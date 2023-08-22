На Западе забыли о победах Ласицкене и Исинбаевой. Разве мы не привыкли к подобному?

Такое происходит не в первый раз.

Во время крупных спортивных событий организаторы любят окунуться в прошлое, чтобы показать, как круто было раньше и что сейчас вы станете свидетелями новой мощной истории. Подобным образом поступила и Всемирная легкоатлетическая ассоциация. Перед чемпионатом мира она опубликовала рейтинг 40 лучших моментов турнира. Вполне ожидаемо в этот список не вошли достижения ни советских, ни российских, ни даже нейтральных спортсменов.

68 забытых побед

Рейтинг 40 лучших моментов был приурочен к сорокалетию чемпионатов мира по легкой атлетике. Первый состоялся в 1983 году в Хельсинки. Сейчас в Будапеште проходит 19-й мировой форум. На 18 предыдущих сильнее всех выступали представители США. Они завоевали 414 медалей. Успехи американцев World Athletics оценила достойно. Лучших моментов с участием легкоатлетов из США в рейтинге оказалось больше четверти — 11 человек из 40.

На втором месте по количеству наград чемпионата мира идут советские и российские спортсмены. Всего 232 медали, 68 из которых золотые. Но в списке нет ни Юрия Седых, ни Анны Бирюковой, ни Елены Исинбаевой, ни Марии Ласицкене. Один легкоатлет, выступавший за СССР, все же есть — Сергей Бубка. Однако в рейтинг лучших моментов включена его последняя, шестая победа на ЧМ, когда он уже представлял сборную Украины.

Всего в списке присутствуют спортсмены из 20 стран. По три позиции занимают легкоатлеты Ямайки, Эфиопии и Великобритании, по две — Кении, Австралии, Швеции и Нидерландов. В World Athletics утверждают, что никак не влияли на составление списка, ведь он был сформирован по итогам голосования болельщиков со всего мира. Как эти болельщики не разглядели триумфальные моменты наших спортсменов — неизвестно.

Мария Ласицкене. Фото Global Look Press

Непризнанные достижения

Больше всего претензий вызывает невключение в рейтинг двух наших спортсменок — Елены Исинбаевой и Марии Ласицкене. У обеих по три золота чемпионата мира, а у Исинбаевой к тому же есть мировой рекорд на ЧМ-2005 в Хельсинки. Тогда россиянке покорились 5,01 м.

«Отсутствие россиянок в списке 40 сильнейших легкоатлеток чемпионатов мира, внесших наибольших вклад в развитие нашего вида спорта, вызывает у меня удивление. Я не умаляю заслуг всех спортсменок, находящихся в этом списке, однако считаю, что те же Елена Исинбаева и Мария Ласицкене, выигравшие по три золота чемпионатов мира, чего в их дисциплинах не удавалось больше сделать никому, заслуживают признания международной федерации не меньше», — заявил ТАСС олимпийский чемпион Юрий Борзаковский.

С ним согласна и другая обладательница золота Игр — Анна Чичерова. Российская прыгунья считает, что Исинбаева уж точно сделала достаточно, чтобы попасть в этот список сорока: «Мне просто смешно оттого, что ни одной нашей спортсменки нет в этом списке. Спора нет, в него включены очень достойные легкоатлетки, но та же Лена Исинбаева уж внесла куда больший вклад, чем Стейси Драгила».

Можно смеяться, как Чичерова, но не нужно удивляться, как Борзаковский. Международная федерация легкой атлетики уже давно не признает достижений российских спортсменов. Так, в 2017 году, когда Мария Ласицкене выиграла вообще все старты, в том числе чемпионат мира, ей не досталось даже места в тройке шорт-листа лучших спортсменок года по версии IAAF (предыдущее название World Athletics). Оправдание организации было такое же, что и сейчас: «Мы на выбор не влияем».

«Вы должны понимать, что не руководство IAAF принимает решения по номинантам и победителям. Это делает целое независимое жюри, составленное из лучших экспертов и журналистов со всего мира, которые уже долгие годы работают в легкой атлетике. Плюс учитывается мнение болельщиков, которые также имеют возможность проголосовать. Я не могу ответить на вопрос, почему их выбор оказался именно таким. Но могу гарантировать, что решение было независимым и принималось в соответствии с правилами», — объяснял «СЭ» глава федерации Себастьян Коу.

Елена Исинбаева. Фото Global Look Press

Стерли из истории

World Athletics приняла очень удобную позицию. Виноваты не мы, а кто-то, кому претензии предъявить невозможно. Но подобная культура «отмены» российских атлетов под разными предлогами наблюдается во многих видах спорта на разных уровнях. Примеров предостаточно.

В конце прошлого года Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS) подводила итоги и не включила в список лучших спортсменов лыжника Александра Большунова, который на Олимпиаде в Пекине завоевал пять медалей, в том числе три золотые. Президент AIPS Джанни Мерло сказал, что про Большунова просто забыли, и публично извинился. Но дальше этого дело не пошло.

«Про Большунова забыть невозможно, — говорил «СЭ» тренер Юрий Бородавко. — Просто когда пристыдили, то ответили так, но все-таки в номинацию не внесли. Если бы просто забыли, то извинились бы и внесли. Это говорит о том, что действовали намеренно».

На Уимблдоне в прошлом году отмечали столетие Центрального корта. По случаю этого события в Лондон были приглашены почетные гости — победители турнира прошлых лет Билли Джин Кинг, Мартина Хингис, Роджер Федерер, Бьорн Борг и другие. Получила ли приглашение россиянка Мария Шарапова — неизвестно. Но на Центральном корте ее не увидели (как и других наших теннисистов, которым в 2022-м не разрешили участвовать в Уимблдоне). Возможно, Шарапова сама отказалась, тем более в тот период готовилась к рождению ребенка. Однако организаторы жирно намекнули всем, что россиянку в Лондоне никто особо не ждал. В праздничном видеоролике Марии места не нашлось. Сказали, что не хватило хронометража. Кто ограничивал длительность ролика — тоже непонятно.

Или загляните в соцсети Международного олимпийского комитета. За последние полтора года было опубликовано несколько сотен постов, но ни один не посвящен российским спортсменам. Дошло до того, что наших девушек не оказалось в ролике про эволюцию женской гимнастики. Светлана Хоркина? Лариса Латынина? Нет, не слышали. Похоже, тоже не хватило места.

Вычеркивая советских и российских спортсменов из истории, спортивные организации просто минимизируют уровень гнева в свой адрес. Посмотрите, что сейчас происходит в соцсетях футбольного клуба «Реал Сосьедад». В комментариях под последними постами люди выливают тонны грязи по поводу перехода российского игрока Арсена Захаряна. Подобного хейта не хотят ни в World Athletics, ни в какой-либо другой международной спортивной федерации. Поэтому для них лучше умолчать о россиянах, а потом придумать отговорку — забыли, выбирали не мы, не хватило хронометража.