Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Легкая атлетика
Статьи
Олимпиада
Новости
Чемпионат мира
Главная
Легкая атлетика

Сегодня, 12:30

Наш марафонец блеснул в Париже под российским флагом. Он стал вторым среди европейцев!

Россиянин Киселев стал вторым среди европейцев на Парижском марафоне
Сергей Подушкин
Обозреватель
Легкоатлет Степан Киселев
Степан Киселев.
Фото Соцсети
Telegram Дзен
Степан Киселев успешно выступил в столице ближайших Олимпийских игр.

Российские легкоатлеты благодаря политике World Athletics с 2022 года не могут участвовать в международных соревнованиях даже в нейтральном статусе. Но нет правил без исключений, к которым относятся престижные марафоны. Лучший марафонец нашей страны Степан Киселев не только стартовал на знаменитом парижском марафоне в элитной группе, но и занял высокое 11-е место, финишировав вторым из европейцев. Причем сделал это вовсе не под нейтральным, а под российским флагом!

В Кению за опытом

Вообще, если российские женщины порой побеждали или занимали призовые места на престижных марафонах, то наши марафонцы-мужчины в XXI веке особо не блистали на международной арене. Тем не менее талантливые и трудолюбивые бегуны в России есть, и стараются развиваться. Наглядный пример — Степан Киселев. Уроженец Киселевска Кемеровской области дважды становился чемпионом страны в марафоне — в 2017-м и 2019-м, выиграл немало марафонов и полумарафонов в нашей стране. Его личный рекорд — 2 часа 11 минут и 28 секунд, конечно, не дотягивает до времен элитных африканских марафонцев, но по европейским меркам вполне неплох.

К тому же Киселев к своим 37 годам по-прежнему находится в великолепной форме и полон энтузиазма. Степан на протяжении карьеры постоянно экспериментировал, не ленился перенимать опыт в разных точках мира — в США, Японии, Кении... Особенно долгим был кенийский период подготовки у итальянского специалиста Ренато Кановы. «В России такой объем делят на три части и выполняют целую неделю, а тут все и сразу. Я на четверти тренировки умер, потом снова воскрес, потом снова умер. В конце осознал, что я уже еду в машине и жую бананы, а ребята танцуют под кенийскую музыку. Каждый раз после тренировки мы радуемся, что выжили», — рассказывал он в 2018 году в интервью «СЭ» про свою первую кенийскую групповую тренировку.

Степан КИСЕЛЕВ. «Тут все как в России, только бегуны вместо алкоголиков». Как наш марафонец бросил все и уехал в Африку

В последние годы Степан и сам тренирует, но при этом продолжает активно бегать. Причем не только в России. С 2022 года он является членом американского бегового клуба Second City Track Club, за который прошлой осенью, в частности, бежал знаменитый Чикагский марафон. Причем также под российским флагом, финишировав 20-м со временем 2 часа 13 минут и 26 секунд. Хотя тогда, по словам Киселева, он вышел на старт спустя три недели после Московского марафона, поэтому состояние, понятное дело, было неидеальным.

«Я не чувствовал к себе какого-то не такого отношения, здесь свой мир, и на то, что происходит за океаном, люди не обращают особо внимание, — заметил Киселев. — Если бы я в элитную группу заявлялся, то тогда, конечно, могли бы возникнуть какие-то вопросы. Но я стартовал за элитой, хотя ушли на дистанцию мы одновременно. Выступал по слоту, который был предоставлен моему американскому клубу организаторами Чикагского марафона, но приехал сюда за свои деньги», — цитировал тогда Киселева ТАСС.

Легкоатлет Степан Киселев
Фото Соцсети

Финишировал почти в темпе лидеров

В Парижском марафоне он также изначально собирался стартовать как любитель, но незадолго до старта выяснилось — его «кластер» стартует на пять минут позже элитного. Степан написал организаторам, те попросили предъявить прошлые результаты, после чего включили Киселева в элитную группу. При этом в официальном протоколе флаг у него именно российский.

Впрочем, парижский марафон Степан начал очень аккуратно. Если фавориты сразу же рванули в очень высоком темпе, то россиянин первые пять километров пробежал спокойно — отставал от группы лидеров из 18 человек более чем на полторы минуты и занимал скромное 30-е место. Но постепенно начал прибавлять. Так, на отметке 21 км он бежал 23-м, показав промежуточное время 1 час 7 минут и 42 секунды. А вторую половину преодолел заметно быстрее, обгоняя соперников одного за другим.

Чемпион России по марафону Степан Киселев в Кении. «Если любишь невесту, купи ей холодильник». Как российский бегун живет в Кении

На отметке 30 км Киселев был уже 19-м, на 35 км — 12-м, а на 40 км стал уже 11-м. На этом месте он и финишировал, причем последние два километра и 195 метров промчался в темпе 3 минуты и 8 секунд за км — практически на уровне лидеров. Его итоговое время — 2 часа 14 минут и 30 секунд. А победитель Мулугета Ума из Эфиопии показал очень высокий, близкий к рекорду парижского марафона результат — 2 часа 5 минут и 33 секунды. Кстати, из европейцев россиянина обошел только известный швейцарец Матиас Кибурц, занявший седьмое место. Остальные места в топ-10 достались африканцам.

«На запланированный темп группа не сформировалась. Впереди бежали слишком быстро, моя почти ок, но после 10 км начали совсем сбавлять. Вышел вперед, начал подгонять, подбадривать, просил держаться, в ответ что-то кричали на французском. Так и не понял, ругались или радовались... С 32-го по 38-й было тяжело, в остальное время удавалось работать и наслаждаться моментом. Когда еще так позволишь себе пробежаться по Парижу», — написал Киселев на страничке в социальной сети. Теперь, по его словам, настала пора возвращаться в Россию — в ближайших планах у Степана Московский полумарафон и Казанский марафон.

легкая атлетика
2
Обсудить
Читайте также
Биография Александра Волкова: жизнь и спортивная карьера российского бойца UFC
Португалец Аморим может возглавить «Ливерпуль» после ухода Клоппа
Местные жители рассказали об обстоятельствах нападения на полицейских в Подмосковье
Абаскаль снова неадекватно отвечал на вопросы, Соболев грубо высказался о своих голах. Что произошло после матча «Динамо» - «Спартак»
В Абхазии россиянка сорвалась со смотровой площадки и погибла
Вопрос двери: штрафы за недопуск газовщиков в дома введут в этом году
Популярное видео
Конева жестко разносит ВФЛА
«Пусть каждый отвечает сам за себя»
«Врачи подтвердили, что у меня надрыв мышцы». Эксклюзив «СЭ» с Клишиной
Журналисты «СЭ» на ЧМ по легкой атлетике финишировали с российским флагом
Сидорова: «Встреча с Президентом? Это у него надо спрашивать»
«Я горжусь Анжеликой и очень-очень люблю»
Вся правда про отель российских атлетов на чемпионате мира
«Я бежала, а вдоль трассы лежали «трупы»
Колобков - о "деле Лысенко", судьбе Шляхтина и протесте Ласицкене
Россия по-прежнему без флага
Суд нашел в Кастер Семене женщину
Миллиард долларов или марафон из 2 часов?
Дарья Клишина мечтает об олимпийской медали
Детская мечта Анны Чичеровой
Сергей Шубенков: "Хорошие, тяжелые, деревянные!"
Трибуны помогли Болту!
Московский марафон назло непогоде
Усейн Болт намерен вернуть чемпионское звание
Российские звезды готовятся к ЧМ
"Лужники" вышли на старт подготовки к ЧМ-2013
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В России лишают олимпийской медали бывшую соотечественницу Гулиеву. Раньше это не удалось сделать даже ВАДА