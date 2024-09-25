Известная спортсменка пропала без вести во Франции. Перед этим она оставила ребенка у няни

Полиция считает, что Одиль Ауэнвану исчезла с радаров в поисках лучшей жизни.

Во Франции ищут 33-летнюю бенинскую легкоатлетку Одиль Ауэнвану. Исчезновение спортсменки произошло еще 10 сентября, но местные власти прервали молчание только сейчас. Между тем обстоятельства ее пропажи тревожные и пока необъяснимые.

Таинственная пропажа в Руане

Одиль Ауэнвану является в Африке довольно известной спортсменкой. На ее счету национальные рекорды в семиборье и беге на 100 метров с барьерами, медали на африканских турнирах, достойное участие в чемпионатах мира и Олимпиадах. Изначально же Одиль занималась футболом, но разочаровалась в бенинской системе и сменила вид спорта на легкоатлетическое многоборье.

Вообще, довольно частая история, когда во время крупных международных соревнований спортсмены из африканских стран сбегают из отеля в поисках лучшей жизни. Например, на Играх в Токио деревню покинул тяжелоатлет из Уганды Джулиус Секитолеко, который оставил в своем номере записку, что не хочет возвращаться на родину, так как там невыносимые условия жизни.

Однако Ауэнвану в Олимпиаде в Париже не участвовала. Она не смогла выполнить олимпийский норматив. Более того, африканка проживала во Франции в городе Руане и представляла местный профессиональный клуб «Соттевиль 76».

Утром в день своего исчезновения женщина оставила своего полуторагодовалого ребенка у няни и после не вернулась, чтобы его забрать. В последний раз ее видели за рулем Volkswagen Polo.

Фото Пресс-служба Французской полиции

Французские власти долго не сообщали подробностей, но тревогу забили в Бенине. Министерство спорта и министерство иностранных дел страны сделали совместное заявление: «Правительство Бенина с сожалением узнало об исчезновении во Франции нашей соотечественницы Одиль Ауэнвану, чемпионки Африки в семиборье. Были приняты меры и начато расследование с целью найти мадам Ауэнвану. По последней информации, прокурор Руана на данном этапе поддерживает версию о добровольном исчезновении. В то же время компетентные службы нашей страны мобилизованы для того, чтобы во что бы то ни стало найти бенинскую спортсменку и оказать ее семье всю необходимую поддержку и помощь в этот трудный период. Разделяя законную обеспокоенность, вызванную этим исчезновением, правительство хотело бы призвать к спокойствию, ожидая скорейшего завершения проведенного расследования, и в то же время продемонстрировать свою уверенность в предпринимаемых действиях французскими властями».

Сейчас версия о том, что Одиль пустилась в бега, является у французской полиции основной. «Мы надеемся, что с ней не случилось ничего серьезного. Я буду надеяться, что нас не ждет окончательное исчезновение. Мы будем искать, исследовать все возможности, пока не получим детали, чтобы дать оценку. И я надеюсь, что мы найдем ее живой, в отличной форме и полной решимости завоевать новые медали», — заявил представитель правительства Бенина Вильфрид Унгбеджи.

Возможно, Одиль Ауэнвану уже покинула территорию Франции.

Находка в дубайском метро

Тем временем в России вновь широко стала обсуждаться история пропавшей в Дагестане спортсменки Анны Цомартовой, которую, возможно, видели в Дубае. Напомним, что в феврале этого года 22-летняя Цомартова исчезла после поражения на соревнованиях по тайскому боксу в Каспийске. В последний раз ее видели на набережной, куда она отправилась на прогулку. Основной версией посчитали самоубийство, но тело найдено не было. Родители девушки следствию не поверили, заявив, что в предоставленной истории слишком много несостыковок. Спустя полгода после исчезновения Цомартовы добились, чтобы дело передали в Москву.

«Тяжело очень для всех. Конечно, стресс. Каждый из нас переживает по-своему, но мы все верим, что наша Аня найдется, — говорил отец девушки Николай Цомартов в интервью 161.RU. — Мы, к примеру, просмотрели видео с Анечкой, и это придавало нам снова силы. Мы верим, что мы ее найдем. Вот нас регулярно пытаются переубедить или обвинить в том, что мы такие дурачки, не хотим осознавать очевидное. А что мы должны осознать, если нет ничего? Грубо говоря, тела нет. Мы должны признавать то, чего нет? Ну вы же сами знаете, я не поверю, пока не проверю сам. Наша дочь жива».

Анна Цомартова. Фото соцсети

А в августе очень похожую на Анну девушку неожиданно заметили в вагоне метро в Дубае. Очевидец успел сделать фото. Она была в медицинской маске, поэтому точно сказать, что это пропавшая спортсменка, невозможно. Тем не менее совпадали длина волос, линия их роста, фигура, уши и расположение родинок на открытых частях тела. Девушку окликнули: «Анна, ты?», она ответила на русском: «Нет, вы обознались». На следующей станции похожая на спортсменку девушка вышла, спустилась по эскалатору, что-то уточнила на стойке информации и отправилась на выход.

Родители Анны узнали на фотографии свою дочь и зацепились за эту ниточку. Они направили несколько писем и обращений в посольство ОАЭ и в консульство Дубая. Сейчас мама девушки просит помощи в изъятии видео с камер в метро и поиске ее дочери в Эмиратах. Родители готовы заплатить вознаграждение в 5 миллионов рублей, но пока результатов это не дало.