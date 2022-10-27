Сделала тату на лице, получила бан за наркотики и работала посудомойкой. Легкоатлетка, внешность которой трудно забыть

Иника Макферсон умеет быть брутальной и эпатажной.

Если брать в расчет спортивный результат, Макферсон по мировым меркам довольно крепкая прыгунья, но не звезда. Может стабильно прыгать в районе 1,90-1,95 м, выступала на Олимпийских играх в Рио и чемпионате мира. В прошлом летнем сезоне стала второй на чемпионате США, но в Токио не попала, так как не смогла выполнить квалификационный норматив 1,96.

Фото Getty Images

Но Иника все равно блистает на секторе. Благодаря эпатажной внешности. Один раз увидев — забыть ее невозможно. Десятки тату, боевой раскрас, яркие прически, а иногда даже драгоценности на форме — так, однажды она выступала в топике, украшенном бриллиантами. В 2018 году она вышла на старт в наряде супергероя.

Фото Getty Images

Любовь ко всему этому идет из детства. Спортсменка родом из Техаса и рассказывала, что всегда любила выделяться среди сверстников. Тогда и начались эксперименты с одеждой и прическами и первые татуировки. Теперь она и сама сбилась со счета, потому что рисунков на теле более 30. В том числе и на лице. Все началось с отпечатка поцелуя. Иника говорила, что это символизирует любовь родителей и бабушек-дедушек. Потом появились и другие изображения.

Фото Getty Images

Кто-то с возрастом успокаивается, но Иника не собирается останавливаться в совершенствовании образа «плохой девочки». Чем она старше, тем больше безумных идей приходит в ее голову. Однако иногда это приводит к не лучшим последствиям.

Фото Getty Images

Так, например, в 2014 году Макферсон попалась на употреблении наркотиков. На два года о профессиональном спорте пришлось забыть, спонсоры ушли, и спортсменка вынуждена была искать средства к существованию. Чтобы хоть как-то сводить концы с концами, она работала посудомойкой.

Фото Getty Images

В 2017 году случилась новая напасть — ураган «Харви» и последующее наводнение практически уничтожили дом Макферсон. Чтобы восстановить испорченную мебель, полы и стены, Инике пришлось участвовать в как можно большем количестве соревнований — банально ради призовых.

Фото Getty Images

Но ко всем невзгодам Иника Макферсон относится философски. Какие бы трудности ни преподнесла жизнь, спортсменка всегда следует девизу своей самой любимой татуировки на шее в виде колибри: «Жизнь движется дальше, и мы должны смотреть в будущее».

Фото Global Look Press

Фото Global Look Press