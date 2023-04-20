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Скандалы

Сегодня, 14:30

«Держала всех за идиотов». 47-летняя бегунья обманула всех, проехав часть дистанции марафона на машине

Леонид Мужикбаев
Корреспондент отдела спорта
Бегунья Джошиа Закшевски
Джошиа Закшевски была дисквалифицирована за обман.
Фото Кадр из видео Zurich Maraton de Sevilla
Бегун Фредерик Лорц
Фредерик Лорц.
Фото wikipedia.org
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Джошиа Закшевски финишировала третьей в забеге между Ливерпулем и Манчестером, но затем была дисквалифицирована.

Громкий скандал в беговом сообществе. Спустя почти две недели после забега между Ливерпулем и Манчестером на дистанцию 50 миль (около 80 км) выяснилось, что занявшая третье место среди женщин 47-летняя Джошиа Закшевски преодолела часть дистанции на автомобиле. Призового места ее лишили, а дело о мошенничестве будет разбирать Федерация легкой атлетики Великобритании.

Поймать мошенницу помогли данные трекеров

Вычислить мошенничество со стороны шотландской легкоатлетки помогло то обстоятельство, что она выложила данные о своей скорости на гонке в Strava (социальная сеть для представителей видов спорта на выносливость, где можно делиться тренировками и достижениями).

Согласно трекеру, Закшевски пробежала в рамках забега сегмент длиной в одну милю (?1609 м) за минуту сорок секунд (да еще и на пульсе 90 ударов в минуту) — крайне подозрительный результат. Особенно с учетом того, что мировой рекорд у женщин на этой дистанции на стадионе составляет 4.12,33. Организаторы гонки сверили данные со своей системой отсечек по чипу спортсменки, а также и с показателями GPS. В итоге Закшевски во всем призналась и извинилась.

Кто такая Закшевски?

В прошлом десятилетии спортсменка, родившаяся в Шотландии и постоянно проживающая в городе Дамфрис, сумела добиться высоких результатов в ультрамарафонах. Этот формат соревнований привлек внимания Джошии, работавшей доктором на гонке в пустыне Атакама в 2009 году. Вскоре, помимо врачебной практики, она начала уделять бегу все больше внимания и добилась значимых успехов, установив национальные рекорды на дистанциях 100 миль и 200 км.

В составе сборной Великобритании Закшевски трижды выигрывала медали чемпионатов мира на дистанции 100 км (серебро в 2011 году, а также две бронзы — в 2014-м и 2016-м). В 2014 году спортсменка также представляла сборную Шотландии на Играх Содружества (заняла 14-е место на стандартной марафонской дистанции 42 км 195 м с результатом 2:45.29).

В феврале 2023 года Закшевски установила мировой рекорд: в рамках 48-часового забега, проходившего в Тайбэе, Джошиа сумела преодолеть 255 миль (?411.5 км). Однако восстановиться после такой нагрузки спортсменке удалось не сразу. Даже когда Закшевски выходила на старт в Ливерпуле 7 апреля после 48 часов в пути из Австралии, она все еще (по собственным словам) чувствовала себя не слишком хорошо. На дистанции Джошии стало плохо, она приняла решение остановиться на одном из чекпойнтов и сообщить, что снимается с гонки. Закшевски села в машину, но там якобы организаторы убедили ее продолжить забег словами «ты будешь ненавидеть себя, если остановишься» (так спортсменка заявила в интервью BBC). В итоге, проехав 4 км на машине, Джошиа вернулась на дистанцию со словами «я не соревнуюсь, я просто хочу закончить», финишировала третьей, победно вскинув руки в створе. После чего бодро позировала с кубком и медалью.

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А вскоре вынуждена была искать объяснение своему поступку. Все в том же интервью BBC она утверждала: «Я совершила серьезную ошибку, принимая трофей, и должна была вернуть его. Я устала, у меня был синдром смены часовых поясов, и меня тошнило... Это было сделано не намеренно, причина в недопонимании. Я бы никогда не стала намеренно жульничать, и это не была важная гонка, но я не хочу оправдываться».

Получившая третье место после дисквалификации Закшевски Мелани Сайкс соперницу не простила, заявив в соцсетях, что та «держала всех за идиотов». Организаторы гонки утверждали, что не знали о мошенничестве до тех пор, пока не сверили все данные. Информацию о данных, кстати, предоставила одна из участниц забега, имя которой не разглашается.

Бегун Фредерик Лорц
Фредерик Лорц.
wikipedia.org

Вспоминая олимпийское жульничество

Случай с Закшевски хоть и резонансный, но далеко не первый и не самый вопиющий в истории бега. На Олимпийских играх в Сент-Луисе в 1904 году марафон (тогда его дистанция составляла 40 км) проходил по тяжелой трассе с десятком подъемов, проложенной по проселочным дорогам. Бежать спортсменам пришлось в самое пекло (старт был дан в три часа дня) — температура доходила до 35 градусов по Цельсию. В районе 15 км Фред Лорц из США начал страдать от обезвоживания и поймал попутку (дорогу для движения автомобилей никто, естественно, не перекрывал).

Примерно за семь километров до финиша машина сломалась и спортсмена высадили. Посвежевший Лорц закончил дистанцию первым. Получил поздравления от Элис Рузвельт (дочь президента Теодора Рузвельта) и искренне радовался. Но через 20 минут справедливость восторжествовала — мошенника дисквалифицировали. Изначально пожизненно, но затем Лорц принес извинения, и срок бана сократили до одного года.

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Остается вопрос: что решит Федерация легкой атлетики Великобритании в отношении Джошии Закшевски? Как накажет бегунью за ее проступок? Пусть спортсменка уже публично покаялась, но простить ее — значит, поощрить и других на такое злостное нарушение принципов честной игры.

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