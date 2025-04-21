«Я бы не разорилась, если бы не Украина». Шведская олимпийская чемпионка обанкротилась из-за роста цен в Европе

Не смогла содержать отель.

Шведская олимпийская чемпионка 2004 года по легкой атлетике в семиборье Каролина Клюфт обанкротилась из-за инфляции, высоких цен на электричество и украинского кризиса. Об этом сама спортсменка рассказала в интервью шведскому изданию Expressen.

Провалившийся отель

Клюфт, считавшаяся одной из лучших легкоатлеток мира, завершила карьеру в 2012 году. Через шесть лет Каролина вместе с мужем Патриком Кристианссоном инвестировала деньги в ферму в небольшой деревне в Ервсе, куда пара переехала из Стокгольма. Ее превратили в отель, однако осенью 2024 года бизнес пришлось закрыть.

Клюфт обвинила в банкротстве экономическую ситуацию в Швеции и украинский кризис: «Это очень-очень грустно. Мы много инвестировали, реконструировали, но потом началась инфляция, высокие процентные ставки и цены на электроэнергию, кризис на Украине и все, что с ним связано... Если бы не конфликт, ставки и цены — все сработало бы. У этого места был огромный потенциал».

Жизнь в трейлере

После разорения Клюфт вместе с супругом живет в доме на колесах в одном из промышленных районов за пределами Стокгольма. Правда, причина прагматичная — Каролина снимается в шоу «Давайте потанцуем» и при этом работает в шведской столице в одной из государственных компаний. Трейлер позволяет ей экономить время.

«Я работаю на двух работах, и жизнь в доме на колесах позволяет мне совмещать все это. Могу быть на съемках, потом съездить в офис. Тут уютнее, чем в отеле», — заявила Клюфт.

Спортсменка все еще может жить на ферме в Ервсе, но не хочет этого делать: «Мы туда не ездим, это немного сложно. Очевидно, мы вспоминаем о ней. Это очень грустно. Надеюсь, найдется новый владелец, который сохранит атмосферу и превратит место во что-то прекрасное. Тогда мы снова будем туда приезжать и наслаждаться».

Клюфт 42 года, она олимпийская чемпионка (2004), трехкратная чемпионка мира (2003, 2005, 2007) и двукратная чемпионка Европы (2002, 2006) в семиборье. Также на ее счету две золотые медали чемпионата Европы в помещении в пятиборье (2005, 2007).