Дюплантис взлетел на семь сантиметров выше Бубки. Новый мировой рекорд в прыжках с шестом

Шведский гений покорил планку на 6,22 на турнире своего кумира Рено Лавиллени.

Арман Дюплантис продолжает раздвигать границы возможного. 23-летний швед во французском Клермон-Ферране прыгнул на 6 метров и 22 сантиметра, установив новый мировой рекорд в прыжках с шестом. Причем рекордный прыжок получился, пусть и с третьей попытки, зато просто великолепным — Дюплантис преодолел планку с серьезным запасом. Уникальный спортсмен все больше и больше увеличивает свой отрыв от результатов Сергея Бубки, который теперь составляет семь сантиметров. К тому же нынешнее достижение для Армана было важно вдвойне, ведь он побил мировой рекорд не где-нибудь, а на турнире своего кумира Рено Лавиллени.

Сантиметр за сантиметром

Дюплантис, известный в мире легкой атлетики под прозвищем Мондо, в данный момент является главной звездой королевы спорта. Причем совершенно заслуженно. Еще тинейджером он подавал очень большие надежды, которые, повзрослев, начал оправдывать. Свой первый взрослый мировой рекорд сын американского прыгуна с шестом Грега Дюплантиса и шведской многоборки Хелены Дюплантис (в девичестве Хедлунд) установил 8 февраля 2020 года в польском Торуне — тогда в соревнованиях в зале он преодолел планку на 6,17.

Спустя неделю в Глазго (Великобритания) Арман еще сантиметр прибавил, взяв 6,18. Не сбила его и ковидная пауза в соревнованиях. В сентябре 2020-го Дюплантис в Риме установил новое мировое достижение на открытом воздухе, покорив 6,15 и на сантиметр превзойдя достижение Бубки от 31 июля 1994 года. Добавим, что с 2000 года рекорды в залах и на открытом воздухе перестали фиксироваться как отдельные, но подвиги шведа в столице Италии все равно были знаковыми.

2021 год получился для Мондо не столь результативным в плане высот, хотя он все равно выиграл главный старт — Олимпийские игры в Токио. Но понятно, что спортсмен такого уровня сражается прежде всего с собой, а не с соперниками. И в прошлом сезоне он доказал, что потенциал у него по-прежнему гигантский. В марте 2022-го с разницей в пару недель он в Белграде прыгнул на 6,19 и на 6,20. Причем последний из двух этих рекордов в столице Сербии он установил на чемпионате мира в помещениях. Летний сезон также увенчался феноменальным рекордным прыжком на 6,21 в американском Юджине на чемпионате мира. Сам прыгун назвал 2022-й с заметным отрывом лучшим годом для себя за карьеру. И дал понять, что нацелен в перспективе преодолеть знаковый рубеж в 6,25.

Арман Дюплантис. Фото AFP

Рекорд для друга и ментора

Что ж, первый шаг и к этой, возможно, лишь промежуточной цели шведский суперталант уже сделал. Причем в Клермон-Ферране, где организатором соревнований является Лавиллени. Француз также успел побывать мировым рекордсменом — в 2014 году на «Звездах шеста» в Донецке он побил достижение Бубки, прыгнув на 6,16. Также он является олимпийским чемпионом 2012 года. Но что еще более важно в этой ситуации — другом и ментором Дюплантиса. На заре карьеры Мондо француз не только не играл с юным оппонентом в «игры разума», не вел ожесточенного соперничества, он оказывал ему всевозможную поддержку, помогая огранить этот «спортивный алмаз». И хотя сейчас 36-летний Рено уже не столь хорош в секторе, как раньше, он является гигантским авторитетом для Дюплантиса.

Так что мировой рекорд в Клермон-Ферране стал королевским подарком от Мондо своему другу и учителю. Он начал зимний сезон в первых числах февраля на соревнованиях своего имени в шведском городе Уппсала. Причем в первом же старте покорил планку на 6,10, тем самым побив еще одно достижение Бубки. Дюплантис в 12-й раз преодолел планку на 6,10 и выше, в то время как у Бубки таких прыжков было всего 11. Затем швед взял 6,06 в Берлине, попробовал штурмовать там же в столице Германии 6,22, но безуспешно.

Арман Дюплантис. Фото AFP

Впрочем, эта осечка только дополнительно мотивировала Мондо — в Клермон-Ферране он начал с 5,71. Затем пропустил 5,81, а на разминочной для себя высоте 5,91 затратил сразу две попытки. Зато 6,01 он взял без сбоев и приступил к штурму мирового рекорда. Первые две попытки не удались, зато третья вышла идеально. Под восторженный рев трибун Дюплантис уверенно преодолел планку, после чего мгновенно попал в объятия Лавиллени. В обнимку два знаменитых прыгуна рухнули на маты, после чего сам Дюплантис еще долго и эмоционально праздновал свой успех.

«Это очень важное достижение для меня! Рено значит так много для меня, он больше всех вдохновлял меня, был моим кумиром, помог мне поверить, что я могу бить мировые рекорды. Так что я очень хотел сделать это здесь для него. Это по-настоящему особенный момент!» — прокомментировал свое достижение и реакцию Дюплантис. Он установил уже свой шестой мировой рекорд в карьере. Вряд ли кто-то удивится, если уже в этом году Мондо прибавит к этому достижению как минимум еще несколько сантиметров.