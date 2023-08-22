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Сегодня, 17:00

На Западе забыли о победах Ласицкене и Исинбаевой. Разве мы не привыкли к подобному?

Победы Исинбаевой и Ласицкене не попали в топ-40 лучших моментов чемпионатов мира
Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Мария Ласицкене и Елена Исинбаева.
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Такое происходит не в первый раз.

Во время крупных спортивных событий организаторы любят окунуться в прошлое, чтобы показать, как круто было раньше и что сейчас вы станете свидетелями новой мощной истории. Подобным образом поступила и Всемирная легкоатлетическая ассоциация. Перед чемпионатом мира она опубликовала рейтинг 40 лучших моментов турнира. Вполне ожидаемо в этот список не вошли достижения ни советских, ни российских, ни даже нейтральных спортсменов.

68 забытых побед

Рейтинг 40 лучших моментов был приурочен к сорокалетию чемпионатов мира по легкой атлетике. Первый состоялся в 1983 году в Хельсинки. Сейчас в Будапеште проходит 19-й мировой форум. На 18 предыдущих сильнее всех выступали представители США. Они завоевали 414 медалей. Успехи американцев World Athletics оценила достойно. Лучших моментов с участием легкоатлетов из США в рейтинге оказалось больше четверти — 11 человек из 40.

На втором месте по количеству наград чемпионата мира идут советские и российские спортсмены. Всего 232 медали, 68 из которых золотые. Но в списке нет ни Юрия Седых, ни Анны Бирюковой, ни Елены Исинбаевой, ни Марии Ласицкене. Один легкоатлет, выступавший за СССР, все же есть — Сергей Бубка. Однако в рейтинг лучших моментов включена его последняя, шестая победа на ЧМ, когда он уже представлял сборную Украины.

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Всего в списке присутствуют спортсмены из 20 стран. По три позиции занимают легкоатлеты Ямайки, Эфиопии и Великобритании, по две — Кении, Австралии, Швеции и Нидерландов. В World Athletics утверждают, что никак не влияли на составление списка, ведь он был сформирован по итогам голосования болельщиков со всего мира. Как эти болельщики не разглядели триумфальные моменты наших спортсменов — неизвестно.

Легкоатлетка Мария Ласицкене.
Мария Ласицкене.
Фото Global Look Press

Непризнанные достижения

Больше всего претензий вызывает невключение в рейтинг двух наших спортсменок — Елены Исинбаевой и Марии Ласицкене. У обеих по три золота чемпионата мира, а у Исинбаевой к тому же есть мировой рекорд на ЧМ-2005 в Хельсинки. Тогда россиянке покорились 5,01 м.

«Отсутствие россиянок в списке 40 сильнейших легкоатлеток чемпионатов мира, внесших наибольших вклад в развитие нашего вида спорта, вызывает у меня удивление. Я не умаляю заслуг всех спортсменок, находящихся в этом списке, однако считаю, что те же Елена Исинбаева и Мария Ласицкене, выигравшие по три золота чемпионатов мира, чего в их дисциплинах не удавалось больше сделать никому, заслуживают признания международной федерации не меньше», — заявил ТАСС олимпийский чемпион Юрий Борзаковский.

С ним согласна и другая обладательница золота Игр — Анна Чичерова. Российская прыгунья считает, что Исинбаева уж точно сделала достаточно, чтобы попасть в этот список сорока: «Мне просто смешно оттого, что ни одной нашей спортсменки нет в этом списке. Спора нет, в него включены очень достойные легкоатлетки, но та же Лена Исинбаева уж внесла куда больший вклад, чем Стейси Драгила».

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Можно смеяться, как Чичерова, но не нужно удивляться, как Борзаковский. Международная федерация легкой атлетики уже давно не признает достижений российских спортсменов. Так, в 2017 году, когда Мария Ласицкене выиграла вообще все старты, в том числе чемпионат мира, ей не досталось даже места в тройке шорт-листа лучших спортсменок года по версии IAAF (предыдущее название World Athletics). Оправдание организации было такое же, что и сейчас: «Мы на выбор не влияем».

«Вы должны понимать, что не руководство IAAF принимает решения по номинантам и победителям. Это делает целое независимое жюри, составленное из лучших экспертов и журналистов со всего мира, которые уже долгие годы работают в легкой атлетике. Плюс учитывается мнение болельщиков, которые также имеют возможность проголосовать. Я не могу ответить на вопрос, почему их выбор оказался именно таким. Но могу гарантировать, что решение было независимым и принималось в соответствии с правилами», — объяснял «СЭ» глава федерации Себастьян Коу.

Легкоатлетка Елена Исинбаева.
Елена Исинбаева.
Фото Global Look Press

Стерли из истории

World Athletics приняла очень удобную позицию. Виноваты не мы, а кто-то, кому претензии предъявить невозможно. Но подобная культура «отмены» российских атлетов под разными предлогами наблюдается во многих видах спорта на разных уровнях. Примеров предостаточно.

В конце прошлого года Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS) подводила итоги и не включила в список лучших спортсменов лыжника Александра Большунова, который на Олимпиаде в Пекине завоевал пять медалей, в том числе три золотые. Президент AIPS Джанни Мерло сказал, что про Большунова просто забыли, и публично извинился. Но дальше этого дело не пошло.

«Про Большунова забыть невозможно, — говорил «СЭ» тренер Юрий Бородавко. — Просто когда пристыдили, то ответили так, но все-таки в номинацию не внесли. Если бы просто забыли, то извинились бы и внесли. Это говорит о том, что действовали намеренно».

На Уимблдоне в прошлом году отмечали столетие Центрального корта. По случаю этого события в Лондон были приглашены почетные гости — победители турнира прошлых лет Билли Джин Кинг, Мартина Хингис, Роджер Федерер, Бьорн Борг и другие. Получила ли приглашение россиянка Мария Шарапова — неизвестно. Но на Центральном корте ее не увидели (как и других наших теннисистов, которым в 2022-м не разрешили участвовать в Уимблдоне). Возможно, Шарапова сама отказалась, тем более в тот период готовилась к рождению ребенка. Однако организаторы жирно намекнули всем, что россиянку в Лондоне никто особо не ждал. В праздничном видеоролике Марии места не нашлось. Сказали, что не хватило хронометража. Кто ограничивал длительность ролика — тоже непонятно.

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Или загляните в соцсети Международного олимпийского комитета. За последние полтора года было опубликовано несколько сотен постов, но ни один не посвящен российским спортсменам. Дошло до того, что наших девушек не оказалось в ролике про эволюцию женской гимнастики. Светлана Хоркина? Лариса Латынина? Нет, не слышали. Похоже, тоже не хватило места.

Вычеркивая советских и российских спортсменов из истории, спортивные организации просто минимизируют уровень гнева в свой адрес. Посмотрите, что сейчас происходит в соцсетях футбольного клуба «Реал Сосьедад». В комментариях под последними постами люди выливают тонны грязи по поводу перехода российского игрока Арсена Захаряна. Подобного хейта не хотят ни в World Athletics, ни в какой-либо другой международной спортивной федерации. Поэтому для них лучше умолчать о россиянах, а потом придумать отговорку — забыли, выбирали не мы, не хватило хронометража.

легкая атлетика
Сборная России по легкой атлетике
Елена Исинбаева
Мария Ласицкене (Кучина)
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