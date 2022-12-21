У олимпийской чемпионки ампутировали ногу, но она осталась в спорте. Мужество Ильке Вилудды

Немецкая спортсменка была звездой в метании диска, но потеряла ногу из-за инфекции .

Немецкая метательница ядра Ильке Вилудда была одной из самых сильных спортсменок своей страны. На ее счету большое количество мировых рекордов и побед на различных соревнованиях. Пока в ее жизнь не случилась трагедия, в результате которой легкоатлетка получила инвалидность.

Сейчас олимпийской чемпионке 34 года, однако у нее был очень тяжелый спортивный путь. Ей пришлось пройти много испытаний, но она и не думала сдаваться. На счету Ильке победы на чемпионате Европы, она становилась призером чемпионата мира, принимала участие на трех Олимпийских играх, где брала золото. Кроме того, она участница летних Паралимпийских игр 2012 года в Лондоне.

Начало карьеры

Ильке начала принимать участие в турнирах с 1985 года. Первый громкий профессиональный турнир был чемпионат Европы среди юниоров, который проходил в немецком городке Котбус. Где она сразу же стала чемпионкой в метании диска, а также взяла серебро в толкании ядра. На следующем ЧЕ среди юниоров Вилудда берет уже золото в обеих дисциплинах.

В 1986 году ей покоряется чемпионат мира среди юниоров в метании диска. Спустя два года она повторяет успех. Также легкоатлетка пробовала свои силы в толкании ядра и в метании молота. В первой дисциплине немка даже взяла несколько медалей на международном уровне. Однако она приняла решение сосредоточиться только на метании диска.

Ильке Вилудда. Фото Getty Images

Профессиональная карьера

Впервые она приняла участие в летних Олимпийских играх 1992 года, которые проходили в Барселоне. Тогда она стала лишь девятой. А вот уже через четыре года в Атланте она становится олимпийской чемпионкой. К слову, Ильке показала лучше результат, чем представительница России Наталья Садова. На последней своей Олимпиаде в Сиднее Вилудда завершила выступление на седьмой строчке.

Легкоатлетка из Германии записала на свое имя несколько мировых рекордов.

В 1988 году в Берлине она достигла отметки 74,40 метра. До сих пор этот результат никто не смог побить.

Лучший год в карьере был 1989-й, когда она победила на чемпионате мира и Европы. Профессиональную карьеру завершила в 2000 году. Одно из главных достижений Ильке Вилудды — долгая победная серия, которая стартовала в 1989 году, а завершилась в 1991 году. За этот период она одержала 41 победу подряд.

Трагедия

2011 год принес спортсменке много испытаний. Вилудда получила инвалидность в результате возникшего сепсиса на правой ноге, после чего была проведена ампутация ноги выше колена.

Но это не сломило ее, она продолжила тренировки, что позволило ей квалифицироваться на Паралимпиаду, где в итоге она приняла участие. Вилудда выступала в прежней дисциплине по толканию ядра, но в категории F58. А вот от метания диска пришлось отказаться, так как паралимпийцы с ограниченными физическими возможностями, как у немки, не могут этого делать.

Ильке Вилудда. Фото Getty Images

Личные рекорды

· Метание диска — 74,56 (1989)

· Метание диска U-23 — 74,56 (1989) WU23B

· Метание диска Юниоры — 74,40 (1988) WJB

· Метание диска Молодежь — 65,86 (1986) WYB

· Толкание ядра — 20,23 (1988)

· Толкание ядра до 23 лет — 20,23 (1988)

· Толкание ядра Юниоры — 20,23 (1988)

· Толкание ядра Молодежь — 19,08 (1986) WYB