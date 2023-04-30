«Они говорили, что я слишком толстая». Звезду британской легкой атлетики доконал бодишейминг

Из-за критики фанатов в социальных сетях прыгунья с шестом Холли Брэдшоу боялась показывать публике свое тело и выступала в закрытом комбинезоне.

Прыгунья с шестом Холли Брэдшоу стала первой представительницей этой легкоатлетической дисциплины в своей стране, сумевшей подняться на пьедестал на больших стартах. В ее активе бронза Олимпийских игр 2020 года, а также третьи места на ЧМ-2012 и чемпионате Европы в 2021 году. Но на весь мир имя спортсменки прогремело после неприятного инцидента на главных стартах четырехлетия в Токио. Там девушка отказалась выступать в укороченном топе и шортах из-за психологической травмы в результате хейта в соцсетях.

Фото Global Look Press

Критика в соцсетях, сломанный шест

Перед важными соревнованиями большинство спортсменов отказываются от социальных сетей. Так они хотят уберечь себя от обидных слов, критики и хейта, которые негативно сказываются на настрое и концентрации перед турнирами. Об этом не понаслышке знает Холли Брэдшоу. Она подвергалась киберзапугиванию еще будучи подростком из-за ее немодельного телосложения.

«Я помню, что это была одна из моих первых Бриллиантовых лиг, и я не смогла так хорошо выступить, или прыгнуть на определенную высоту, или что-то в этом роде, а потом люди комментировали: «О, она выглядит такой неспортивной», — говорит Холли в одном из интервью.

Девушка признавалась, на ее страничке люди писали, что она слишком толстая. «Это было очень, очень больно», — признается Брэдшоу.

Домашние Олимпийские игры в 2012 году также обернулись для нее скандалом. После успеха на первенстве мира (до 20 лет) именно Брэдшоу считалась надеждой сборной Великобритании. Но подписчики в соцсетях не спешили радоваться за девушку, к ним присоединились и журналисты. «В 2011, 2012 годах было много прессы в преддверии домашних Олимпийских игр. Меня много критиковали за то, как я выгляжу, особенно из-за моего веса», — вспоминает легкоатлетка в своих соцсетях.

Это сильно давило на Холли. В какой-то момент она даже отказывалась от еды. «Это были не только социальные сети. Это как бы приближалось ко мне со всех сторон. Я подумала: «А что, если я толстая? У меня лишний вес?» Следующий год я пропускала приемы пищи. Я резко сократила размер порций, я думала, что мне нужно похудеть», — говорит Брэдшоу Daily Mail.

Однако девушка смогла справиться с давлением. На Играх она стала шестой, а на чемпионате мира — третьей. «В том же году я прыгнула на третью по высоте планку за все время, но люди продолжали говорить, что я слишком толстая. Просто поразительно, что они могли так думать, когда я была третьей спортсменкой в своей дисциплине в мире», — жалуется Холли Daily Mail.

В 2022 году произошла вторая волна бодишейминга в ее адрес. Виной тому стал инцидент, который произошел на чемпионате мира 2022 года в Юджине. В эфире телетрансляции BBC Sport отчетливо видно, как британка разбегается, но не успевает совершить прыжок, поскольку ломается шест. Холли падает на спину.

От выполнения повторной попытки ей пришлось отказаться. Это не позволило ей выйти в финал турнира. «Я была совершенно подавлена, плакала в боксе, не могла прийти в себя. Я была в глубоком шоке. В течение трех недель перед турниром у меня были хорошие предчувствия. Я ждала этот турнир, готовилась. Со мной такое происходит впервые. Совсем не лучшее время для такого. Надеюсь, это больше никогда не повторится. Тем не менее в моей жизни бывали ситуации и похуже, я с ними справлялась. Я прошла обследование, там нет никаких серьезных повреждений», — говорит Брэдшоу в одном интервью.

Общественность не оценила решение британской спортсменки отказаться от участия. В ее адрес писали злобные комментарии. Например, такой: «Ты такая большая, что под тобой ломается даже шест!»

Фото Global Look Press

Купальник для гребли, борьба с бодишеймингом

Холли признается, что критика не прошла бесследно для ее психики. «Сейчас я спортивная, но я так пострадала от этого, что я никогда не буду чувствовать себя комфортно, выпячивая живот по телевизору», — говорит Брэдшоу Daily Mail.

Самобичевание вылилось в то, что на Олимпиаде в Токио Холли была единственной в своей дисциплине, кто вступал в модифицированном комбинезоне. Он предназначался для гребли. Брэдшоу стеснялась выйти в укороченном топе и шортах. После долгих переговоров Олимпийский комитет дал разрешение на замену экипировки. «Я единственная, кто был одет в закрытый комбинезон, потому что я не хочу демонстрировать свое тело. Если люди хотят носить укороченный топ и шорты, это не проблема — здорово, что они хотят носить это, но что меня поражает, так это количество девушек, особенно тех, которые отказываются от легкой атлетики из-за одежды. Это грустно. Препятствий для занятий спортом и так достаточно», — сетует Брэдшоу в одном из интервью.

Сейчас легкоатлетка выступает против киберзапугивания. Ее цель — защита коллег в цифровом пространстве. Чтобы понять мотивы людей, которые пишут негативные комментарии на просторах интернета, британка получила степень магистра спортивной психологии.