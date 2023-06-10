Град мировых рекордов в легкой атлетике! Удивительный хет-трик на этапе «Бриллиантовой лиги» в Париже

Олимпийский чемпион Якоб побил мировой рекорд 26-летней давности в беге на 2 мили

На этапе «Бриллиантовой лиги» по легкой атлетике в Париже за один вечер пали сразу три мировых рекорда! Отличились Якоб Ингебригтсен в беге на две мили у мужчин, Ламеха Гирма в беге на 3000 м с препятствиями у мужчин и Фаит Кипьегон — в беге на 5000 м у женщин.

Пал рекорд 26-летней давности

Олимпийский чемпион Якоб Ингебригтсен уже не раз бил рекорды — персональные, европейские, а также мировой рекорд на 1500 м в помещении. На этапе «Бриллиантовой лиги» в Париже спортсмен мог отличиться вне официальной части программы соревнований — в беге на 2 мили. Своим шансом норвежский бегун воспользовался успешно: он сумел побить достижение 26-летней давности! Ингебригтсен пробежал дистанцию за 7 минут и 54,10 секунды. Предыдущее достижение принадлежало кенийскому бегуну Даниэлу Комену. В далеком 1997 году он преодолел отметку в 2 мили за 7 минут и 58,61 секунды.

Якоб Ингебригтсен празднует победу. Фото Reuters

Долгое время кениец был единственным спортсменом, которому удалось пробежать 2 мили (3,22 км) менее чем за 8 минут. Но теперь норвежцу Ингебригтсену удалось улучшить этот результат. Сам Якоб был очень удивлен своим достижением:

«Возможность побить этот рекорд — это потрясающе. Это мое первое высшее мировое достижение на открытом воздухе. Темп показался мне очень ровным после отметки 1500 метров. Публика была потрясающей, без ее помощи было бы сложнее. В конце я был немного удивлен своим временем», — приводит слова Ингебригтсена официальный сайт World Athletics.

Кипьегон разбушевалась

Двукратная олимпийская чемпионка Фаит Кипьегон сумела отличиться во второй раз за текущую неделю. Буквально на днях кенийской спортсменке удалось установить новый мировой рекорд на дистанции 1500 м на этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме — 3.49,11.

Теперь Фаит показала лучшее время в Париже. Кипьегон преодолела дистанцию 5000 м за 14 минут и 5,20 секунды и таким образом установила новый мировой рекорд и в этой дисциплине. Предыдущее достижение принадлежало Летесенбет Гидей из Эфиопии. 7 октября 2020 года в Валенсии спортсменка показала результат 14 минут и 6,62 секунды.

Фаит Кипьегон расплакалась после побитого рекорда. Фото AFP

Кенийка призналась, что не планировала ставить новый рекорд и очень удивлена своим достижением. А также добавила, что просто хотела улучшить свой личный результат.

«Я не думала о мировом рекорде, я не знаю, как мне удалось его установить. Я просто попыталась расслабиться и насладиться забегом. Когда увиделa, что это мировой рекорд, то очень удивилась, ведь мне просто хотелось побить персональное достижение. Я просто бежала за Гидей — она потрясающая женщина. Что ждать дальше? Должна обсудить это с моим тренером и моим менеджментом. Если здоровье будет в порядке, то все возможно», — приводит официальный сайт World Athletics слова Кипьегон.

Запланированное достижение

Еще одним спортсменом, которому удалось отметиться на этапе «Бриллиантовой лиги» в Париже мировым рекордом, стал эфиопский бегун Ламеха Гирма. Это уже второе достижение для спортсмена за 2023 год. Ранее он улучшил результат на «гладкой» дистанции 3000 м в помещении, показав время 7.23,81.

Теперь он сумел превзойти успех катарца Саифа Саида Шахина, который 3 сентября 2004 года в Брюсселе преодолел 3000 м с препятствиями за 7 минут и 53,63 секунды. Гирма завершил забег на полторы секунды быстрее — с результатом 7 минут и 52,11 секунды. Отметим, что марокканцу Брахиму Булами в августе 2002 года в Цюрихе удалось пробежать дистанцию за 7 минут 53,17 секунды, но его достижение не было ратифицировано из-за допинга.

Реакция Ламехи Гирмы на свой рекорд. Фото AFP

Эфиопский спортсмен заявил, что был уверен в своих силах и планировал установить новый мировой рекорд.

«Я так счастлив. Я очень рад и очень горд. Во время забега было ощущение, что я очень быстр, присутствовала уверенность. Мировой рекорд не стал сюрпризом. Я планировал побить его этим вечером в Париже. Это результат моей абсолютной решимости», — приводит официальный сайт World Athletics слова Гирмы.