Бузова выступила после концерта без штанов и взяла пример с фигуристок. Как прошли забеги на Никольской

Много веселья у стен Кремля.

Лозунг «Все на Никольскую!» — возможно, последнее актуальное, что осталось в народной памяти о чемпионате мира по футболу. Дзюба и нога Акинфеева, равно как и другие части его тела, за сборную уже не играют. Да и сама сборная на чемпионатах мира и даже в отборе на него не выступает. И легендарные «Лужники» на финал Кубка России дай бог заполняются наполовину. А «Все на Никольскую!» ушло в народ. Здесь планировали праздновать свое несостоявшееся чемпионство динамовские фанаты. Здесь наполняют соцсети фотографиями туристы и стильные девушки (стиль, правда, очень разный). С этим же слоганом проводит на прилегающей к Кремлю улице Неделю легкой атлетики федерация.

Международные забеги

Состав участников — Ольга Бузова, Алана Мамаева, Сергей Карякин, Евгения Медведева, Рой Джонс — младший. Лучшие в своем деле. Нет, обычные легкоатлеты тоже были. Сергей Шубенков, которого прекрасно анонсировали с помощью падения с мотоцикла (а именно из-за этого наш барьерист пропустил прошлый сезон). Белоруска и чемпионка Европы Эльвира Грабаренко, которой, видимо, не суждено попасть на Олимпиаду.

Жолт Барна, Рой Джонс и Олег Саитов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

И кстати, многие из людей пришли именно на бегунов — у каждого была своя группа поддержки. Участников два десятка, каждый привел пять человек, вот узкая Никольская и заполнена. Хотя поначалу бросилось в глаза, что по сравнению с прошлогодней толпой на Валиеву и Загитову народу пришло поменьше. Но когда через пять минут после колокольного звона на сцену вышла Бузова, ощущение исчезло. Люди вставали на скамейки, друг на друга, орали: «Олечка, мы с тобой!» — возможно, выражали солидарность после скандального концерта не то певицы, не то светской львицы в Уфе. Но ради справедливости, штаны после того фурора в День защиты детей Ольга решила приодеть.

Бузова еще и призналась в любви к Москве (как, думается, делает в любом другом городе), а затем договорилась до того, что обожает спорт, любит российских спортсменов, всегда за них болеет и даже «рада, что мы строим здоровую спортивную нацию».

Евгения Медведева. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Медведева проиграла, Бузова не стала соревноваться

Она же (Бузова) украла у Валиевой и Ко идею для своего забега с другими бывшими женами футболистов. Ольга выходила на старт с Марией Погребняк и Аланой Мамаевой, но... соревноваться красавицы не стали. А просто трусцой продефилировали к финишу — так же, как ученицы Этери Тутберидзе год назад. Алана и Мария вышли к прессе, и далее произошел диалог из эпохи постмодерна:

— Наших спортсменов не пускают на Олимпиаду. Как вы к этому относитесь?

Мамаева: — Негативно.

Погребняк: — Конечно! Как можно? Бедные ребята.

Мамаева: — Как это не пускают? Как можно наших ребят не пускать? Это вообще бред!

Погребняк: — Вызывайте, если что, на разборки розовых, приедем.

Мамаева: — Приедем, разберемся.

«Розовые», кажется, название команды Марии и Аланы в одном из шоу. Но до конца этого никто не понял. Если под розовыми имелся в виду Томас Бах и руководство МОК, это интересный поворот.

Была в этом году на беговой дорожке и фигуристка — Евгения Медведева. Но она свой забег и вовсе проиграла — блогерам (или блогеркам?) Милане Хаметовой и Helen Yes, что бы эти имена ни значили. Но в концовке сделала полуторный аксель — наверное, первый человек в истории легкой атлетики с таким финишем.

Самоирония — это прекрасно. В наше время ее не так много, и то, что все вышеупомянутое смогло пройти в 100 метрах от Красной площади, уже показывает, что мы еще не потеряны.