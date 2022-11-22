Чемпион мира в тройном прыжке дисквалифицирован задним числом. Он участвовал в соревнованиях во время отстранения

Очень странная история французского легкоатлета Тедди Тамго.

Известный французский легкоатлет Тедди Тамго получил год отстранения за нарушение запрета на участие в соревнованиях во время дисквалификации. Об этом объявил независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике. Однако выглядит наказание довольно странно. Но срок назначен задним числом — не на текущее время, а на промежуток семилетней давности. Самое уникальное в этой истории — спортсмен в момент нового отстранения еще и был травмирован и не выступал. Как такое может быть? И в чем смысл такого наказания?

Проступок

В настоящее время карьера Тамго уже завершена — он престал выступать еще в 2019 году. И в его биографии уже была дисквалификация. В 2014 году спортсмен был отстранен от занятий легкой атлетикой сроком на один год. Все из-за того, что он трижды в течение 18-месячного периода пропустил антидопинговые тесты и нарушил порядок предоставления информации о местонахождении.

Он был дисквалифицирован с 18 марта 2014 года по 17 марта 2015 года и не имел права принимать участие в соревнованиях в это время. Именно в этот промежуток Тедди умудрился допустить новое нарушение, за что его и наказали сейчас, почему-то спустя более чем семь лет. Причем проступков было сразу несколько, и обо всех них известно очень давно.

Тедди присутствовал с аккредитацией тренера на чемпионате мира среди юниоров 2014 года, также находился в аналогичной зоне в ходе чемпионата Европы 2014 года. К тому же он участвовал в качестве спортсмена в нескольких тренировочных лагерях и фигурировал во время вручения медалей чемпионата Франции. В то время как правила запрещали ему любое присутствие на соревнованиях по легкой атлетике.

Россиян за подобные вольности в свое время наказывали очень жестоко. Да еще устраивали по данному поводу скандалы в СМИ.

Фото Global Look Press

Наказание

Согласно заявлению независимой организации по борьбе с допингом в легкой атлетике, санкция наложена за нарушение правила 40.12. Оно касается нарушений запрета на участие в деятельности, связанной с легкой атлетикой в любом качестве, будь то соревнования или организованное мероприятие. А он еще и тренировался в этот промежуток. И всему этому есть весомые доказательства — аккредитации Тедди.

Его объяснения не убедили AIU, и Тамго наказали новой дисквалификацией — теперь на период с 18 марта 2015 года по 17 марта 2016 года. А все его результаты, которые он показал в этот временной промежуток, отныне аннулированы. Странность в том, что дисциплинарное решение не сильно сказалось на карьере Тедди, ведь он серьезно повредил ахиллово сухожилие во время встречи в Дохе в мае 2015 года и не участвовал в летнем сезоне.

Также примечательно, что все главные награды легкоатлет умудрился сохранить. Все потому, что они были завоеваны намного раньше, а именно: чемпионские титулы, завоеванные на чемпионатах мира в Дохе 2010 года и Москве 2013 года, и золото чемпионата Европы в помещении в Париже 2011 года.

Фото Global Look Press

Срок

Удивительно в данной истории и то, что дисквалификация назначена задним числом — на промежуток семилетней давности и уже после завершения карьеры. К тому же касается периода, во время которого Тамго еще и был травмирован. Таким образом, он лишился лишь титула чемпиона Франции в помещении 2016 года. Только и всего.

Разумеется, непредоставление информации в систему ADAMS — это не попасться на реальном запрещенном препарате. Наказания за это всегда достаточно небольшие. Однако здесь имеет место нечто другое. Спортсмен, будучи дисквалифицированным, цинично пренебрег наказанием. И борцы за чистый спорт скрывали эту выходку на протяжении семи лет. И решились наложить на спортсмена санкции только после того, как он завершил карьеру.

Антидопинговые расследования всегда дело не быстрое. Но разбираться целых семь лет... И после этого вынести приговор, который иначе, как издевательским, не назовешь... Это за гранью добра и зла. В качестве оправдания здесь, видимо, учитывалась высокая антидопинговая культура французов. Потому что, если бы это случилось с россиянином, меньше чем на пожизненное отстранение рассчитывать было бы невозможно.