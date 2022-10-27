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Сегодня, 11:00

Сделала тату на лице, получила бан за наркотики и работала посудомойкой. Легкоатлетка, внешность которой трудно забыть

Валентин Серегин
Бильд-редактор
Иника Макферсон.
Фото Getty Images
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Иника Макферсон умеет быть брутальной и эпатажной.

Если брать в расчет спортивный результат, Макферсон по мировым меркам довольно крепкая прыгунья, но не звезда. Может стабильно прыгать в районе 1,90-1,95 м, выступала на Олимпийских играх в Рио и чемпионате мира. В прошлом летнем сезоне стала второй на чемпионате США, но в Токио не попала, так как не смогла выполнить квалификационный норматив 1,96.

Иника Макферсон. Фото Getty Images
Фото Getty Images

Но Иника все равно блистает на секторе. Благодаря эпатажной внешности. Один раз увидев — забыть ее невозможно. Десятки тату, боевой раскрас, яркие прически, а иногда даже драгоценности на форме — так, однажды она выступала в топике, украшенном бриллиантами. В 2018 году она вышла на старт в наряде супергероя.

Иника Макферсон. Фото Getty Images
Фото Getty Images

Любовь ко всему этому идет из детства. Спортсменка родом из Техаса и рассказывала, что всегда любила выделяться среди сверстников. Тогда и начались эксперименты с одеждой и прическами и первые татуировки. Теперь она и сама сбилась со счета, потому что рисунков на теле более 30. В том числе и на лице. Все началось с отпечатка поцелуя. Иника говорила, что это символизирует любовь родителей и бабушек-дедушек. Потом появились и другие изображения.

Иника Макферсон. Фото Getty Images
Фото Getty Images

Кто-то с возрастом успокаивается, но Иника не собирается останавливаться в совершенствовании образа «плохой девочки». Чем она старше, тем больше безумных идей приходит в ее голову. Однако иногда это приводит к не лучшим последствиям.

Иника Макферсон. Фото Getty Images
Фото Getty Images

Так, например, в 2014 году Макферсон попалась на употреблении наркотиков. На два года о профессиональном спорте пришлось забыть, спонсоры ушли, и спортсменка вынуждена была искать средства к существованию. Чтобы хоть как-то сводить концы с концами, она работала посудомойкой.

Иника Макферсон. Фото Getty Images
Фото Getty Images

В 2017 году случилась новая напасть — ураган «Харви» и последующее наводнение практически уничтожили дом Макферсон. Чтобы восстановить испорченную мебель, полы и стены, Инике пришлось участвовать в как можно большем количестве соревнований — банально ради призовых.

Иника Макферсон. Фото Getty Images
Фото Getty Images

Но ко всем невзгодам Иника Макферсон относится философски. Какие бы трудности ни преподнесла жизнь, спортсменка всегда следует девизу своей самой любимой татуировки на шее в виде колибри: «Жизнь движется дальше, и мы должны смотреть в будущее».

Иника Макферсон. Фото Global Look Press
Фото Global Look Press
Иника Макферсон. Фото Global Look Press
Фото Global Look Press
Иника Макферсон. Фото Getty Images
Фото Getty Images
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