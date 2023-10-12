На Азиатских играх роботы заменили людей. Это пример или предупреждение?

О чем заставляет задуматься эксперимент с новыми технологиями в легкой атлетике.

Азиатские игры, которые на днях завершились в китайском Ханчжоу, запомнятся не только яркими спортивными результатами, но и торжеством высоких технологий. Разнообразные роботы использовались повсеместно, в том числе развлекая публику. Мало того, они заменили не только шоуменов из плоти и крови, но и частично обслуживающий персонал на аренах. По крайней мере, в метании диска в легкой атлетике, где снаряды с газона стадиона уносили не люди, а специальные роботы-собаки. Выглядело любопытно, футуристично, но при этом немного пугающе. Ведь процесс роботизации в спорте может при нынешних темпах технического прогресса быстро зайти очень и очень далеко.

Вкалывают роботы...

Вообще использование роботов-собак на Азиатских играх — событие историческое, поскольку ранее в перевозке или, если хотите, переноске инвентаря на международных спортивных мероприятиях участвовали исключительно люди. Правда, без людей не обошлось и сейчас — именно они загружали роботам-собакам, сконструированным китайским стартапом Deep Robotics, диски, которые в свою очередь метали спортсмены. Но зато двигаться работникам арены приходилось куда меньше — роботизированные помощники после каждой попытки мчались к ним с бровки, получали диски и несли (или везли) их обратно. А после выполнения этой миссии ложились, словно настоящая собака, в ожидании нового задания.

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Помимо технического прогресса организаторы объяснили использование роботов тем, что таким образом уменьшается двигательная нагрузка на обслуживающий персонал. Людям не приходится много (более 6 километров за соревнования) бегать, задействовано меньшее количество сотрудников. К тому же роботы на 30 процентов быстрее людей, что позволяет ускорить и оптимизировать процесс доставки снарядов.

Как сообщает Runnersworld, роботы на Азиатских играх использовались и для других целей. В частности, в Центре интеллектуальных технологий в Деревне Азиатских игр роботы приветствовали посетителей и демонстрировали широкий диапазон своих движений. Так, можно было увидеть роботов-собак, танцующих под музыкальную тему мероприятия The Love We Share.

В общем, внедрение технологий в спортивно-развлекательную индустрию идет полным ходом, пусть пока это выглядит скорее как экзотика. Все-таки люди по-прежнему вовлечены в процесс сбора дисков, не говоря уже о копьях, ядрах и молотах, которые роботы-собаки еще возить не умеют. Но, в принципе, если процесс совершенствования роботизированных помощников продолжится, это поможет сократить риски несчастных случаев — все же присутствие живых людей (волонтеров, судей) в таких легкоатлетических секторах потенциально не безопасно.

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Потеря рабочих мест

С другой стороны, повальная роботизация повлечет сокращение обслуживающего персонала. При этом финансовая нагрузка на организаторов соревнований все равно возрастет — все же роботизированный труд нынче дороже человеческого. Да и такая тенденция заставляет задуматься — сперва обслуживающий персонал и судьи (их могут заменить как роботы, так и электроника), а затем... сами спортсмены. Звучит футуристично, но ведь роботы уже пробуют свои силы и в беге. Так, год назад робот Кэсси выбежал на стометровке из 25 секунд. Не слишком впечатляет на фоне достижений Усэйна Болта, но ведь и шахматные программы не сразу стали обыгрывать людей. Хотя, конечно, скорее соревнования среди роботов могут в будущем стать просто одним из дополнительных видов спортивных развлечений.

Заметим, что легкая атлетика — не единственный вид спорта, активно внедряющий новые технологии. Так, в теннисе данные тенденции наблюдаются уже довольно давно. Все началось более 15 лет назад с внедрения технологии Hawk Eye по определению попадания мяча в корт. В пандемию ковида организаторы многих турниров пошли еще дальше, внедрив технологии автоматической фиксации аутов. Причем о пандемии уже подзабыли, а системы остались и активно используются. Можно сказать, отнимая хлеб у линейных судей и заметно сокращая диапазон действий судей на вышке. Не исключено, что при желании их уже также могут упразднить, просто не делают этого, чтобы не будоражить теннисную общественность, а также давать возможность игрокам выпускать пар в беседах с арбитрами.

В то же время внедрение подающих не диски, а мячи роботов-собак (или каких-то других роботов), к примеру, в теннисе может оставить без работы мальчиков и девочек, подающих мячи. Иногда бол-боям и бол-герл достается от теннисистов, к примеру, на «Ролан Гаррос» японка Мию Като случайно угодила мячом в бол-герл, за что была снята с соревнований. А попадание в робота-собаку никого бы особо не расстроило.

Сейчас все это может показаться фантастикой, но посмотрим, как эволюционирует спортивная индустрия через 10-20 лет. Вполне возможно, что работникам спортиндустрии вскоре тоже захочется бастовать, как голливудским сценаристам, испугавшимся наступления искусственного интеллекта. Но куда интереснее, придется ли роботизация по вкусу болельщикам? Ведь если придется, ее точно будет не остановить.