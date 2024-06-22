Олимпийский чемпион из США попался на допинге во время дисквалификации. Раньше он оправдывался поцелуями

В карьере бегуна Гила Робертса можно поставить жирную точку.

Никогда такого не было и вот опять. Олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро из США дисквалифицирован на восемь лет. Обладатель золота Игр-2016 в составе эстафетной четверки в беге 4х400 из США Гил Робертс попадает под прицел допинг-офицеров уже в третий раз, и теперь за него взялись по полной программе. Учитывая, что легкоатлету уже 35 лет, в его карьере можно уверенно ставить точку. Однако не обойтись без вопросов, как вообще спортсмен с подобным бэкграундом на протяжении многих лет оставался в мировой спортивной элите и как к очередному залету американца относятся товарищи с нулевой терпимостью к допингу вроде президента World Athletics Себастьяна Коу?

Ловили дважды, но легко отделался

Карьера Робертса — это буквально экранизация самых страшных кошмаров журналиста ARD Хайо Зеппельта. Просто оцените масштаб беды — еще 27 марта 2017-го в пробе с соревнований Робертса нашли следы пробенецида. Тогда спортсмен отделался легким испугом, поскольку врачи сборной США умело объяснили присутствие у своего спортсмена запрещенных веществ следами лекарства от простуды Moxylong. Нет, терапевтических исключений на этот препарат у Робертса, разумеется, не было. Причем и экстренного, что позволяет регламент в случае риска для здоровья. Все объясняли постфактум, поэтому принятие таких препаратов с запрещенными веществами в составе напрямую засчитали бы за халатность. Поэтому партию разыграли изящно — препарат, оказывается, выписывали его подруге Ребекке Салазар еще на отдыхе в Индии, о чем спортсмен не знал. По возвращении из отпуска пара много и страстно целовалась (и не только)...

Через интимный контакт якобы пробенецид и попал в организм Робертса. Подобное объяснение на грани дешевой комедии и правда позволило избежать санкции, несмотря на то что ВАДА подало апелляцию в CAS. На этом Гил не остановился и второй раз попался спустя пять лет. 19 мая 2022-го во внесоревновательной пробе Робертса нашли следы двух селективных модуляторов андрогенных рецепторов (САРМов) — андарина и остарина. На этот раз источником запрещенных субстанций якобы стало спортивное питание, а если точнее, то Myosin Protein производства Metabolic Diet (MD+). Анализ упаковки и правда подтвердил присутствие в составе примеси САРМов, изначально не указанных в составе. Правда, шлейф предыдущего расследования не позволил вновь остаться безнаказанным, хотя и помог существенно сократить дисквалификацию с потенциальных четырех лет до всего 16 месяцев. Что по сути дало Гилу шанс на продолжение карьеры.

Будут ли последствия у нового допингового скандала в США?

Только вот воспользоваться этим шансом Гил уже и не сможет. Его дисквалификация истекала 3 октября 2023-го. И — редкий случай — не успела завершиться одна, как началась новая. 20 сентября прошлого года бегун сдал пробу с воистину королевским набором, достойным самого Лэнса Армстронга: остарин, RAD-140, метаболиты LGD-4033 и SR9009... Будете смеяться, но Робертс и тут постарался найти для себя оправдания и ссылался на ошибки допинговой лаборатории. Вскрытие пробы «Б» подтвердило изначальные показатели, что только усугубило и без того сложную для него ситуацию. Тогда Гил и вовсе стал разыгрывать уже какой-то детский скандал, жалуясь то на «преследование», то даже на «харассмент» со стороны USADA. Однако сделать уже он мало что мог — восемь лет и, образно выражаясь, кроссовки на гвоздь. Логичный итог неоднозначной карьеры.

Общественное мнение на свою сторону бегуну также не удается переманить. Более того, даже сами американцы теперь инициируют дополнительные проверки проб Робертса с предыдущих стартов. Учитывая, что сроки давности не прошли, под угрозой будет даже олимпийская медаль Рио. Причем в чем главная деталь — если медали лишат Гила, то вместе с ним под нож пойдет и вся американская четверка чемпионов. И все же хочется увидеть больше активности по этому вопросу со стороны ВАДА и World Athletics. Президент WA Себастьяна Коу постоянно говорит о том, что допинг — первый враг его вида спорта, и жалуется на системные проблемы в России и Кении. Давит на национальные правительства в Португалии, ЮАР и ряде других стран, требуя от них ввести уголовную ответственность за умышленное употребление запрещенных веществ в спорте. При этом по количеству отстраняемых спортсменов США уверенно держатся в числе лидеров. Будут ли санкции?