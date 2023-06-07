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Сегодня, 07:30

«Рекорд Сотомайора или олимпийский титул? Наверное, рекорд». Мотивация российских прыгунов

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Данил Лысенко.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Илья Иванюк.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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У Лысенко и Иванюка нет соперников в России — призеры чемпионатов мира вновь разыграли золото между собой.

В Москве в рамках Недели легкой атлетики разыграли медали в прыжках в высоту. Конечно, по сравнению с первым днем, когда на Никольской состоялись шоу-забеги с участием звезд, ажиотаж ожидаемо уменьшился. Посмотреть на прыгунов собралось чуть больше 50 зрителей.

Замах на рекорд сезона

Свои селебрити у Дня прыжков были. Самым фотографируемым в Лужниках человеком был даже не Дмитрий Губерниев, который комментировал соревнования, а действующий рекордсмен мира Хавьер Сотомайор. Кубинец прыгнул на 2,45 метров 30 лет назад, но до сих пор эта высота никому не покорилась. За селфи к Сотомайору подходили все: от тренеров до выступающих спортсменов. Он никому не отказал, при этом следив за тем, что происходит в секторе.

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В отсутствие олимпийской чемпионки Марии Ласицкене основное внимание было приковано к мужским соревнованиям. За золото уже традиционно боролись Илья Иванюк и Данил Лысенко. Оба справились с высотой 2,31 и замахнулись на рекорд сезона в мире — 2,35. Однако перелететь через планку не получилось. Ближе к успеху был Иванюк, который на прошлой неделе повторил лучший результат сезона — 2,33.

— Были близкие попытки на 2,35. Чего не хватило?

— Я был один, без тренера. Приходилось немножко своей головой думать, — объяснял Иванюк. — Надо было делать одно, но я боялся это делать, потому что другое пошло. Как сказали мои болельщики, было немножко валидольненько. Сейчас задача — отдохнуть, восстановиться. Потому что в субботу уже выступать (на Мемориале Знаменских). Довольно тяжелая неделя выдается. В пятницу прыгал в Брянске, во вторник прыгаю в Лужниках, и в субботу опять выступать здесь. Загадывать не буду. У меня рекорд соревнований здесь — 2,34. Попробую его побить.

— Расстроились второму месту?

— Больше не месту, результату. Хотя я недавно давал интервью и говорил, что в этом сезоне 2,30+ буду прыгать на всех соревнованиях. Пока оправдываю свое обещание. Поэтому можно четверочку поставить.

— Медаль хоть и не золотая, но из рук Хавьера Сотомайора. Попадет она в копилку самых памятных?

— Если доедет до дома. Потому что у меня есть традиция в последнее время — дарить медали маленьким деткам. Это их очень мотивирует.

Илья Иванюк.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Рекорд ценнее олимпийского золота

Меньше попыток произвел Данил Лысенко, которому и досталось золото. Однако после соревнований он признался, что ощущение не те.

— Ожидали, что получится такая напряженная борьба? — вопрос к Лысенко.

— Согласен, что борьба была напряженной. Конечно, ожидал, что так будет. Потому что Илья показал отличный результат на последних соревнованиях. Думаю, все ждали борьбу.

— Как вам погодные условия?

— Было немного дискомфортно. Похолодало, подул ветер. То, что ветер был в спину, — тоже немножко мешало. А так — нормально.

— В Сочи вы говорили, что не планировали ставить лучший результат сезона в мире, а здесь пытались.

— Я всегда по ходу решаю. Если я достигаю результата 2,31 м, то следующий можно попробовать 2,35, попытаться обновить мировой результат сезона.

— Как оцените попытки на 2,35?

— Что-то непонятное. Не получалось. Вторая была более-менее. Но сразу чувствовал, что в дуге было что-то немного не то. Были не мои привычные прыжки. Пока не пойму, что. Будем пересматривать соревнования, искать в чем проблема. Был дискомфорт.

— До следующей попытки осталось четыре дня?

— Да. Но надо пока на видео разобраться и понять. С самочувствием все отлично. Готовность была хорошая, боевая. Ехал с хорошим настроением. Илья (Иванюк) молодец. Чуть-чуть не хватило.

— Каково соревноваться на глазах Хавьера Сотомайора?

— Классные ощущения. То, что соревнуемся на глазах действующего рекордсмена мира, — это круто. Добавляет куража, подстегивает.

Данил Лысенко. «Надеюсь, дадут возможность показать, что наша страна сильная». Лысенко бьет лучшие результаты иностранцев

— Удалось пообщаться?

— Нет. Пожали руки. Поздравил. Я сказал «спасибо». И все.

— Слышали, что он говорил, что Лысенко нужно брать быстрее разбег, чтобы выше прыгать?

— Может, он прав. Но пока что я не готов к более быстрой скорости. Наоборот, были попытки, где я начинал ускоряться, бежать быстрее, и меня это ломало. Мне, наоборот, нужно поспокойнее. Тогда я могу попасть в себя, попасть в ногу и прыгнуть.

— Сказывается то, что был промежуток в карьере без соревнований?

— Я никогда быстро не бежал. Евгений Петрович (Загорулько) в 2018 году говорил, что 2,40 прыгаешь, а потом мы добавим скорость. Можно было добавить. Я прыгнул 2,40, а потом перестал заниматься. Сейчас будем работать. Там будет видно.

— Если бы предложили на выбор: побить рекорд Сотомайора или стать олимпийским чемпионом — что бы выбрали?

— Наверное, побить рекорд.

— В чем причина, что мировой рекорд так долго держится?

— Баршим подбирался довольно близко. Считаю, что он был готов. На моих глазах он пытался 2,46 покорять. Не могу сказать, в чем причина.

— В России вы соревнуетесь по сути вдвоем с Ильей. Не скучно?

— А куда деваться? Хотелось бы больше соперничества, больше соревнований такого плана. Ребята приехали из Турции, Белоруссии. Это здорово. Побольше бы таких стартов. Деваться некуда, приходится пока так прыгать.

Сборная России по легкой атлетике
Данил Лысенко
Илья Иванюк
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