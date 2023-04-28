Участника Олимпиады уличили в фальсификации результатов. Он оправдывался фейковым фото

Девять лет дисквалификации на двоих за фальшивые показатели скорости ветра и умышленный подлог результатов по предварительному сговору.

На этой неделе стало известно, что президент Албанской федерации легкой атлетики Дерд Рули и генеральный секретарь той же организации Николин Диониси были отстранены от спорта по решению Athletics Integrity Unit на пять лет и четыре года соответственно. Чиновники признаны виновными по делу о фальсификации результата прыгуна в длину Измира Смайлая, показанного в мае 2021 года и позволившего ему принять участие в Олимпийских играх в Токио.

Формула обмана: ветер, поддельное фото и сильный спортсмен не в лучшей форме

Те самые подозрительные соревнования — Dita E K?cimeve прошли в столице Албании Тиране 8 мая 2021 года. В специально оборудованном неподалеку от танцплощадки в центре города секторе для прыжков в длину чемпион Европы 2017 года в помещениях Измир Смайлай установил личный и национальный рекорд, улетев на 8 м 16 см (на 5 см дальше лучшего результата в карьере, показанного в 2019 году).

Албанские газеты с восторгом писали о «феноменальном результате», а сам спортсмен и его наставник Дерд Рули (а он не только президент федерации легкой атлетики Албании с 2005 года, но и тренер) раздавали громкие интервью. При этом результат не позволял Смайлаю напрямую квалифицироваться на Олимпийские игры в Токио. Для попадания на Игры федерация воспользовалась критерием «универсальности», который позволяет странам, в которых вид спорта не слишком развит, заявить одного мужчину и одну женщину для потенциального участия в главных соревнованиях четырехлетия при условии подтверждения их «технического уровня» и опыта участия в международных соревнованиях, чтобы убедить официальных лиц предоставить им место.

В итоге в Токио Измир Смайлай поехал: в его пользу сыграли титул чемпиона континента в помещении-2017 и тот самый прыжок на 8,16. На Играх спортсмен из Албании провалился: не вышел в финал и занял итоговое восемнадцатое место. Ни о каких 8,30 (а именно на столько высоко или, вернее, далеко в интервью перед Олимпиадой оценивал потенциал своего подопечного Рули) не было и речи: всего лишь скромные 7,86.

Уже тогда результат прыгуна в длину вызывал подозрения: дело в том, что после самого успешного в карьере периода (2017-2019) у спортсмена из Албании наступил спад. За весь сезон-2020 и -2021 (до мая) Смайлай ни разу не смог улететь дальше отметки 8 метров. И результат в Токио эту тенденцию только подтвердил: без попутного домашнего ветра прыгун, как выяснилось, не так силен.

Измир Смайлай. Фото Getty Images

Наказание и последствия

Еще до Олимпиады началось расследование. Поводом для него стала фотография: Athletics Integrity Unit 30 июня запросил у Албанской федерации подтверждение того, что на тех самых соревнованиях в Тиране в мае использовалось все необходимое сертифицированное оборудование для измерения ветра. Рули и Диониси выслали фото, которое оказалось постановочным. Оно было сделано в другой день и даже в другом месте. Комитет по этике заподозрил подлог и потребовал от чиновников и Смайлая объяснений.

Уже в декабре 2022 года появились новости о том, что спортсмен отстранен от соревнований до выяснения всех обстоятельств (последний раз он выходил в сектор весной, получил травму и пропустил остаток сезона). И только в двадцатых числах апреля AIU окончательно разобрался в обстоятельствах всего произошедшего в мае 2021 года в Тиране.

Измир Смайлай, давший показания о том, что на соревнованиях был попутный ветер, а оборудование для его измерения не использовалось вовсе, был признан невиновным за отсутствием доказательств в сговоре: 30-летний спортсмен вновь может соревноваться.

А вот чиновникам досталось по полной: за фальсификацию показателей ветра, фальшивые доказательства и умышленный подлог результатов по предварительному сговору оба они получили длительные сроки дисквалификации. Николин Диониси во всем признался и сотрудничал с AIU, а потому на более короткий срок — четыре года начиная с 9 декабря 2022 года. Тренер Смайлая и президент Федерации легкой атлетики Албании Дерд Рули отпирался до последнего и оспаривал обвинения в суде. В итоге на слушаниях в Ницце 6 апреля трибунал вынес вердикт о том, что албанский функционер безусловно виновен и будет отстранен от спорта на пять лет (06.04.2023-05.04.2028).

Председатель AIU Дэвид Хоуман подвел итог делу: «Эти санкции очень важны для будущего легкой атлетики и являются предупреждением для тех, кто управляет спортом во всем мире... Они имеют большое значение, сигнализируя о том, что AIU серьезно относится к судебному преследованию должностных лиц федерации, которые нарушают этические стандарты».

Измир Смайлай. Фото Global Look Press

Албания входит в число семи федераций — членов Всемирной легкой атлетики (наряду с Турцией, Узбекистаном, Молдовой, Грузией, Кыргызстаном и Арменией), включенных в список наблюдения за манипуляциями результатами соревнований во время квалификационного периода к прошлогодним Олимпийским играм.

Примечательно, что в куда более громком похожем скандале в зимнем виде спорта особых санкций для причастных к нему не последовало. Знаменитая скрипачка Ванесса Мэй, квалифицировавшаяся на Олимпиаду в Сочи-2014 в соревнованиях по горнолыжному спорту по итогам турнира в Словении, проводившегося с многочисленными нарушениями, сначала получила четырехлетний бан, но затем оспорила его. Организаторы старта и вовсе отделались штрафами за проведение спортивного мероприятия «при неподходящих погодных условиях».