«Он победил благодаря туфле-катапульте». Как западные СМИ затравили нашего рекордсмена

В 1957 году Юрий Степанов прервал гегемонию США в прыжках в высоту, но в 27 лет стал пациентом психиатрической клиники.

В Ленинграде 13 июля 1957 года состоялся матч по легкой атлетике, в котором местная команда принимала сборную из финского города Хельсинки. В тот день стадион «Динамо», расположенный на Крестовском острове, собрал тысячи местных жителей, пришедших провести время на трибунах в прекрасную летнюю погоду и поддержать наших спортсменов. В начале дня никому из них и в голову бы не пришло, что совсем скоро они станут свидетелями исторического события. События, которое им подарит простой местный парень по имени Юрий Степанов. Тот матч, ставший легендарным, можно назвать его именем.

Состязания начались противостоянием Степанова с главным «высотником» Финляндии Эйно Симелиусом, во время которого наш легкоатлет преодолел планку на высоте 2,04. Уже на своей второй попытке Юрий заставил обратить на себя внимание публики — взяв высоту 2,11, ленинградец установил новый рекорд СССР. Уже после этого каждый присутствовавший мог навсегда оставить в своей памяти это знаменательный день. Но не тут-то было... Не успели трибуны обрадоваться, что стали свидетелями исторического результата, как Юрий Степанов решил подарить зрителям то, чего не видел еще ни один человек на планете. Установив планку на мировой рекорд в 2,16, советский атлет с первой же попытки взял этот рубеж. В этот момент весь стадион «Динамо» буквально взорвался криками и аплодисментами.

Своим прыжком Юрий Степанов прервал 44-летнюю гегемонию атлетов из США в этом виде легкой атлетики. Почти полвека мировой рекорд по прыжкам в высоту принадлежал только американцам, последним из которых был Чарльз Дюмарс, в начале 1957 года установивший планку на 2,15.

Туфля-катапульта

Через несколько дней новость о мировом рекорде облетит весь мир благодаря финскому фоторепортеру. Но поздравлять Степанова на Западе никто не будет спешить. Дело в том, что на снимке, который запечатлел легендарный прыжок, можно разглядеть очень толстую подошву на толчковой ноге нашего атлета. Разумеется, все американские и европейские печатные издания стали распространять этот снимок с ярким заголовком «Туфля-катапульта». В мировом спорте разгорелся большой скандал.

Важно понимать, что в те времена такую обувь в прыжках в высоту не запрещали. По словам тренера Павла Гойхмана, именно он придумал и разработал такую подошву и сделано это было без злого умысла, а чтобы защитить ахилл спортсмена от травмы при отталкивании.

Рекорд Юрия Степанова был признан только в 1958 году, после долгого противостояния сборных США и Советского Союза. Тогда в «Лужниках» Степанов вживую обыграл прошлого рекордсмена Чарльза Дюмарса. Только после той встречи Международная федерация легкой атлетики официально зарегистрировала новый мировой рекорд.

Юрий Степанов. Фото РИА Новости

Дуэт Степанов — Гойхман покоряет страну

Всю свою спортивную карьеру молодой ленинградец шел к этой цели — покорению новых вершин и мировых рекордов. Мало кто знает, но в профессиональный спорт Степанов пришел довольно поздно — в 17 лет, а его личным рекордом по прыжкам в высоту были скромные 140 сантиметров. Однако все эти факторы не останавливали новичка, у которого было лишь одно желание — прыгать. Именно этот факт не оставил равнодушным 20-летнего тренера Павла Гойхмана, взявшего застенчивого студента к себе в ученики, несмотря на небольшую разницу в возрасте. И он не прогадал. Уже через полгода после своего появления в секции Гойхмана молодой атлет совершил сенсацию — прыгнул до отметки 1,85 м, став чемпионом СССР.

Для дуэта Степанов — Гойхман это было лишь началом пути. Посвятив себя долгим тренировкам, тренер и ученик готовились к покорению новой планки — 2 метра. Это произошло в 1955 году на первенстве армии в Москве. Правда, взял эту планку не Степанов, а киевский атлет Владимир Ситкин. Для Юрия, который должен был прыгать после украинского спортсмена, это стало шоком — именно он хотел поставить новый рекорд.

Понимая, что ничего уже не поделать, разозленный Степанов устанавливает планку на 2,02 и берет ее — новый рекорд СССР продержался всего несколько минут. Спортивная карьера Юрия продолжала прогрессировать. Он даже должен был принять участие в Олимпийских играх 1956 года в Мельбурне, но планам помешала травма. Это не сломило атлета — восстановившись от разрыва мышцы, ленинградец стал тренироваться еще усерднее, чтобы принять участие в том самом легендарном матче против финской сборной. Что было дальше — уже история.

Рекорд, разрушивший жизнь

Тот великий прыжок разделил карьеру Юрия Степанова на «до» и «после», к огромному сожалению в плохом смысле. И все дело в той злосчастной «туфле-катапульте». Несмотря на то что международная федерация признала его рекорд, многие недоброжелатели, включая западные СМИ, продолжали поливать спортсмена грязью, при любом удобном случае рассказывая о фальшивости его достижения. Еще больше атлета добивало отсутствие у него больших достижений после того матча.

В 1959 году 27-летний рекордсмен стал пациентом психиатрической клиники. Врачи поставили ему диагноз «сильное психическое переутомление, психическое расстройство и мания преследования». Следующие четыре года Юрий Степанов провел в абсолютной прострации. За это время он начал злоупотреблять алкоголем, развелся с женой, поругался со всеми друзьями и несколько раз заново ложился в психлечебницу, в итоге оставшись совсем один. 13 сентября 1963 году, спустя лишь две недели после 31-го дня рождения, Юрий Степанов, одетый в свою старую форму сборной СССР, покончил жизнь самоубийством. Он так и не смог справиться с давлением, которое на него свалилось после того прыжка.