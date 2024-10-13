Новый мировой рекорд в марафоне. Кенийка Чепнгетич переписала историю легкой атлетики

Невероятное достижение.

Кенийская легкоатлетка Рут Чепнгетич выиграла Чикагский марафон, установив мировой рекорд. В этом году забег был посвящен памяти Келвина Киптума, который трагически погиб в ДТП в начале 2024 года в возрасте 24 лет. Ему до сих пор принадлежит рекорд в марафоне среди мужчин, который он установил год назад также в Чикаго — 2:00.35.

Уникальное достижение

30-летняя спортсменка пробежала 42,2 километра за 2 часа 9 минут 57 секунд. Следом за ней до финиша добралась Сутуме Кебеде из Эфиопии (отставание — 7 минут 36 секунд), а третьей преодолела дистанцию кенийка Ирин Чептаи (+7.56).

Чепнгетич превзошла рекорд Тигист Ассефе (2 часа 11 минут 52 секунды). Представительница Эфиопии установила его на Берлинском марафоне в сентябре 2023 года.

«Я чувствую себя прекрасно. Очень горжусь собой и тем, что добилась победы и установила мировой рекорд. Моя мечта сбылась. Я много тренировалась, думая о мировом рекорде. Очень благодарна всем, кто мне помогал», — сказала Чепнгетич журналистам после победы.

Как пробежали мужчины

Среди мужчин победителем стал кениец Джон Корир, преодолевший дистанцию за 2 часа 2 минуты 43 секунды. Второе место занял эфиоп Мохамед Эса (+1.56), третье — кениец Амос Кипруто (+2.07).

«Это был очень хороший забег, быстрый. Сегодня я установил свой личный рекорд в Чикаго. Приехав сюда, я стремился к победе, а не к мировому рекорду», — завил Корир.

Фото Global Look Press

Достижения Чепнгетич

Рут является чемпионкой мира 2019 года. Кенийка выиграла Чикагский марафон в третий раз в карьере — последний раз она побеждала здесь в 2022 году.

Марафон в Чикаго проводится с 1977 года и является частью серии World Marathon Majors, включающей также забеги в Токио, Бостоне, Лондоне, Берлине и Нью-Йорке. Дистанция марафона составляет 42 километра 195 метров.