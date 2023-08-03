Сомалийка побила «мировой рекорд» на стометровке, и за это уволили ее начальников. Почему?

Удивительная история о кумовстве с участием Насры Абукар Али.

Без России стартовало очередное глобальное спортивное мероприятие — универсиада. Вообще изначально она должна была проходить в Екатеринбурге, но уральские Игры пришлось отменить из-за санкций, а сейчас проводится универсиада, которая должна была состояться еще в 2021 году в китайском Чэнду. Но ее переносили несколько раз из-за коронавируса.

Однако и без России и Белоруссии на форуме хватает мемов.

Антирекорд от «спринтерши века»

Универсиада всегда была лояльной к представителям экзотических стран. В Красноярск в 2019 году приезжал бразильский фигурист, который набрал 12 баллов за короткую программу (Трусова или Щербакова набирают столько же одним четверным).

На универсиаду в Китай приехала сомалийская бегунья Насра Абукар Али, которая должна была выйти на старт престижных 100 метров. И выступление получилось таким.

Легкоатлетка из Сомали показала время 21,81 — думается, практически любой из читающих эти строки пробежал бы быстрее. Можете проверить на досуге. Время на уровне лучших результатов сезона, но... на 200 метрах. На стадионе, конечно, Насру поддерживали — хлопали, подбадривали. Но в данном случае традиционное милое снисхождение к аутсайдерам вышло боком. Забавно, что финишировала она как заправский спринтер — с кивком головы на финишной линии.

Результат Али оказался слишком низким, и его специалисты даже объявили «мировым рекордом» по медлительности. Случай, конечно, не первый — афганки в своих одеяниях бежали за 15 секунд, на ум приходит толкатель ядра Согелау Тувалу из Американского Самоа, который был вынужден выйти на старт стометровки на чемпионате мира-2011, чтобы заменить травмированного соотечественника. Он пробежал за 15,66. Бельгийская толкательница Жольен Бумкво стала звездой, пробежав в этом году на командном чемпионате Европы 100 метров с барьерами за 32 секунды. Но именно на этой дистанции хуже результатов нет. World Athletics даже не стала его включать в протокол на сайте.

Однако почти 22 секунды — это показалось слишком даже для сомалийцев. На родине, которая уже много лет в войне и разделена на мелкие самопровозглашенные государства, прознали про случай. И уволили вице-президента местной федерации легкой атлетики, которая, по некоторым данным, даже исполняет обязанности главы организации.

Что было дальше?

Министерство спорта Сомали сообщило в Twitter, что освободило Хадиджу Адан Дахир от должности после того, как стало известно о родственных связях Насры с этой женщиной. Самопровозглашенная бегунья оказалась племянницей вице-президента и попала на универсиаду только благодаря кумовству. Сомалийский студенческий союз объявил, что вообще никого не посылал в Китай на соревнования по бегу. В стране активно обсуждали случай в соцсетях (те, у кого они есть). Одно из мнений популярного комментатора: «Как они могли выбрать нетренированную девушку для представления Сомали в беге? Это шокирующе и плохо отражается на нашей стране на международной арене».

Более того — Хадиджа «спалилась», активно приветствуя поездку своей племянницы на турнир. Понятно, что в Сомали с ее уровнем бедности немного возможностей поехать за рубеж и посмотреть на другую жизнь. Еще неизвестно, не захочет ли после такого Насра остаться за рубежом и стать, к примеру, беженцем.

Фото Скриншот из трансляции

Государственные органы оперативно отреагировали на опубликованную в СМИ информацию. Министр спорта и молодежи принес извинения и назвал выступление «позорным» для страны:

— Хадиджа Аден Дахир, председатель Федерации легкой атлетики Сомали, участвовала в актах злоупотребления властью, кумовства, порочащих имя нации на международной арене.

Основываясь на этих выводах, председатель Национального олимпийского комитета Сомали должен отстранить Хадиджу Аден Дахир. Кроме того, министерство твердо заявляет о своем намерении подать в суд как на председателя Федерации легкой атлетики Сомали, так и на лиц, ответственных за фальсификацию данных Сомалийской ассоциации университетского спорта. Оказалось, организация была зарегистрирована не по правилам.

На самом деле, есть чему поучиться даже у сомалийцев.