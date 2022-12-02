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Допинг

Сегодня, 13:30

Каждый третий допингер в мировой атлетике — кениец. Почему же World Athletics снова простил эту страну?

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Кенийских бегунов простили.
Фото Getty Images
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Кенийцам снова удалось избежать коллективных санкций — и в этом есть смысл.

На этой неделе международная федерация World Athletics проявила фантастическую лояльность по отношению к кенийской легкой атлетике. Страна, в которой происходит огромное количество допинговых скандалов, не будет дисквалифицирована. Представители Всемирной легкоатлетической ассоциации считают, что ситуация в стране улучшилась. Глава WA Себастьян Коу также считает, что сами кенийцы нацелены на решение проблемы.

«Ситуация с допингом в Кении улучшилась, я получил письмо от министра спорта Кении. Правительство согласилось выделить дополнительные пять миллионов долларов на тесты и образовательные программы. AIU (Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике) будет следить за исполнением плана по борьбе с допингом. Это будет очень сложная задача, но главное — все стороны нацелены на решение ситуации», — заявил Коу.

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Лояльность

Кенийская федерация легкой атлетики не получила никаких санкций. Ни штрафа, ни выговора, ни необходимости выступать под нейтральным флагом, ни численных ограничений по заявкам на соревнования. Просто ничего. И это в стране, в которой за последние 17 лет на запрещенных веществах попались более 200 атлетов и которая находится «под пристальным вниманием» ВАДА.

Более 40 процентов всех положительных на допинг результатов, зарегистрированных в мировой легкой атлетике за текущий год, относятся именно к Кении. Об этом заявил все тот же Себастьян Коу. А в настоящее время 55 кенийских легкоатлетов находятся в дисквалификации и еще ряд дел — в процессе рассмотрения.

Таким образом, у World Athletics были все основания для жесткого наказания федерации легкой атлетики африканской страны. Однако организация выбрала немного другой путь, а именно «пристальное наблюдение за ситуацией». Возможно, это сделано и по той причине, что Кения — несомненный мировой лидер в беге на средние и длинные дистанции. Но, безусловно, свое влияние мог оказать и российский кейс.

Пример

Что касается России, то рабочая группа совета Всемирной легкоатлетической ассоциации в марте 2023 года рекомендует восстановить статус Всероссийской федерации легкой атлетики. Сама история тянется аж с 2015 года. Тогда ВФЛА была лишена членства в международной федерации на фоне допингового скандала в российской легкой атлетике.

Рабочая группа во главе с Андерсеном с декабря того же года отслеживала выполнение плана восстановления ВФЛА. С тех пор отстранение продлевалось более 15 раз. Теперь организация будет находиться под мониторингом Независимого органа по борьбе с допингом в легкой атлетике (AIU). И нет окончательной ясности по решению данного вопроса.

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AIU будет иметь одного сотрудника, работающего в офисе ВФЛА в Москве, и другого в AIU, которому будет поручено следить за выполнением организацией подробного набора условий поствосстановления. Сколько еще продлится эта эпопея — сказать трудно. Но за эти годы каких только санкций не свалилось на нас: лишали флага и гимна, не давали проводить крупные соревнования и массово отбирали медали у российских спортсменов.

Контраст

На фоне кейса ВФЛА ситуация в Кении выглядит не менее серьезной, и заслуживающей хоть какого-то наказания. У них, помимо огромного количества допинговых случаев, даже есть свой «Родченков». В 2015 году Уэсли Корир обнародовал доклад о коррупции и медицинских картелях, которые снабжают атлетов допингом под надзором национальной федерации.

С тех пор прошло уже целых семь лет, но кенийские спортсмены по-прежнему выступают на международных стартах под своим флагом. И продолжат делать это безо всяких ограничений. На фоне мучений России это выглядит, конечно, нелепо. Неужели одна страна может давать почти половину всех положительных на допинг результатов за год и оставаться безнаказанной?

Но в действиях World Athletics все же можно отметить некий смысл. Ситуация со Всероссийской федерацией многократно заходила в тупик. И вся эта история показала, что коллективные санкции бессмысленны. Власти Кении вроде бы демонстрируют желание сотрудничать с ВАДА и World Athletics. А министр спорта Кении Абабу Намвамба уже неоднократно заявлял, что правительство придерживается политики «нулевой терпимости» к допингу. Это не может не подкупать принимающих решение. Как будет на практике — увидим. Хотя отсутствие даже формальных наказаний кенийцев в нынешней ситуации в свете борьбы за «чистый спорт» — это, конечно, грандиозный нонсенс.

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