«Некоторые иностранцы писали: «А где вы? Почему вас нет?» Интервью с Ильей Иванюком

Один из сильнейших прыгунов в высоту в мире — о соперничестве с Лысенко, рекордах, отстранении и целях на сезон.

Одно из самых ярких противостояний в российской легкой атлетике сейчас происходит у мужчин в прыжках в высоту. Золото на соревнованиях оспаривают Данил Лысенко и Илья Иванюк. Оба считаются одними из лучших в мире, а результат Ильи вообще находится в топе текущего сезона. Высота 2,33 в этом году пока покорилась только австралийцу Джоелю Бадену, американцу Джувону Харрисону и россиянину Иванюку.

При этом Илье пока не удается победить в очном споре с Лысенко. Последние соревнования — Мемориал братьев Знаменских — Данил решил пропустить, и Иванюк в итоге выиграл, но с низким для себя результатом — 2,24. После соревнований наш прыгун в высоту дал большое интервью «СЭ».

На Мемориале Знаменских догнало утомление

— Как провел три дня между Днем прыжков в высоту и Мемориалом братьев Знаменских?

— Сразу после соревнований поехал домой. Там жена, собака. Не мог их бросить на такое большое количество времени. Приехал, отдохнул. Поразил тот факт, что не реализовался в День прыжков в высоту. И на следующий день был готов прыгать не хуже, а может, даже и лучше, чем на турнире. Мне показалось это тревожным. Потому что начало прибивать на следующий день. Сейчас догнало это состояние. Сначала 2,33 в Брянске 2 июня, 2,31 в Москве 6 июня, где еще на 2,35 сделал три попытки, из которых каждую нужно было брать. Хотелось, но не смог. А на Мемориале Знаменских уже утомление догнало. Может, если бы соревнования были в воскресенье, то было бы лучше.

— Еще и погода была не самая идеальная.

— Да, холодно выступать. Не легкоатлетическая погода, особенно в прыжках в высоту. Вроде и тепло был одет. Хотел шуткануть с нашими судьями. Спросил: «Где можно костер развести?».

— Может, жене и собаке стоило подождать три дня? Тогда бы не пришлось тратить силы на дорогу?

— Вместе я потратил восемь часов пути. Это ерунда. Дело в том, что мне дома удобнее тренироваться. У меня от дома до места моих занятий 20 минут пешком. Есть все, что мне надо. Не хватает только хорошего физиотерапевта-массажиста. Проблема. Сейчас нахожусь в активных поисках. В целом есть всякие штучки: электростимуляторы, лазеры. С собой все вожу. В принципе хватает. Поэтому 8 часов в дороге — это не особо страшно. Страшнее, что на соревнованиях эмоцию спалил. Надо было это восстановить. А это такая зараза, которая не так быстро восстанавливается, как хотелось бы. Но хороший соперник в лице Данила Лысенко мог мне в этом плане поспособствовать. Я так понял, что он перетренировался. Ему нужен такой отдых, который необходим сейчас мне. Он его решил взять. Молодец-хитрец.

— У тебя такая возможность была, чтобы пропустить Мемориал Знаменских?

— Я хотел выступать. Когда еще поучаствуешь с иностранными спортсменами? У нас тут был молодой белорус, мой старый знакомый турок Альперен Асет. Мы с ним познакомились на чемпионате Европы в 2018 году. Хотелось еще раз увидеться.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Понимаю, что не смогу побить рекорд Сотомайора

— На неделе пали несколько мировых рекордов в легкой атлетике в Париже...

— Я не в курсе. Бега какие-то?

— Да.

— Я кроме стометровки вообще ничего не понимаю.

— Вообще не смотришь?

— Нет, неинтересно. Извините, бегуны. Если кто-то знакомый бежит, то поболею. Технические виды смотрю. Скажу честно, что длиннее 800 метров я уже не понимаю. И то 800 метров понимаю, потому что на сборе жил со специалистом в этой дистанции. Он мне рассказал, что 1:45 — это быстро. Вот такие у меня познания.

— На самом деле это была подводка к вопросу. Насколько долговечен рекорд в Сотомайора, в твоем виде?

— Я читал интервью Хавьера Сотомайора и, наверное, с ним солидарен. Пусть он еще лет 30 подождет. 2,45 — это космос! Должно слишком многое совпасть. Пока не вижу, чтобы кто-то был близок к этому. Не знаю, сколько еще лет. Пять-десять подождем.

— У тебя эта планка стояла или стоит в голове?

— Нет, я об этом не думаю. Надо быть реалистом. 2,45-2,46 вряд ли мне по силам. А вот в клуб 2,40 я бы вступил. Это реально. На тренировках ощущается, что можно. Да и на соревнованиях. У меня был раз, когда у себя на областных соревнованиях прыгнул 2,37. Мог и выше. Просто покрытие не позволило это сделать. Не очень качественный стадион был. С тех пор не было такого, чтобы в нужный день с той ноги встал.

— Для тебя Сотомайор — это кто?

— Не то чтобы кумир-кумир. Но это мировой рекордсмен, классный парень, улыбчивый. Я его довольно часто видел, когда была возможность ездить на международные соревнования. Он практически на моем последнем международном старте был, в качестве почетного гостя меня награждал. Не знаю, помнит он или нет. Это было 2 февраля 2022 года в итальянском городе Удине. Там я, по-моему, выиграл с рекордом соревнований.

— Каково тебе было прыгать на его глазах тогда и сейчас на Неделе легкой атлетики?

— Если бы я пытался побить его рекорд, тогда было бы классно. Но так я понимаю, что не смогу побить. Хочется прыгая подавать пример деткам, чтобы занимались легкой атлетикой. Наверное, он, глядя на нас, видит, что есть классные спортсмены, которые показывают неплохие результаты. Ему, возможно, было как-то на душе радостно, что есть поколение, которое прыгает хорошо. Другой момент радости, что далеки до его рекорда, что пока еще поживет знаменитым.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

После сериала «Бывшие» не могу смотреть рекламу с Полиной Гагариной

— Общаясь после Мемориала Знаменских с журналистами, ты немножко задел тему академичности легкой атлетики. Думаешь, в вашем виде спорта не хватает шоу-мероприятий?

— Да, однозначно. Например, забег на Никольской — это было здорово, хорошая идея. Некоторые жаловались, что в маты врезались, но дело не в этом. Дело в том, что это зрелищно и круто. Побольше бы так делали. Хотят в Екатеринбурге нечто подобное организовать — вынести прыжки в высоту на площадь. Это способствует популяризации. Мне нравится, когда мы ближе к народу, когда можно рукой потрогать и воочию увидеть. А так — надо куда-то на стадион ехать, искать парковку... Короче, тяжеловато.

Жалко, конечно, что на основной арене Лужников сейчас нет дорожек. Было бы классно там провести соревнования. Думаю, если мы будем выносить соревнования за пределы стадиона, то и на стадионе станет больше народу.

— Мне понравилось, что на «Битве полов» зимой каждый прыгает под свою музыку.

— Да, у нас часто проводятся такие соревнования, не только в России. Это здорово. Если бы на Мемориале Знаменских можно музыку включить, то было пободрее, повеселее. Я попросил. Но, видимо, догадался написать организаторам только я. Сказали, что-либо всем, либо никому.

— С «Битвы полов» остался незаданный вопрос. Ты там выступал под песню Леди Гаги, которую ассоциируют с танцем Уэнсдей из сериала «Уэнсдей». Почему такой выбор?

— Я стараюсь на свои выступления ставить музыку, которая на данный момент у молодого поколения более популярна. И чтобы она более-менее нравилась мне. На тот момент в соцсетях много видел видео под эту песню. Прикольная песенка. Почему бы не поставить? Вроде людям понравилось. А так обычно у спортсменов очень специфические музыкальные вкусы. В этом плане мне очень нравятся ребята из Пуэрто-Рико. У меня есть друг Луис Кастро, еще мексиканец Эдгард Оливейра. У них классный музыкальный вкус. Испанские мотивы свои ставят. Прямо прекрасно.

— А в «Лужниках» под какую песню хотел прыгать?

— Песня Goro и A.V.G. «Она близко». Я просто ехал на стадион, и она у меня играла. Подумал, что классная песня, почему бы не поставить?

— Между прыжками под какую-то музыку настраиваешься?

— Нам же нельзя с музыкой. Единственное, только во время разминки. На Мемориале Знаменских мне почему-то зашла группа «Непара». Разминался под песню «Плачь и смотри». Разминалось хорошо.

— Сериал «Уэнсдей» видел? Смотришь вообще сериалы?

— Да, конечно. Мне понравился сериал «Уэнсдей». Второй сезон бы подождал и поглядел бы с удовольствием. Он, наверное, как обычно случается, будет хуже первого сезона. Но, надеюсь, что нормально сделают.

Из последнего, что смотрел, — ужасный сериал «Бывшие». Это наш, российский с Любовью Аксеновой и еще каким-то актером. После этого сериала не могу нормально смотреть рекламу с Полиной Гагариной. Просто она там в таком образе предстала.

А в целом нравится смотреть сериалы. В последнее время в связи с текущими обстоятельствами, когда часто идет негативный информационный поток, стал смотреть на YouTube автомобильных блогеров. Раньше никогда таким не занимался. Мне показалось это интересным занятием. Отвлекает. Мне часто приходится в дороге проводить. Музыку иногда надоедает слушать. Так привил себе любовь к просмотру всяких видеороликов. Рекомендую посмотреть Костю Академика про бобров.

— Про животных?

— Он купил себе участок и воевал с бобрами. Они строили плотину и топили ему участок. Получилось так, что он разрушил плотину, и ему местное лесничество выкатило штраф практически 700 тысяч рублей. Бедный дядя. Он всего лишь хотел сохранить свой участок.

Данил Лысенко и Илья Иванюк. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Без Лысенко было бы совсем печально

— В последнее время в мужских прыжках в высоту в России тенденция: когда участвует Лысенко — побеждает он, когда нет — побеждаешь ты. Как ты себя в этом ощущаешь?

— Мне надоело проигрывать. Если бы Даня был на Мемориале Знаменских, я бы хорошо попрыгал. Да, он добавляет мотивации. Будем работать. Я так понимаю, что мы с ним встретимся 13 июня на Кубке России. Это один из тех стартов, который важен для региона, за который я выступаю. Будет хорошая мотивация, чтобы победить. Постараюсь навязать ему борьбу.

— Он в последнее время побеждал в очном противостоянии, но тебе принадлежит лучший результат сезона в мире. Кто в данный момент лучший высотник России?

— Да, если брать по лучшему результату сезона, то я. Кстати, в День прыжков мы оба продемонстрировали результат 2,31, просто я взял эту высоту со второй попытки. Поэтому последние соревнования показали, что проиграл только попыткам.

— И ты был ближе, чтобы взять 2,35.

— Этого не надо. Взял бы — другое дело. А так — проиграл.

— Достаточно тебе одного соперника, чтобы расти и прогрессировать?

— Я жду белорусов. Максим Недосеков должен восстановиться. У него было горе — тренер ушел из жизни. Надеюсь, что наладит тренировочный процесс. Есть белорус Дмитрий Набоков. Он пару дней назад прыгнул 2,29 в Бресте.

Для прогресса достаточно даже одного Лысенко. Многие писали, что следили, что получилось хорошее соперничество. Надеюсь, что хорошего спортивного здоровья на пару сезонов еще хватит, чтобы составлять здоровую конкуренцию. Не хотел бы отставать.

Если помните, в 2014 году было соперничество Баршима и Бондаренко. Нечто подобное хотелось бы сделать у нас в России. Данил — серьезный раздражитель. Надеюсь, что я так же для него.

— К Лысенко неоднозначное отношение в легкоатлетической среде. У тебя не было обид на него?

— Это уже было. С этим ничего не сделаешь. Надо ситуацию отпустить. Сейчас он мне, наоборот, помогает. Спасибо, что он есть. Без него было бы совсем печально. Поэтому он мотивирует показывать хороший результат. Такого соперничества, наверное, не хватает в других видах.

— Данил всегда оптимистично высказывается по поводу будущего. Говорит, надеется, что даже на чемпионат мира допустят. У тебя насколько оптимизма хватает?

— У меня позиция такая. Допустят — я к этому буду готов, поеду выступать. Нет — мне нормально и здесь с Даней соревноваться. Знаю, что за нами наблюдают другие спортсмены. Да, некоторые пишут, что жалко, что мы не можем со всеми выступать на международной арене. Пожалуйста — приезжайте к нам выступать, если не мешает вашему графику. Мы будем рады. Может, ВФЛА как-нибудь вам в этом поможет.

— Ирина Привалова говорила, что в легкой атлетике легче, чем, допустим, в командных видах. Можно, условно говоря, без выезда на международные старты показать результат, за счет которого стать лучшим в мире. Согласен?

— Да, у нас есть рулетка, есть секундомер. Но было бы неплохо еще соперников. Опять же, сошлюсь на то, что у меня такой проблемы нет. В прошлом году я смотрел на season list и хотел быть в его верхней части. 2,34 тогда был третий или четвертый результат сезона. Довольно неплохо.

— А сейчас находишься в топ-3.

— Да, делю первую строчку с ребятами. Посмотрим. Это только начало сезона. Хотелось бы выйти на пик к чемпионату России. Вроде пока иду в правильном направлении. Нужно чуть-чуть стабильности.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Теперь немножко другие цели. Особо не заработаешь на этой карьере

— Сейчас в некоторых видах спорта все-таки допустили российских спортсменов до международных соревнований. Пусть не все, но некоторые наши атлеты выступили на чемпионатах мира по дзюдо, тхэквондо. Такое возможно в легкой атлетике?

— Не знаю. Нас только-только восстановили. Рад тому, что к нам сейчас приезжают. Вот Рамиль Гулиев разминается. Это кумир всех наших спринтеров. Есть уникальный шанс побегать с ним. Да, он не в той форме, но это не умаляет его заслуг. Красавчик. Хорошо, кстати, с ним общаемся. Часто ездили на многие соревнования. Не зря его так уважают.

— Сергей Шубенков рассказывал, что он помогает с экипировкой.

— Он и мне в том числе очень помог. Нельзя было заказать в Россию экипировку. Рамиль не отказал в помощи. Когда я к нему обращался, то был далеко даже не десятый человек с такой просьбой. Большая ему благодарность. Сейчас попроще.

— Всего хватает?

— На мой век спортивный точно хватит. В свое время сделал хороший запас. Есть моменты со спортивной тренировочной обувью. Надо ходить, искать удобную для себя модель. Благо у нас есть Китай. Через них можно заказывать что хочешь.

— Теряет ли международная легкая атлетика без российских высотников?

— Однозначно теряет. А как иначе? Сейчас не так много людей, кто 2,30+ прыгает. Из них двое российских. Поэтому отвечу утвердительно. Было бы неплохо и нам поконкурировать, и им с нами. Возможно, были бы результаты выше. Есть у меня такие ощущения.

— Ты какой наметил результат в сезоне?

— Как и говорил, что на каждом соревновании прыгать 2,30+. На Знаменских был объективно не готов. Это была авантюра — выступать на трех соревнованиях подряд.

А если вернуться к вопросу, то хотел бы в этом сезоне прыгнуть по личному рекорду. Мой личный — 2,37. Хотел бы максимально близко к нему приблизиться. Это задача минимум. Задача максимум — 2,39 или 2,40. Надеюсь, выполню и повезет и с погодой, и с формой.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— Как ты сказал, бега не смотришь. А за прыжками на международных соревнованиях следишь?

— Да, но довольно специфично. Есть группа в запрещенной в России социальной сети. Ей занимается одна моя знакомая. Абсолютно все легкоатлетические соревнования, которые проходят, она выкладывает, показывает. Поэтому в курсе всего, что происходит. Я не особо смотрю трансляции.

— С какими чувствами смотришь?

— Мне больше интересно. Радуюсь за ребят, когда они хорошо выступают. За всех ребят. Без исключения.

— Контакт есть с теми ребятами, за которых ты болеешь?

— Да, но не общаемся. Все нормально. Без какого-то жесткого хейта. Нормально ко всем спортсменам отношусь. Высотники в мире сами по себе дружелюбные ребята. Бывают небольшие исключения. В основном спрашивают: «Как дела?», «Нормально ли все?». Были, конечно, ребята, которые писали: «А где вы? Почему вас нет?» Отвечаю: «Да-а-а. Не следите вы за повесточкой».

— Александр Меньков в недавнем интервью сказал, что у него убили половину карьеры. У тебя нет такого настроения?

— Саню жалко, конечно. Ему дали допуск в 2018 году, а потом не давали, не давали, не давали. У меня был один такой момент, когда полгода динамили. Но я отвыступал свое, имел опыт. Нормально все с карьерой. Да и сейчас она продолжается. Просто внутри России. Теперь немножко другие цели. Особо не заработаешь на этой карьере. Только разве что какую-то мотивацию для молодежи дашь. Вполне себе неплохая цель. Какие-то свои хотелки закрыть в плане результата и плюс сориентировать молодежь на занятия легкой атлетикой. Все-таки хороший вид спорта, красивый.

— Ты сказал, что экипировки на твой век хватит. Какой твой век?

— Тут я хочу сослаться на своего зарубежного коллегу Андрея Проценко. Ему на данный момент 34-35 лет (Иванюку сейчас 30 лет. - Прим. «СЭ»). Он вполне себе здорово выступает. Каждый сезон прыгает 2,30+. В прошлом году стал третьим на чемпионате мира. Достойный пример для подражания, что можно так долго высотнику держать хорошую физическую форму и быть конкурентоспособным. Буду держать этот ориентир. Если ответить конкретно: два года минимум хотелось бы, а дальше посмотрим.