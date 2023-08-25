Лучший спринтер мира попал в аварию перед забегом на ЧМ. Помешает ли это ему пойти на рекорд?

Американец Ноа Лайлс грозится улучить достижения Усэйна Болта, но в этом ему могут помешать организаторы соревнований в Будапеште.

Спринтер Ноа Лайлс — в шикарной форме. Он без особых проблем выиграл стометровку с лучшим результатом сезона, притом что 100 метров никогда для него не были в приоритете. Лайлс ориентируется прежде всего на 200 — и там у него есть все шансы побороться и за мировой рекорд. Конечно, достижения Усэйна Болта до сих пор кажутся вечными, тем не менее Ноа прогрессирует с каждым годом и сейчас хорош как никогда. Но спорт — это череда случайностей, и на пути к большой победе Лайлса едва не остановил гольф-кар, который попал в аварию по пути на стадион. Как это скажется на финальном забеге?

Багги угодил в аварию по пути с разминочной зоны на арену

Одно из главных блюд чемпионата мира-2023 в Будапеште — финал на 200 метров среди мужчин. Уж больно хорош Ноа Лайлс. Настолько, что идея преодолеть барьер в 19,19 от Болта образца ЧМ-2009 в Берлине не кажется безумной. Если кто в мире и способен на подобное чудо, то, вероятно, только Лайлс. Другое дело, что для подобных рекордов Ноа должен быть в оптимальном состоянии. А недавний инцидент в Будапеште едва не вывел его из числа потенциальных участников финала. Дело в том, что Лайлс попал в аварию перед полуфиналом на 200 м на чемпионате мира. Чаще всего к стартовым позициям спринтеров подвозят на небольших гольф-карах или багги. Чаша стадиона по легкой атлетике довольно большая, а ультракороткие спринтерские дисциплины требуют максимального выплеска энергии. Так что даже километровая прогулка может сыграть негативную роль.

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Помимо спортсменов подобными багги пользуется и сервисный персонал арены, а также съемочные бригады. Вот и вышло, что два гольф-кара не смогли разъехаться — они столкнулись по пути на стадион. В результате столкновения волонтера выбросило из машины, а ямайскому бегуну Эндрю Хадсону осколок стекла попал в глаз, спортсмену понадобилась медицинская помощь. Лайлс также был в машине, но, к счастью, сам Ноа не пострадал и без проблем смог занять первое место. А вот ямаец Хадсон так до конца в себя не пришел и финишировал только пятым. По идее, он пропускал финал, но, учитывая обстоятельства, для него выделили отдельное место в итоговом забеге. Один из лучших спортсменов Нового Света показал несвойственный для себя слабый результат. Врачи колдовали над Эндрю почти полчаса, из-за чего отложили забег. Но не все было в их силах.

Хадсона включили в число финалистов после просьбы Лайлса

«У меня такое чувство, будто я нахожусь в замедленном кино, — поделился с прессой своими ощущениями Хадсон. — Когда осколок попал мне в глаз, я не на шутку испугался. К счастью, врачи вытащили большую часть стекла. Однако зрение до сих пор довольно размыто». 20,38 — это точно не уровень Эндрю, и на результат явно повлияла авария. Хадсон выдал потрясающий старт, но дальше по дистанции с трудом удерживал равновесие. После забега к нему подбежал Лайлс и проверил, что с ямайцем. Ноа был одним из тех, кто требовал от World Athletics дополнительную квоту в финал для Хадсона. «Мы должны ему дать шанс, поскольку это была не его вина — в этой аварии мог пострадать кто угодно. В том числе и я», — сказал Лайлс. В итоге после консультаций число участников финала расширили до девяти человек.

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Эндрю выдали первую стартовую дорожку. Сейчас, похоже, с ним все в порядке. По крайней мере, врачи не нашли причин не допускать его до старта. На Лайлса ситуация практически не повлияла. Полуфинал, несмотря на весь стресс, он пробежал играючи, намеренно сбавив темп на отметке 150 метров и все равно показав лучшее среди всех время. А вот в финале он точно будет мчаться на все деньги. Личный рекорд Лайлса сейчас третий в истории — сразу после двух великих ямайцев: Болта (19,19 секунды) и его товарища по команде Йохана Блэйка (19,26 секунды). 19,31 он выдал в прошлом году на ЧМ в Юджине. Но с тех пор явно прибавил и как минимум рекорд Блэйка наверняка сможет закрыть. Не сейчас, так через год в Париже.

О том, чтобы с Ноа конкурировать на 200 метрах, сейчас речи и вовсе не идет — Лайлс приехал в Будапешт ради трех золотых и, вполне вероятно, с ними домой и вернется. Но вот если его обыграет ямаец Хадсон, попавший в финал в том числе благодаря просьбе Ноа, то это готовый сюжет для голливудского кино.