Австралийский бегун попался на ЭПО, но обвинил ВАДА. Он требует проверку на детекторе лжи

Питер Бол хочет оправдаться в применении допинга, доказав ошибку системы.

В мировой спортивной истории уже были случаи странных и необычных объяснений попадания допинга в организм, но бегун из Австралии, кажется, готов превзойти всех. Нет, он не пытается изобрести новый, ранее не названный способ, из-за которого в его допинг-пробах нашли запрещенное вещество. Питер Бол считает, что ВАДА допустило ошибки во всей системе проверки! И намерен доказать свою невиновность на детекторе лжи.

Допинг

Австралиец был временно отстранен за возможное нарушение антидопинговых правил еще в январе — об этом сообщила Федерация легкой атлетики Австралии (Athletics Australia). 11 октября 2022 года Питер сдал положительную пробу на эритропоэтин (ЭПО) — это произошло во внесоревновательный период. Бол был шокирован произошедшим.

— Я прошу всех в Австралии поверить мне и дать возможность разобраться в ходе рассмотрения дела. Для прояснения ситуации: я никогда в жизни не покупал, не изучал, не хранил, не вводил, не использовал ЭПО или любое другое запрещенное вещество. Добровольно передал свои ноутбук, айпад и телефон организации Sport Integrity Australia (которая занимается расследованием. — Прим. «СЭ»). В первую очередь надеюсь, что буду реабилитирован по итогам этого процесса, — заявил Бол.

Бегун запросил вскрытие пробы Б и в настоящее время ожидает результатов, которые должны быть примерно в марте. В случае подтверждения вины спортсмену грозит четырехлетняя дисквалификация.

Питер Бол. Фото Global Look Press

Детектор

Питер, само собой, настаивает на своей невиновности. Хотя не стоит забывать, что ЭПО — это не препарат, который можно принять случайно. Здесь без укола не обойтись. Но команда Бола собирается организовать проверку на детекторе лжи в попытке доказать это.

— Я задаюсь вопросом: насколько это все справедливо? Я невиновен, так что в антидопинговой системе произошел сбой. И я чувствую, что она несовершенна. И раньше слышал комментарии по поводу того, что бывают ошибки. Это шок для меня. Ведь изначально предполагалось, что система справедлива. И теперь я стал ее жертвой. Не могу контролировать, что люди думают обо мне, но для меня это важно. Надеюсь, что мне дадут шанс доказать свою невиновность, — заявил Бол thewest.

В случае подтверждения вины спортсмена после вскрытия пробы Б, адвокат Пол Грин, глава Global Sports Advocates, рассмотрит возможность подачи апелляции, которая может стоить около 300 000 долларов. Но Питер уже совершенно точно пропустит начало внутреннего легкоатлетического сезона, который начинается в середине февраля.

Питер Бол. Фото Global Look Press

Оправдание

Добавим, что такие методы, как проверка на детекторе лжи, в спорте широко не применяются. К тому же к этому способу есть вопросы: до сих пор не доказана 100-процентная точность исследований. Многие скептики считают, что исследования на полиграфе не учитывают многие факторы, способные влиять на результат. В истории уже бывали подобные прецеденты, однако применение таких методов вряд ли можно назвать действительно полезным.

В 2010 году испанский велогонщик Альберто Контадор попался на кленбутероле и утверждал, что вещество попало в его организм через мясо. Разбирательства длились почти два года, и Спортивный арбитражный суд (CAS) принял результаты опроса спортсмена на полиграфе в качестве доказательства. Правда, испанца в конечном итоге все же наказали за допинг и лишили победы на «Тур де Франс» — 2010.

Еще один пример — мельдониевый скандал с российскими конькобежцами и шорт-трекистами в 2016 году. Некоторые из них по инициативе главы Союза конькобежцев России (СКР) Алексея Кравцова прошли проверку на полиграфе. Все тесты дали отрицательный результат, но делу это не помогло. Спортсменов оправдали по другой причине: выяснилось, что мельдоний может оставаться в организме человека намного дольше, чем изначально предполагало ВАДА.

В общем, шансы спастись у австралийского бегуна небольшие, но все-таки есть. Хотя, вероятнее всего, если ему и удастся оправдаться, то не благодаря детектору лжи.