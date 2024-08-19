«На что потрачу миллион? Начну думать, когда его получу». Позиция легкоатлетки Кочановой

Кочанова пока не знает, на что потратит миллион за олимпийский норматив

Наша прыгунья в высоту сорвала джек-пот на чемпионате России — и могла брать медаль Олимпиады.

В Екатеринбурге в воскресенье завершился чемпионат России по легкой атлетике. Для понимания результатов на фоне мирового уровня надо иметь в виду следующее:

— перед началом соревнований ВФЛА объявила о том, что спортсменам, которые выполнят олимпийский норматив на чемпионате России, предусмотрена выплата в размере 1 000 000 рублей;

— эту выплату в итоге получили шесть человек.

Счастливчики-миллионеры — бегунья на 400 метров Полина Ткалич, прыгунья с шестом Полина Кнороз, метатель молота Валерий Пронкин, бегунья на 3000 метров с препятствиями Екатерина Ивонина, ходок на 10 километров (на Олимпиаде ходят 20 км) Эльвира Хасанова и прыгунья в высоту Мария Кочанова.

Мария выделяется даже на общем фоне. Она прыгнула 1,97, заходила на 2 метра и была близка.

197 сантиметров — результат, который мог принести бронзу Олимпиады. 200 — уже равная борьба за золото. Таких легкоатлетов в России сейчас нет.

«СЭ» пообщался с Марией по окончании победного чемпионата.

— Как оцените результаты чемпионата России, ожидали такого результата?

— На самом деле, результаты оценивать достаточно сложно, потому что погодные условия были сомнительные — то дождь, то солнце, то духота, то жара. Хотелось просто выступить хорошо. Мы прыгали после дождя, что ведет к скольжению и неприятной мокроте, холоду, я довольна этим результатом. Конечно, по тренировкам примерно можно прикидывать, что ты можешь показать на том или ином старте, но на сто процентов ничего предсказать нельзя. Хотя было понятно, что форма у меня хорошая.

— Вы принимали участие в Играх БРИКС. Они могут когда-то стать достойной альтернативой Олимпиаде?

— Игры БРИКС ни в коем случае нельзя сравнивать с Олимпиадой, потому что это изначально безумно разные старты по формату. Олимпиада — более официальный старт, а Игры БРИКС — коммерция, но довольно крупная и масштабная для нашей страны. Поэтому назвать одно альтернативой другого никак нельзя.

— Что будете делать с выигранным миллионом?

— Об этом еще не думала, потому что не знаю, как скоро его увижу. Когда получу, тогда и буду принимать решение. А процесс из-за бюрократических моментов может затянуться.

— Какие планы на остаток сезона? Отдых или возвращаетесь к тренировкам?

— Пока что — выступать, у нас еще два старта осталось, заключительный будет 31 августа. Поэтому, к сожалению или к счастью, мое лето кончится на стадионе и домой я приеду только осенью. Надеюсь, все сложится удачно и я смогу слетать в отпуск, где примерно три недели буду отдыхать от стадиона и от тренировок.

— А как вы вообще отдыхаете?

— Свободное от тренировок время провожу в университете, потому что я все еще учусь. Но вообще фотографировать люблю, гуляю с друзьями, рисую, читаю, веду социальные сети, занимаюсь различными съемками видео- и фотоконтента. Это занимает время, на самом деле, все по-своему интересно, классно. Короче, у меня много интересов! (Улыбается.)

Фото Александр Федоров, «СЭ»

— О чем мечтает Мария Кочанова?

— О чем мы мечтаем... Для меня самое важное — счастье моих близких, тогда и я буду счастлива. Сейчас самое главное для меня, чтобы все были живы и здоровы.

— Вы говорили, что с детства мечтали об Олимпиаде и мировом рекорде — «даже блокнотик сохранился, где написано, что я буду прыгать 2,18». Еще реально достигнуть этой отметки?

— Реальные возможности человеческого организма сложно оценить. Рано или поздно, мне кажется, мы дойдем до таких результатов, но, скорее всего, это будет уже не в мою спортивную карьеру. Хотя повторюсь — кто знает, на что способен наш организм? В детстве я случайно поставила эту цифру, она гораздо выше существующего результата, но мне казалось, что это тоже реально.

— Вы говорили, что тяжело прошли через период пубертата. Что посоветовали бы юным спортсменкам, чтобы пройти через этот этап с наименьшими потерями?

— Наверное, в этот период хочется посоветовать больше читать, узнавать об этой теме, потому что информации достаточно. Надо прямо заморачиваться, искать хорошие и полезные советы. Сейчас благодаря интернет-ресурсам есть для этого возможность, поэтому все необходимое можно найти и изучить.

Самое главное в этом возрасте — не сдаваться и идти к своим целям, понимать, ради чего ты движешься вперед и что тебе интересно. Потому что очень часто глаза будто закрываются пеленой, и ты теряешь ориентир, этого нельзя допускать.