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Сегодня, 21:15

«Надеюсь, дадут возможность показать, что наша страна сильная». Лысенко бьет лучшие результаты иностранцев

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Данил Лысенко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Мария Ласицкене.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Мария Ласицкене.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Данил Лысенко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Данил не потерял себя после дисквалификации.

В Москве прошла шестая «Битва полов». Это соревнования по прыжкам в высоту, в которых соревнуются между собой команды мужчин и женщин из шести человек. Понятно, что представители сильного пола прыгают выше. Поэтому считали не метры, а очки. Например, 1072 очка девушки получали за покоренную высоту 185 см, а парни — за 218 см.

В этом году победа досталась мужской команде, которую буквально вытащил своими прыжками Данила Лысенко. Он остановился на отметке 2,38 м, показав лучший результат сезона в мире. Конкуренцию у девушек ему составляла олимпийская чемпионка Мария Ласицкене. Однако взяв высоту 1,93 м, следующий рубеж 1,97 м ей не покорился.

Мария Ласицкене. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Мария Ласицкене.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Ласицкене: «Делаю, что от меня зависит»

У Марии Ласицкене в коллекции есть три победных шлема за победу в «Битве полов» в прошлые годы. Поэтому понятно, что своим вторым местом она была не сильно довольна.

— Чувствую себя хорошо. Рада, что удался праздник. Все в таком хорошем настроении болели за нас, поддерживали. Естественно, недовольна результатом, но это уже другой вопрос. Главное, что шестая «Битва полов» удалась.

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— Как оцените свою форму на данном этапе? Говорят, что пик должен быть в марте.

— Ой, честно, я ничего не оцениваю. Слушаю тренеров, выполняю все установки на тренировках. Это для меня сейчас самое главное. Никаких чисел в голове не ставлю. Потому что тяжело тратить энергию на какие-то анализы.

— Почему последние попытки решили прыгать в тишине?

— Иногда мне полезно прыгать в тишине. Потому что в голове есть установки. Поэтому порой прошу тишины. Надеюсь, что люди относятся к этому с пониманием. Сейчас было так. Главное — слушать свой организм. Слушать, что тебе в данный момент нужно.

Мария Ласицкене. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Мария Ласицкене.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Руководитель легкой атлетики Татарстана в интервью «СЭ» предложил вам прыгнуть через кремлевскую стену. Готовы?

— Настоящую стену, что ли?

— Планку поставить на Красной площади.

— Вообще про Красную площадь давно шли разговоры. Круто было бы вынести помост на Красную площадь. Думаю, будет огромное количество болельщиков. Было бы классно. Как-то смиксовать с размерами, это было бы полезно. Почему нет?

— Каково прыгать в маленьких залах? Не расстраивает?

— Нет, прыжки в таких залах — это особая атмосфера. Зритель очень близко, видит каждый наш шаг. Все внимание только на нас. В такой атмосфере тоже надо уметь прыгать, по-своему настраиваться. Мне это нравится. Много у высотников таких стартов. Чем больше, тем лучше. Я рада такой атмосфере. Не скучала, а заряжалась.

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— Поедете на Азиатские игры, если будет возможность?

— Давайте выступлю 4 февраля. Я так далеко не думаю, не загадываю. От меня требуется готовиться и тренироваться.

— Последние новости обнадеживают?

— Пока не будет точной информации, не буду себя настраивать лишний раз. Опыт прошлых лет говорит, что эти люди могут менять свое мнение. Я делаю то, что от меня зависит. Я тренируюсь.

— За международными соревнованиями по-прежнему не следите?

— Нет, не слежу.

— Как происходит коммуникация с ВФЛА?

— Повторюсь, я сейчас в тренировках. Можно сказать, что не общаюсь. Очень много на плечах...Ой, давайте не будем.

Данил Лысенко победил на&nbsp;турнире в&nbsp;Москве.

Лысенко: «Читаю новости. У меня почему-то хорошее предчувствие»

Данила Лысенко выиграл самую первую «Битву полов» в 2018 году. После случилась громкая история с подделкой документов о прохождении допинг-тестов, за которую спортсмена дисквалифицировали. Лысенко вернулся на соревнования в прошлом году и показывает очень приличные результаты.

— Какие впечатления от турнира «Битва полов»?

— Впечатления нереальные. Сам не ожидал от себя такого результата. Очень доволен и рад. Атмосфера классная. Выступал тут на самых первых соревнованиях, потом был в качестве зрителя. Очень здорово. Спасибо публике. Они меня сильно поддержали. Думаю, что благодаря им так прыгнул и благодаря своей жене, которая находилась рядышком.

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— Насколько разные ощущения от победы сейчас и пять лет назад?

— Эмоции что там, что здесь очень яркие и сильные. Результат, как видите, улучшил.

— Тот шлем был тяжелее?

— По-моему, да.

— Кто принимал решение продолжать прыгать, когда уже оформили победу: вы или тренер?

— Когда 2,38 прыгнул, то подумал остановиться. Но Сергей Петрович (Клюгин) сказал: «Давай, попробуем». Решил попробовать.

Данил Лысенко. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Данил Лысенко.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Каково принести победу не только себе, но и команде?

— Ребята мне сказали спасибо, когда получали свои шлемы.

— Судя по последним результатам, ваша форма оптимальная?

— Думаю, да. Сам не ожидал такого результата. Не думал о результате, когда шел, но прыгнуть 2,38 — даже не снилось мне.

— Насколько тяжело себя мотивировать на внутренние старты?

— Как я себя мотивирую? У меня четыре года не было возможности выступать. Поэтому сейчас кайфую от каждого старта.

— У вас сейчас результат 2,38, лучший результат сезона у иностранцев — 2,27. Не обидно, что не с ними соревнуетесь?

— Рад, что показываю такие результаты в нашей стране, но надеюсь, что скоро дадут возможность посоревноваться там и показать, что наша страна сильная. Я читаю новости. У меня почему-то хорошее предчувствие. Будем надеяться на лучшее.

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— В Азии готовы выступать?

— Если будет возможность, то да.

— Вы оформили нейтральный статус?

— Нет, еще не подавал на нейтральный статус. Думаю, что в ближайшее время подам.

— Не думаете, что будут проблемы с этим из-за прошлой дисквалификации?

— Не знаю. Не хочу об этом думать. Надеюсь, что не будет никаких проблем.

— Почему на «Битве полов» выступали под песню «Индиго»? (В песне есть слова: «О том, что в мире, где нас растили, так много гнили! Там мало мира, но я буду сильна»). Это какое-то послание от вас?

— Это не послание. Просто это сильная песня. Она мне нравится. Я под нее могу настроиться.

Данил Лысенко
Мария Ласицкене (Кучина)
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