Бубка лишился должности в World Athletics из-за скандала на Украине. Финал великой карьеры

Знаменитый прыгун с шестом предпочел семью работе спортивным чиновником в самой антироссийской спортивной федерации.

Сегодня в Будапеште состоятся выборы руководящих органов Международной федерации легкой атлетики — организации, которая более восьми лет поводит русофобскую политику, и за это время практически уничтожила конкурентоспособную сборную России. Главный вдохновитель травли наших спортсменов — британец Себастьян Коу, — к сожалению, получит мандат на новый четырехлетний срок, поскольку соперников у него на сей раз нет вообще. А вот вице-президент организации — легенда советского спорта Сергей Бубка- в 59 лет официально завершает карьеру чиновника. Из-за скандала на Украине звездный прыгун с шестом отходит от дел и, видимо, сосредоточится на своей семье.

Бесславное завершение карьеры

Бубка — единственный из четырех вице-президентов WA, который не подал заявку на переизбрание. Саудовский принц Мухаммед ибн Навваф Аль Сауд, чилийская бегунья колумбийского происхождения Химена Рестрепо и Джефф Гарднер, политик из Новой Зеландии, намерены сохранить свои должности. Всего на пост вице-президента выдвинуты восемь кандидатов (шесть мужчин и две женщины — последним гарантировано одно из четырех кресел). Однако очевидно, что никто из кандидатов не способен кардинально поменять непримиримую и неконструктивную позицию международной федерации в отношении России.

Фото Global Look Press

Практически сразу после прихода к власти Коу Всероссийская федерация легкой атлетики была лишена признания из-за допинговых обвинений, и это отстранение растянулось почти на восемь лет. Сейчас формально она завершено, но россияне с белорусами все равно отстранены от соревнований по политическим причинам. И финала этому кошмару не просматривается. По иронии судьбы, в 2015 году наша делегация на выборах президента WA голосовала именно за Коу, полагая, что он — более выгодная для России кандидатура, чем украинец Бубка. Однако, как показала жизнь, это стало огромной ошибкой.

Бубка после завершения карьеры спортсмены вообще очень активно занимался спортивной политикой. Так, в исполкоме международной федерации он провел более двадцати лет. В 2013 году великий шестовик был соперником Томаса Баха на выборах президента МОК. Ранее экс-рекордсмен мира являлся членом комиссии спортсменов международного комитета. Кроме того, с 2005 по 2022 год Сергей Назарович возглавлял НОК Украины. И теперь впечатляющая карьера завершается абсолютно бесславно. На фоне политического скандала вокруг семьи Бубки украинская федерация вместо шестовика выдвинула в руководящие органы WA олимпийскую чемпионку 2008 года в семиборье Наталью Добрынскую.

Туманные перспективы

Британский портал Inside the Games называет легендарного легкоатлета «близким другом президента России Владимира Путина», однако в этом есть очень большие сомнения. Общеизвестно, что в свое время Бубка помог знаменитой российской прыгунье с шестом Елене Исинбаевой переехать из Волгограда в Монте-Карло (где жил сам вместо с женой и двумя сыновьями) и устроил ее к своему бывшему тренеру Виталию Петрову. Однако на этом деятельность героя Украины на пользу нашего спорта вроде бы заканчивается. В 2022-м он, еще будучи главой НОК, публично поддерживал отстранение наших атлетов от международных стартов.

Фото Global Look Press

При этом семейный бэкграунд великого спортсмена действительно непростой. Его старший брат Василий, тоже известный в прошлом шестовик, после начала украинских событий выступил на стороне ДНР и развивал бизнес в неподконтрольном Украине регионе. Сергей, уроженец Луганска, бывший депутат Верховной рады от Партии регионов и советник Виктора Януковича, родственника не осуждал, хотя вплоть до осени 2022 года занимал один из ключевых постов в украинской спортивной политике. Киевские радикалы осуждали звездного спортсмена за дистанцирование от антироссийской истерии, что в итоге и заставило его в ноябре 2022-го уйти в отставку и окончательно покинуть Украину.

А в июле нынешнего года одно из украинских изданий опубликовало расследование, в котором утверждается, что Сергей Назарович является партнером своего брата по бизнесу в ДНР, а также владеет предприятиями, зарегистрированными российскими органами власти в Крыму. Адвокаты Бубки данные факты отрицают, тем не менее в отношении легенды спорта начато расследование СБУ и Бюро экономической безопасности — по поводу «создания угрозы суверенитету и территориальной целостности Украины». НОК пока отказался исключать знаменитого атлета из своих рядов, однако его перспективы добиться реабилитации в своей стране крайне туманны.

Что касается выборов в WA, то, помимо главы организации и вице-президентов, будет выбран Всемирный совет по легкой атлетике. На 13 мест претендуют 27 человек. Россиян среди них нет, хотя представителей «дружественных стран» хватает. Другой вопрос, насколько этот орган способен влиять на политическую позицию Коу и заставить его хотя бы прислушаться к рекомендациям МОК о частичном снятии санкций с представителей России и Белоруссии. Очень может быть, что WA — та самая структура, которая сейчас сильнее других нуждается в «параллельном» и адекватном конкуренте, о котором накануне говорил Президент России.