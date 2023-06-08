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Сегодня, 21:15

«Не получится уже сидеть на попе ровно, ходить в баню и бегать по 13,20». Шубенков веселится в Лужниках

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Сергей Шубенков
Сергей Шубенков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Лучший российский барьерист — о предложении жениться на болельщице, спонсорах и целях на сезон.

Сергей Шубенков пока идет без поражений в текущем сезоне. В конце мая он выиграл на командном чемпионате страны, на старте Недели легкой атлетики победил в шоу-забеге на 60 метров с барьерами, который проходил на Никольской улице, а в день спринтов в Лужниках, в рамках этой же серии соревнований, вновь не оставил никому шансов. После очередного успеха Шубенков вышел в микст-зону к журналистам и продолжил зажигать.

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Был в шоке, когда на Никольской предложили взять замуж

— Если сравнить с тем, что было в Сочи, сегодня лучше?

— Конечно, лучше. Я набираю форму, помаленечку в себя прихожу. Неделя легкой атлетики в этом плане получается удачным ивентом — соревнования идут плотняком. Это называется соревновательный метод тренировки. То есть я соревнуюсь, но при этом еще и тренируюсь. Я вот сейчас пробежал, прокачался и значит, что в субботу еще быстрее пробегу. Я надеюсь. Но надо отдохнуть нормально.

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— Праздник легкой атлетики на Никольской много энергии тебе добавил?

— Да! Я не сильно устал, потому что нужно было всего 60 метров бежать, а не 110. По трудозатратам это разные вещи. Ну и атмосфера там была суперклассная. Все было компактно, уютно и по-домашнему. Все наши ребята, приехали турки в Москву себя показать, которых я знаю. Кубинцы жутко разговорчивые — лезут обниматься, спрашивают: «Как дела?»

— Что-то почерпнул от легенд прошлого?

— А что мне от них почерпывать? Не об этом шли разговоры. В основном: «Привет-привет, как дела?» Прямо уютно, по-домашнему сделанное мероприятие было. Я его даже соревнованием назвать не могу. Такие нюансы были по спортивной части: ни разминки нормальной, ни зоны старта, но зато картинка телевизионная хорошая.

— Девушка, которая хотела выйти за тебя замуж, — это была постанова?

— Нет.

— Как получилось, что она прямо под камеру подлезла?

— Не знаю. Я был в шоке! Плюс, когда она подошла, мне коньяком так пахнуло в лицо!

— Для смелости, наверное.

— Да, наверное. По-любому.

— Но контактами не обменялись? Все обошлось разговорами?

— Нет. Ну, она симпатичная. Потом она протягивает мне руку, чтобы я расписался, а там написано «17». Думаю, вот, ей еще 17 лет! И замуж хочет уже! Отлично. Но она предложила подождать. Говорит: «Давай 10 лет подождем и тогда...»

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— На трибуне ее не высматривал, когда стартовал?

— Кстати, тут странная фигня. Трибуна там, а старты здесь (на дальних от трибун дорожках). Сделали бы как америкосы — по той прямой все провели возле трибуны. Что нам мешает?

— В прошлом году барьеров не хватило...

— А сейчас, по ходу, тоже не хватило. Те же восемь дорожек стояли и семь штук еще на разминке было. На разминке семь штук барьеров! Ха!

— А в прошлом году не было вообще.

— Да, их пришлось таскать с арены. На северном ядре трибуна прямо напротив дорожки. А вот здесь как-то неправильно. Хотя тут видно, что все под телевизор делается. На трибуне народ сидит, в телефоны уткнувшись.

Сергей Шубенков
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как со спонсорами? Никак

— Олимпийский чемпион Дайрон Роблес назвал тебя лучшим барьеристом десятилетия.

— Меня так назвал не Роблес, а американский журнал Track&field news magazine. Там десятилетие считалось с 2010-го по 2019-й.

— Он так сказал на днях в интервью.

— Видимо, вспомнил. Ему спасибо за комплимент. Я лучший барьерист десятилетия по версии того журнала. С одной стороны — какой-то там журнал. А с другой — вообще-то когда у меня контракт с Nike был, у Nike был бонус, который выплачивался на основании рейтинга, который этот журнал составляет. То есть на них ориентируется серьезная компания, которая деньги на эти рейтинги ставит. Поэтому на них можно смело ориентироваться. Они посчитали, что я достоин называться лучшим барьеристом десятилетия. Мне было жутко приятно. Но это старая новость 2019 года.

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— Кубинец не мог американский журнал читать.

— Да, конечно! И тренироваться он в США не мог, и ездить туда не мог никак.

— Как сейчас со спонсорами?

— Никак. Сейчас у нас вот (показывает на эмблему ЦСКА). Все свое ношу с собой.

— Но слева на экипировке все еще Nike.

— Я когда налепил (эмблему ЦСКА), она отвалилась. Поэтому Nike пробивается, так скажем, сквозь. Нет, это остатки сладки. Так могу сказать. Nike ушел. Не могу сказать, что они нехорошие ребята, что некрасиво поступили. Держались до последнего. Задавили их все-таки. Там на них давили, здесь сложности с поставками начались, с транзакциями. Они ковырялись целых восемь месяцев или девять, но все-таки сдались.

— Российские аналоги какие-то есть по экипировке?

— Можно вас спросить?

— Думаю, что нет.

— Есть на самом деле. Но «тапочки» эти никто не сделает.

— В Турции хорошие кроссовки.

— Тоже Nike. Из Турции возят. Сейчас Рамиль (Гулиев, турецкий легкоатлет) приехал. Он помогал людям, последние поставки переправлять. Серьезно помог.

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— Как для себя формулируешь цели на этот сезон?

— Этот сезон у меня исключительно в результате. Поэтому цели: результат, рейтинг, попасть обратно в международный пул в топ-20, закрыть олимпийский норматив 13,27. Такие цели, связанные чисто с временем, результатом. Все выиграть, само собой.

— Нет навязчивого страха проиграть?

— Постоянно. На самом деле и да, и нет. Мораль в чем: работать надо. Не получится уже сидеть на попе ровно, наслаждаться жизнью, ходить в баню и бегать по 13,20, как у меня это было в 2018 году. Так пока сейчас не получается. Надо работать. Если много работаешь, то проиграть не страшно. Если проиграл — значит ребята лучше работали.

— От той травмы в Токио последствий не осталось?

— Все может быть. По ощущениям все хорошо.

Сергей Шубенков
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