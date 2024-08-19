Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Статьи
Статьи
Олимпиада
Новости
Чемпионат мира
Главная
Легкая атлетика

Сегодня, 10:00

«На что потрачу миллион? Начну думать, когда его получу». Позиция легкоатлетки Кочановой

Кочанова пока не знает, на что потратит миллион за олимпийский норматив
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Софья Щудрина
Корреспондент
Легкоатлетка Мария Кочанова
Мария Кочанова.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен
Наша прыгунья в высоту сорвала джек-пот на чемпионате России — и могла брать медаль Олимпиады.

В Екатеринбурге в воскресенье завершился чемпионат России по легкой атлетике. Для понимания результатов на фоне мирового уровня надо иметь в виду следующее:

— перед началом соревнований ВФЛА объявила о том, что спортсменам, которые выполнят олимпийский норматив на чемпионате России, предусмотрена выплата в размере 1 000 000 рублей;

— эту выплату в итоге получили шесть человек.

Счастливчики-миллионеры — бегунья на 400 метров Полина Ткалич, прыгунья с шестом Полина Кнороз, метатель молота Валерий Пронкин, бегунья на 3000 метров с препятствиями Екатерина Ивонина, ходок на 10 километров (на Олимпиаде ходят 20 км) Эльвира Хасанова и прыгунья в высоту Мария Кочанова.

Мария выделяется даже на общем фоне. Она прыгнула 1,97, заходила на 2 метра и была близка.

197 сантиметров — результат, который мог принести бронзу Олимпиады. 200 — уже равная борьба за золото. Таких легкоатлетов в России сейчас нет.

«СЭ» пообщался с Марией по окончании победного чемпионата.

— Как оцените результаты чемпионата России, ожидали такого результата?

— На самом деле, результаты оценивать достаточно сложно, потому что погодные условия были сомнительные — то дождь, то солнце, то духота, то жара. Хотелось просто выступить хорошо. Мы прыгали после дождя, что ведет к скольжению и неприятной мокроте, холоду, я довольна этим результатом. Конечно, по тренировкам примерно можно прикидывать, что ты можешь показать на том или ином старте, но на сто процентов ничего предсказать нельзя. Хотя было понятно, что форма у меня хорошая.

— Вы принимали участие в Играх БРИКС. Они могут когда-то стать достойной альтернативой Олимпиаде?

— Игры БРИКС ни в коем случае нельзя сравнивать с Олимпиадой, потому что это изначально безумно разные старты по формату. Олимпиада — более официальный старт, а Игры БРИКС — коммерция, но довольно крупная и масштабная для нашей страны. Поэтому назвать одно альтернативой другого никак нельзя.

Олимпиада vs&nbsp;Игры БРИКС. Игры БРИКС оказались сильнее Олимпиады в некоторых видах спорта. Вот доказательства!

— Что будете делать с выигранным миллионом?

— Об этом еще не думала, потому что не знаю, как скоро его увижу. Когда получу, тогда и буду принимать решение. А процесс из-за бюрократических моментов может затянуться.

— Какие планы на остаток сезона? Отдых или возвращаетесь к тренировкам?

— Пока что — выступать, у нас еще два старта осталось, заключительный будет 31 августа. Поэтому, к сожалению или к счастью, мое лето кончится на стадионе и домой я приеду только осенью. Надеюсь, все сложится удачно и я смогу слетать в отпуск, где примерно три недели буду отдыхать от стадиона и от тренировок.

— А как вы вообще отдыхаете?

— Свободное от тренировок время провожу в университете, потому что я все еще учусь. Но вообще фотографировать люблю, гуляю с друзьями, рисую, читаю, веду социальные сети, занимаюсь различными съемками видео- и фотоконтента. Это занимает время, на самом деле, все по-своему интересно, классно. Короче, у меня много интересов! (Улыбается.)

Легкоатлетка Мария Кочанова
Фото Александр Федоров, «СЭ»

— О чем мечтает Мария Кочанова?

— О чем мы мечтаем... Для меня самое важное — счастье моих близких, тогда и я буду счастлива. Сейчас самое главное для меня, чтобы все были живы и здоровы.

— Вы говорили, что с детства мечтали об Олимпиаде и мировом рекорде — «даже блокнотик сохранился, где написано, что я буду прыгать 2,18». Еще реально достигнуть этой отметки?

— Реальные возможности человеческого организма сложно оценить. Рано или поздно, мне кажется, мы дойдем до таких результатов, но, скорее всего, это будет уже не в мою спортивную карьеру. Хотя повторюсь — кто знает, на что способен наш организм? В детстве я случайно поставила эту цифру, она гораздо выше существующего результата, но мне казалось, что это тоже реально.

Мария Кочанова. Кочанова перепрыгала Ласицкене и выиграла миллион рублей. А Хасанова установила новый мировой рекорд

— Вы говорили, что тяжело прошли через период пубертата. Что посоветовали бы юным спортсменкам, чтобы пройти через этот этап с наименьшими потерями?

— Наверное, в этот период хочется посоветовать больше читать, узнавать об этой теме, потому что информации достаточно. Надо прямо заморачиваться, искать хорошие и полезные советы. Сейчас благодаря интернет-ресурсам есть для этого возможность, поэтому все необходимое можно найти и изучить.

Самое главное в этом возрасте — не сдаваться и идти к своим целям, понимать, ради чего ты движешься вперед и что тебе интересно. Потому что очень часто глаза будто закрываются пеленой, и ты теряешь ориентир, этого нельзя допускать.

легкая атлетика
Мария Кочанова
5
Обсудить
Читайте также
18 августа продолжится Чемпионат России по легкой атлетике
Шахматист Матлаков похвалил игру Гукеша в Торонто
Американец объяснил решение пойти добровольцем на СВО
Станкович повторил рекорд Романцева, но остался кое-чем недоволен. Что произошло после победы «Спартака» над «Факелом»
Харрис заявила о продолжении работы США по достижению сделки о перемирии в Газе
Пользователи из России пожаловались на сбой в работе Telegram
Популярное видео
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
«Авангард» пригласил Макеева, Разин — о новом контракте
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Адмирал» выгнал американского форварда
«Салават Юлаев» начал с поражения / Интервью Богдана Киселевича
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
Наиль Якупов — о переходе в «Куньлунь»
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Зачем «Ак Барс» расстался с Шипачевым и Войновым
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
Ткачев обещает вернуться на лед как можно скорее
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
Ковальчук рассказал о своем будущем
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
«Амур» пока без легионеров, «Трактор» подписал Кэмпфера
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кочанова перепрыгала Ласицкене и выиграла миллион рублей. А Хасанова установила новый мировой рекорд