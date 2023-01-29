«Надеюсь, дадут возможность показать, что наша страна сильная». Лысенко бьет лучшие результаты иностранцев

Данил не потерял себя после дисквалификации.

В Москве прошла шестая «Битва полов». Это соревнования по прыжкам в высоту, в которых соревнуются между собой команды мужчин и женщин из шести человек. Понятно, что представители сильного пола прыгают выше. Поэтому считали не метры, а очки. Например, 1072 очка девушки получали за покоренную высоту 185 см, а парни — за 218 см.

В этом году победа досталась мужской команде, которую буквально вытащил своими прыжками Данила Лысенко. Он остановился на отметке 2,38 м, показав лучший результат сезона в мире. Конкуренцию у девушек ему составляла олимпийская чемпионка Мария Ласицкене. Однако взяв высоту 1,93 м, следующий рубеж 1,97 м ей не покорился.

Мария Ласицкене. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Ласицкене: «Делаю, что от меня зависит»

У Марии Ласицкене в коллекции есть три победных шлема за победу в «Битве полов» в прошлые годы. Поэтому понятно, что своим вторым местом она была не сильно довольна.

— Чувствую себя хорошо. Рада, что удался праздник. Все в таком хорошем настроении болели за нас, поддерживали. Естественно, недовольна результатом, но это уже другой вопрос. Главное, что шестая «Битва полов» удалась.

— Как оцените свою форму на данном этапе? Говорят, что пик должен быть в марте.

— Ой, честно, я ничего не оцениваю. Слушаю тренеров, выполняю все установки на тренировках. Это для меня сейчас самое главное. Никаких чисел в голове не ставлю. Потому что тяжело тратить энергию на какие-то анализы.

— Почему последние попытки решили прыгать в тишине?

— Иногда мне полезно прыгать в тишине. Потому что в голове есть установки. Поэтому порой прошу тишины. Надеюсь, что люди относятся к этому с пониманием. Сейчас было так. Главное — слушать свой организм. Слушать, что тебе в данный момент нужно.

Мария Ласицкене. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Руководитель легкой атлетики Татарстана в интервью «СЭ» предложил вам прыгнуть через кремлевскую стену. Готовы?

— Настоящую стену, что ли?

— Планку поставить на Красной площади.

— Вообще про Красную площадь давно шли разговоры. Круто было бы вынести помост на Красную площадь. Думаю, будет огромное количество болельщиков. Было бы классно. Как-то смиксовать с размерами, это было бы полезно. Почему нет?

— Каково прыгать в маленьких залах? Не расстраивает?

— Нет, прыжки в таких залах — это особая атмосфера. Зритель очень близко, видит каждый наш шаг. Все внимание только на нас. В такой атмосфере тоже надо уметь прыгать, по-своему настраиваться. Мне это нравится. Много у высотников таких стартов. Чем больше, тем лучше. Я рада такой атмосфере. Не скучала, а заряжалась.

— Поедете на Азиатские игры, если будет возможность?

— Давайте выступлю 4 февраля. Я так далеко не думаю, не загадываю. От меня требуется готовиться и тренироваться.

— Последние новости обнадеживают?

— Пока не будет точной информации, не буду себя настраивать лишний раз. Опыт прошлых лет говорит, что эти люди могут менять свое мнение. Я делаю то, что от меня зависит. Я тренируюсь.

— За международными соревнованиями по-прежнему не следите?

— Нет, не слежу.

— Как происходит коммуникация с ВФЛА?

— Повторюсь, я сейчас в тренировках. Можно сказать, что не общаюсь. Очень много на плечах...Ой, давайте не будем.

Лысенко: «Читаю новости. У меня почему-то хорошее предчувствие»

Данила Лысенко выиграл самую первую «Битву полов» в 2018 году. После случилась громкая история с подделкой документов о прохождении допинг-тестов, за которую спортсмена дисквалифицировали. Лысенко вернулся на соревнования в прошлом году и показывает очень приличные результаты.

— Какие впечатления от турнира «Битва полов»?

— Впечатления нереальные. Сам не ожидал от себя такого результата. Очень доволен и рад. Атмосфера классная. Выступал тут на самых первых соревнованиях, потом был в качестве зрителя. Очень здорово. Спасибо публике. Они меня сильно поддержали. Думаю, что благодаря им так прыгнул и благодаря своей жене, которая находилась рядышком.

— Насколько разные ощущения от победы сейчас и пять лет назад?

— Эмоции что там, что здесь очень яркие и сильные. Результат, как видите, улучшил.

— Тот шлем был тяжелее?

— По-моему, да.

— Кто принимал решение продолжать прыгать, когда уже оформили победу: вы или тренер?

— Когда 2,38 прыгнул, то подумал остановиться. Но Сергей Петрович (Клюгин) сказал: «Давай, попробуем». Решил попробовать.

Данил Лысенко. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Каково принести победу не только себе, но и команде?

— Ребята мне сказали спасибо, когда получали свои шлемы.

— Судя по последним результатам, ваша форма оптимальная?

— Думаю, да. Сам не ожидал такого результата. Не думал о результате, когда шел, но прыгнуть 2,38 — даже не снилось мне.

— Насколько тяжело себя мотивировать на внутренние старты?

— Как я себя мотивирую? У меня четыре года не было возможности выступать. Поэтому сейчас кайфую от каждого старта.

— У вас сейчас результат 2,38, лучший результат сезона у иностранцев — 2,27. Не обидно, что не с ними соревнуетесь?

— Рад, что показываю такие результаты в нашей стране, но надеюсь, что скоро дадут возможность посоревноваться там и показать, что наша страна сильная. Я читаю новости. У меня почему-то хорошее предчувствие. Будем надеяться на лучшее.

— В Азии готовы выступать?

— Если будет возможность, то да.

— Вы оформили нейтральный статус?

— Нет, еще не подавал на нейтральный статус. Думаю, что в ближайшее время подам.

— Не думаете, что будут проблемы с этим из-за прошлой дисквалификации?

— Не знаю. Не хочу об этом думать. Надеюсь, что не будет никаких проблем.

— Почему на «Битве полов» выступали под песню «Индиго»? (В песне есть слова: «О том, что в мире, где нас растили, так много гнили! Там мало мира, но я буду сильна»). Это какое-то послание от вас?

— Это не послание. Просто это сильная песня. Она мне нравится. Я под нее могу настроиться.