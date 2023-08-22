Королева эпатажа стала самой быстрой женщиной мира. Сенсационный триумф в Будапеште дебютантки Ричардсон

Ша'Карри еще и установила новый рекорд чемпионатов мира на стометровке.

Самая быстрая женщина в мире родом из США. 23-летняя Ша'Карри Ричардсон в последние годы много эпатировала публику, но на главных стартах не просто не выигрывала, а даже не бежала. Мало того, на чемпионате мира в Будапеште она прошла в финал не напрямую, а только по времени, стартовала с крайней дорожки и... уверенно победила, опередив звездных соперниц из Ямайки. После финиша Ричардсон явно находилась в шоковом состоянии, но ее победу можно назвать заслуженной, а результат (10,65) — гроссмейстерским.

Стремительна при попутном ветре

Мужская стометровка в столице Венгрии не совсем оправдала ожидания в плане результата — 9,83 от чемпиона-американца Ноа Лайлса по нынешним меркам сложно назвать совсем уж быстрыми секундами. Но ход предолимпийского сезона и не подразумевал времен из 9,80. У женщин в финале стометровки явно ожидали большего — как минимум, от Шерики Джексон из Ямайки с ее 10,65 в сезоне, а также от еще одной бегунье из Ямайки сверхопытной и сверхтитулованной Шелли-Энн Фрейзер-Прайс, пусть она и не подошла к ЧМ на пике.

Что касается Ша'Карри, то к ее лучшему результату сезона 10,57 относились настороженно. Все же Ричардсон показала четвертое время в истории женской стометровки при попутном ветре за четыре метра в секунду. Хотя и 10,71 в забеге на чемпионате США (в финале, кстати, она выиграла с 10,82) впечатляли.

При этом было совершенно непонятно, что ждать от Ша'Карри — эта бегунья давно доказала свою непредсказуемость. В 2021 году ее олимпийскую мечту разрушил положительный тест на каннабис, а в 2022 году она осталась без домашнего чемпионата мира в Юджине, даже не сумев квалифицироваться в финалы чемпионата США на 100 и 200 м. При этом никто не сомневался в таланте Ричардсон. Вот только при всей ее скорости и любви к эпатажу (чего стоят хотя бы ногти гигантской длины и постоянно меняющийся цвет волос) главным фаворитом в борьбе за золото ее не считали. Многие отдавали предпочтение Джексон или десятикратной чемпионке мира Фрейзер-Прайс, выигравшей стометровку, кстати, и на ЧМ-2022. Кроме того, среди фаворитов выделяли и Мари-Жозе Та Лу из Кот-д'Ивуара, взявшую в июне-июле три этапа «Бриллиантовой лиги» подряд.

Радостные прыжки после шока

И полуфиналы, казалось бы, показали психологическую уязвимость дебютантки столь крупных стартов — Ша'Карри в своем забеге финишировала только третьей, квалифицировавшись в финал не напрямую (это сделали только две лучшие), а по времени — 10,84. Правда, результат все равно выглядел очень неплохим, но при этом явно не чемпионским. К тому же Ричардсон в финале получила неудобную крайнюю девятую дорожку.

Впрочем, это не помешало американке выдать супербег во второй половине финала. Она догнала и перегнала лидировавшую Джексон, показав очень быстрое время — 10,65 при встречном ветре -0,2 секунды. Это, кстати, рекорд чемпионатов мира (на две сотые быстрее, чем Фрейзер-Прайс в 2022-м), да и до мирового рекорда соотечественницы Флоренс Гриффитс-Джойнер (10,49) американке не так и далеко. Джексон финишировала второй, а свою первую бронзу в карьере на ЧМ после десяти золотых и четырех серебряных медалей выиграла Фрейзер-Прайс.

Примечательно, что Ша'Карри какое-то время не верила в свою победу. Но после официального объявления результатов и поздравлений соперниц отошла от шока и бросилась на радостях прыгать на дорожке. «Определенно хочу сказать, что это хороший старт моей международной карьеры.- прокомментировала Ричардс свой успех. Впереди в Будапеште ее ждет дистанция 200 м и, вероятно, эстафета 4х100м.

Чемпионат мира по легкой атлетике-2023. Будапешт, Венгрия

Женщины. 100 м

1. Ша'Карри Ричардсон (США) — 10,65

2. Шерика Джексон (Ямайка) — 10,72

3. Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (Ямайка) — 10,77

Мужчины. Тройной прыжок

1. Юг Фабрис Занго (Буркина-Фасо) — 17,64

2. Ласаро Мартинес (Куба) — 17,41

3. Кристиан Атанай Наполес (Куба) — 17,40

Диск

1. Даниэль Столь (Швеция) — 71,46

2. Кристьян Чех (Словения) — 70,02

3. Миколас Алекна (Литва) — 68,85

110 м с барьерами

1. Грант Холлоуэй (США) — 12,96

2. Хэнсл Парчмент (Ямайка) — 13,07

3. Даниэль Робертс (США) — 13,09