Русская атлетка в третий раз заболела раком. В 1990-х она попалась на допинге и уехала жить в Швецию

Людмила Энгквист ждет операцию и дает дикие интервью ради раскрутки книги.

Скандальная российско-шведская легкоатлетка Людмила Энгквист-Нарожиленко продолжает шокировать публику рассказами о своих злоключениях и проблемах со здоровьем. После допингового скандала 2002 года спортсменка молчала более 20 лет, но сейчас написала автобиографическую книгу и хочет привлечь к ней внимание ужасными откровениями. Сейчас Людмиле 60 лет, и, по словам олимпийской чемпионки в барьерном беге, у нее после двух ремиссий наступило новое обострение онкологического заболевания. Кроме того, бывшей атлетке в ближайшие недели предстоит кардиологическая операция. Именно на нее, видимо, пойдут деньги от продажи книги воспоминаний.

Слишком устала, чтобы сражаться

Последние два десятка лет Людмила жила в Испании, куда бежала с семьей от травли в Швеции на фоне допингового скандала. Перед этим Нарожиленко победила рак груди и сумела возобновить спортивную карьеру. В конце нулевых онкология вернулась. Во время катания на горных лыжах женщина повредила позвонок, сделала МРТ и обнаружила злокачественную опухоль. «Рак съел половину позвонка. Это было похоже на черную дыру», — рассказывала бывшая бегунья. Дальнейшее обследование в 2008-м показало, что рак распространился и на легкие. «Врачи говорили, что мне осталось жить года три», — вспоминала спортсменка.

Благодаря химеотерапии удалось очистить легкие, а операция по закрытию опухоли в позвонке при помощи специального костного цемента прошла очень успешно. Однако это были еще не все испытания. «Недавно у меня в третий раз диагностировали рак. Я слишком устала, чтобы сражаться. Я живу одна в Испании, так ради кого мне бороться? Мой сын Элиас — единственная причина, — рассказала Энгквист в интервью Expressen в 2024 году. ?- После развода с мужем я осталась без семьи. Буду ли я когда-нибудь снова счастлива? Я так не думаю, но это не важно».

Экс-россиянка призналась, что не так давно у нее обнаружили тромбы и в ближайшее время ей предстоит операция по их удалению. О проблеме стало известно после того, как у женщины случился микроинсульт. «Это большая удача, что мой сын и его девушка в этот момент оказались у меня дома, — рассказывает Людмила. — Сын немедленно отвез меня в больницу, и они помогли мне так быстро, что мой мозг не получил необратимых повреждений. Во время будущей операции врачам придется остановить мое сердце и запустить его заново. Я не хочу сейчас рассуждать, сколько я проживу, время покажет. У меня есть другие, более сложные проблемы».

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Неверная жена

Сына Элиаса Людмила родила в 40 лет, в 2004 году после бегства семьи из Швеции в Испанию. Его отец — Йохан Энгквист, бывший менеджер бегуньи, с которым она развелась несколько лет назад. Также у спортсменки есть 42-летняя дочь Наталья, появившаяся на свет еще в России. Параллельно с бурной личной жизнью, борьбой с недугами и допинговыми обвинениями Нарожиленко успела выстроить впечатляющую спортивную карьеру. Ну а судя по книге воспоминаний и ее шокирующим интервью в шведских СМИ, в бегунье также дремал талант драматурга.

Пик спортивной карьеры Людмилы пришелся на лихие девяностые, когда она стала чемпионкой мира в беге на 100 метров с барьерами, но провалила две свои первые Олимпиады — упала в полуфинале в Сеуле-1988 и получила травму во время забега на Играх-1992. После неудачи в Барселоне бегунья ушла от своего мужа и тренера Николая Нарожиленко к менеджеру — шведу Йохану Энгквисту. А буквально через несколько месяцев попалась на допинге — это был первый громкий стероидный скандал в сборной новой России.

Первоначальной версией попадания допинга в организм стали действия врачей скорой помощи — Нарожиленко якобы стало плохо во время похорон ее матери. Но затем брошенный муж повел себя благородно, заявив во время расследования, что это он подсыпал допинг в еду неверной жене с целью мести. Впрочем, эта история никого не впечатлила, и Людмила получила очень серьезное по тем временам наказание — четыре года дисквалификации. Оно неожиданно оказалось сокращено на год — ради того, чтобы Нарожиленко смогла выступить за сборную Швеции на Олимпиаде-1996. Йохан Энгквист действительно умел договариваться со спортивными чиновниками.

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Странный способ закончить карьеру

Смена звездной бегуньей флага, банальная для того времени, все равно была негативно воспринята в России. Особенно из-за сокращения срока наказания и после того, как отдохнувшая барьеристка выиграла для шведов золото Олимпиады-1996. «После Атланты дважды была удостоена аудиенции у короля, — рассказывала Людмила в интервью «Коммерсанту». — А простые болельщики просто покорили меня трогательным жестом. Специальная комиссия, отмечавшая самых достойных шведских спортсменов, признала таковыми девочек, завоевавших золото в гребле на байдарках. Мои болельщики не согласились с таким вердиктом и прислали мне сережки в виде лошадок. Это такой национальный шведский сувенир, вроде наших матрешек. У меня просто слезы на глаза наворачивались, когда принимала подарок».

Потом была успешная борьба с раком груди, после которой Людмила вернулась на дорожку и завоевала бронзу чемпионата мира-1999. Этот спортивный подвиг сделал экс-россиянку сверхпопулярной в Швеции. Но сама бегунья вскоре получила травму и по совету мужа решила переключиться на бобслей в качестве разгоняющей, чтобы стать первой в мире женщиной, выигравшей летнюю и зимнюю Олимпиады. Однако в процессе подготовки к Играм-2002 произошло очень странное событие.

Накануне соревнований в Солт-Лейк-Сити Нарожиленко-Энгквист вдруг призналась, что принимала запрещенные препараты и поэтому добровольно отказывается от Олимпиады. «Я пила таблетки тайно, и мой муж Йохан ничего не знал об этом, — заявила атлетка. — Я намеренно говорю обо всем, поскольку знаю: допинг-проба, взятая на днях в Лиллехаммере, окажется положительной. Я приняла несколько таблеток, зная, что они содержат запрещенные вещества, в частности — анаболические стероиды». Признание стало шоком для шведов — после этого спортсменка стала в стране персоной нон грата и вынуждена была бежать в Испанию.

Сейчас в своей книге бывшая звезда спорта уверяет, что приняла допинг не ради улучшения результатов, а потому что находилась в депрессии и не желала продолжать карьеру в спорте. Дескать, это был такой способ поставить точку в выступлениях. Почему Людмила просто не симулировала травму, а на ровном месте растоптала собственную репутацию — загадка. Конечно, люди на фоне душевного кризиса иногда совершают очень странные поступки. Однако в случае с Нарожиленко-Энгквист уже была одна дикая допинговая история с диверсией ревнивого супруга... Как бы то ни было, судьба у этой спортсменки с учетом всех событий, конечно, удивительная. А верить рассказам экс-россиянки или нет, каждый решает сам.