могут выяснить отношение на дуэли.

Консервативный мир легкой атлетики растормошили суперзвезды спринта. Итальянец Марсель Ламонт Джейкобс (олимпийский чемпион Токио на дистанции 100 м) и чемпион мира 2022 года в аналогичной дисциплине Фред Керли из США устроили ожесточенную перепалку в соцсетях с взаимными оскорблениями и вызовом на дуэль (к счастью, беговую). Почему это важный прецедент?

В легкой атлетике треш-током откровенно пренебрегают, а ярких личностей, привлекающих внимание к этому виду спорта с тех пор, как завершил карьеру Усейн Болт, не так много. При этом то обстоятельство, что разборка в рэперском стиле случилась именно в спринте, не удивляет. Самые быстрые атлеты планеты давно тяготеют к эстетике с массивными украшениями и дорогими автомобилями. Теперь дело дошло и до словесных дуэлей.

Фото Global Look Press

Все началось с «Культуры спринта»

В марте 2023 года Керли пришел в качестве гостя на подкаст Sprint Culture («Культура спринта»). Ведущий спросил спортсмена, что он думает по поводу выступления Марселя Джейкобса на завершившемся чемпионате Европы в помещении. В финальном забеге соревнований на дистанции 60 м, проходивших в Стамбуле 4 марта, итальянский спринтер финишировал вторым с результатом 6,50 с.

Керли на секунду задумался, а потом выдал: «Забеги в манеже есть забеги в манеже, большие собаки играют на открытом воздухе» (big dog на сленге также обозначает «крутой»). На вопрос: «А большая ли собака Джейкобс?» — американец усмехнулся и ответил: «Я так не думаю. Хотя он и говорит, что ему плевать на всю тройку призеров чемпионата мира на стометровке из США».

Как оказалось, олимпийский чемпион из Италии, внимательно послушал выпуск подкаста, вышедший в эфир 17 апреля. И подготовил свой ответ. В соцсетях Джейкобс выложил несколько постов с едкими комментариями: «Лев не оборачивается, когда собачки лают» и «Сделал сегодня легкую тренировку, чтобы не пугать собачек». Этим Марсель не ограничился: вскоре он выложил скриншот финиша олимпийского финала на стометровке, где итальянец опередил Керли на шесть сотых и взял золото. Подпись к картинке гласила: «...когда это значило больше всего, все закончилось вот так».

Перепалкой заинтересовался четырехкратный олимпийский чемпион Майкл Джонсон, ответивший на пост Джейкобса с картинкой коротко и емко: «Факт». Керли же не унимался: наложил на видео итальянца голос Даффи Дака и подписал: «Хорош в нырянии» (ducking в данном контексте скорее значит «уклоняться», намек на то, что после Токио Джейкобс и Керли не встречались на дорожке). А затем американец отметил аккаунт «Бриллиантовой лиги» и предложил устроить забег один на один. Чемпион мира против олимпийского чемпиона на стометровке.

В комментариях идею оценили (так, чемпион мира на дистанции 200 м Ноа Лайлс из США готов поставить 20 тысяч долларов на своего друга Керли), однако официального ответа от представителей лиги насчет идеи не поступило. Даже не в уникальном формате дуэли свести в одном забеге чемпиона мира и олимпийского чемпиона на стометровке будет для организаторов любого старта невероятно дорого (Керли уже озвучил желание получить шестизначную сумму в долларах), поскольку именно спринтеры делают кассу соревнований и за приезд платить им приходится немало.

Фото Global Look Press

Когда могут сразиться Джейкобс и Керли?

Итальянец и американец действительно являются главными звездами стометровки своего поколения. Они практически ровесники (Марсель родился в 1994-м, Фред — в 1995-м) и в последние три сезона поделили все значимые титулы. В активе спринтера из США победа на чемпионате мира-2022 и в общем зачете «Бриллиантовой лиги» — 2021, а также олимпийское серебро Игр в Токио. Джейкобс — действующий чемпион мира в помещении на дистанции 60 м (в залах Керли действительно выступает куда реже), олимпийский чемпион и чемпион Европы на стометровке.

Сопоставимы и личные рекорды спортсменов. Лучший результат в карьере Керли — 9,76 на чемпионате мира-2022, Джейкобса — 9,80 (рекорд Европы) в олимпийском финале. Как видно, оба они показывают лучшую форму на самых важных соревнованиях (и именно к ним выходят на пик).

Так что наиболее вероятный сценарий, при котором спринтеры выяснят, кто же из них круче не только в полемике в соцсетях, — встреча в финале чемпионата мира в Будапеште в августе этого года. Если, конечно, оба спортсмена туда приедут. Спринт — травматичная дисциплина, а со здоровьем у Джейкобса в постолимпийском сезоне все было не слишком хорошо. Предыдущий чемпионат мира для итальянца завершился еще до стадии полуфиналов как раз из-за повреждения.