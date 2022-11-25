World Athletics хочет дисквалифицировать Кению из-за допинговых скандалов. Это сильно изменит этот вид спорта

Кенийцы пытаются всеми силами избежать наказания, но терпение федерации подходит к концу.

Допинговый скандал в Кении может выйти на новый уровень. Бесконечные инциденты с бегунами из этой страны так надоели World Athletics, что на повестке дня встал вопрос об отстранении всей национальной федерации. Перепуганные власти африканской страны немедленно заявили, что выделят дополнительные средства на борьбу с допингом, и настоятельно попросили World Athletics отказаться от крайних мер. Вопрос будет рассмотрен на следующей неделе, и вероятность санкций довольно высока.

Резонанс

По информации Независимого дисциплинарного органа в легкой атлетике (AIU), около 55 кенийских атлетов в данный момент не могут принимать участия в соревнованиях из-за дисквалификаций, а еще восемь — временно отстранены. Кения — одна из семи стран «категории А» (наиболее подозрительная). Это значит, что, согласно антидопинговым правилам, атлеты из этой сборной обязаны сдавать как минимум три анализа без предварительного уведомления вне соревнований перед крупными соревнованиями.

C 2016 года Кения находится под пристальным вниманием ВАДА. И считается одной из нескольких федераций с самым высоким риском употребления допинга. Власти в 2020 году поддержали программу тестирования World Athletics. Вследствие этого количество проверок кенийских спортсменов значительно увеличилось. Как и число дисквалификаций.

За последние 17 лет на запрещенных веществах попались более 200 кенийских атлетов. Это очень много, учитывая, что кенийцы в основном выступают в стайерском и марафонском беге, а в остальных дисциплинах легкой атлетики представлены довольно слабо. Только 2022 году под допинговые санкции попали 22 кенийца, еще 19 дел находится на стадии рассмотрения. Судя по всему, это не предел. Однако теперь за дело взялась World Athletics, а федерация легкой атлетики Кении может быть дисквалифицирована.

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Реакция

По словам главы Антидопингового агентства Кении Сары Шибуце, такое массовое количество допинг-случаев связано с отсутствием стартов в период ковидных ограничений. Якобы после перерывов без турниров резко увеличилась конкуренция, что и побудило спортсменов к употреблению запрещенных препаратов.

Власти страны, ожидаемо, просят международную федерацию легкоатлетов не отстранять их национальную организацию. Министр спорта Кении Абабу Намвамба подчеркнул, что правительство придерживается политики нулевой терпимости к допингу.

«Мы не позволим неэтичным людям испортить репутацию Кении с помощью допинга. Мы должны победить допинг и его виновников. Мы не можем допустить, чтобы наша нация была отстранена из-за действий некоторых жадных, неэтичных людей», — приводит BBC слова Намвамбы.

Также власти Кении пообещали ежегодно выделять 5 миллионов долларов для борьбы с допингом в течение ближайших пяти лет. А Абабу Намвамба написал президенту World Athletics Себастьяну Коэ письмо, в котором сообщил ему о решительных мерах правительства для сохранения целостности легкой атлетики. Тем не менее кенийскую проблему обсудят на следующей неделе на заседании Всемирного совета WA в Риме.

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Значение

Если история с дисквалификацией Всероссийской федерации легкой атлетики имела огромный резонанс, то кенийский кейс имеет еще более весомую информационную бомбу. Ведь Кения — несомненный мировой лидер в беге на средние и длинные дистанции. Тысячи кенийцев круглый год стартуют в марафонах, полумарафонах и ультра-марафонах по всей планете. Если все они вдруг столкнутся с запретом на выступления — это станет огромным скандалом.

Совсем недавно кенийский легкоатлет Элиуд Кипчоге установил новый мировой рекорд на марафонской дистанции. Бег — национальный бренд Кении и важный социальный лифт в стране. И вот теперь данная федерация оказывается в тяжелом положении. В случае решения об отстранении кенийцев мировые расклады в данном виде спорта сильно поменяются.

У Кении завоевано 34 золотые олимпийские медали в легкой атлетике (еще 41 серебряная, и 31 — бронзовая). А в Токио в 2020 году кенийские легкоатлеты завоевали второе место по общему количеству медалей (4 золота, 4 серебра, 2 бронзы). При этом в стране есть свой «Родченков» по аналогии с Россией. Еще в 2015 году Уэсли Корир обнародовал доклад о коррупции и медицинских картелях, которые снабжают атлетов допингом под надзором национальной федерации. С тех пор прошло семь лет, но кенийские спортсмены по-прежнему выступают на международных стартах под своим флагом. В то время как россияне до февральских отстранений участвовали в нейтральном статусе. Теперь для Кении все может измениться — для этого есть все основания.