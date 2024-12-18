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Легкая атлетика

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«Он был не щедрый на обнимашки и поцелуйчики». Как знаменитая бегунья Мастеркова разводилась со звездой велоспорта

Мастеркова раскрыла причины развода со звездой велоспорта Саитовым
Галина Глазко
редактор интернет отдела
Легкоатлетка Светлана Мастеркова
Светлана Мастеркова.
Фото Дмитрий Солнцев, архив «СЭ»
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Личная драма прославленной легкоатлетки.

Светлана Мастеркова — звезда советской и российской легкой атлетики. Она специализировалась в беге на средние дистанции. Мастеркова дважды становилась олимпийской чемпионкой на Играх-1996 в Атланте, в 1999 году взяла золото и бронзу чемпионата мира, в 1998-м выиграла чемпионат Европы. Также она является чемпионкой СССР. В течение 23 лет ей принадлежал мировой рекорд в беге на милю в открытых помещениях (4:12.56). Несмотря на высокие достижения в спорте, добиться побед на личном фронте у нее не получилось. Светлана была замужем один раз, но брак не оказался счастливым.

Двукратная олимпийская чемпионка-96 в&nbsp;беге на&nbsp;800 и&nbsp;1500 метров, мировая рекордсменка, чемпионка мира и&nbsp;Европы Светлана Мастеркова руководит Дворцом детского спорта. Бубка, Костадинова, Мастеркова. Как сейчас выглядят звезды легкой атлетики в 1990-х?

Знакомство с велогонщиком

Еще в 1980-е годы на сборах в Ашхабаде звездная бегунья познакомилась с известным велогонщиком Асятом Саитовым. Как рассказывала спортсменка в программе «Секрет на миллион», она сразу обратила внимание на мужчину, который сидел один после ужина в столовой и был «черный как уголь» из-за яркого загара. Незнакомец открыто засматривался на Светлану, чем сильно смущал чемпионку.

Саитов — известный советский и российский велогонщик. Он является трехкратным чемпионом СССР, двукратным чемпионом России, двукратным победителем специальной спринтерской классификации «Вуэльта Испании», серебряным призером чемпионата мира и участником Олимпийских игр.

«Однажды я приболела, и он начал меня искать, спрашивать. Стал выглядывать через балкон и спрашивать, как дела. Я сказала, что приболела. И вот он приходит с вязаными носками и медом с орехами», — рассказывала Мастеркова.

Так Саитов начал ухаживать за легкоатлеткой. Роман развивался постепенно. Когда у Светланы был сложный период в карьере из-за тяжелой травмы, Саитов предложил ей пожениться.

Светлана Мастеркова с мужем Асятом Саитовым. 1996 год
Светлана Мастеркова с мужем Асятом Саитовым. 1996 год.
Фото Дмитрий Солнцев, архив «СЭ»

Свадьба и пополнение семейства

В 1994 году спортсмены сыграли свадьбу. После росписи Мастеркова осталась жить в Испании, где восстанавливалась от травмы и планировала готовиться к предстоящим соревнованиям. Однако у судьбы были другие планы.

Тренировки Светлане пришлось отложить, так как она узнала о беременности. В 1995 году в семье родилась девочка Анастасия. Саитов был счастлив, но не смог забрать супругу с младенцем из роддома, так как находился в тот момент на соревнованиях.

Мастеркова взяла декретный отпуск на год, чтобы ухаживать за малышкой. Завершать карьеру она не планировала, поэтому, как только ребенок окреп, Светлана начала готовиться к Олимпиаде-1996. Практически никто не верил, что молодая мама, да еще после травмы и длительного перерыва, сможет достойно выступить на Играх. Но Мастеркова громко вернулась в спорт, завоевав олимпийское золото на своей коронной дистанции 800 метров, а также на дистанции 1500 метров.

Уроженка Ачинска — небольшого города в Красноярском крае — показала всему миру, что можно быть успешной в спорте и в то же время строить семью.

11&nbsp;декабря 1999 года. Москва. Егор Титов и&nbsp;его супруга Вероника. Как жили спортсмены в 90-е. Свадьбы Титова и Аленичева, пирожки Брусникиной, Курникова у Кремля

Развод

Роман Мастерковой и Саитова продлился недолго. Они прожили в браке восемь лет, а после развелись. Светлана признавалась, что она первой решилась подать на развод, так как не была до конца счастлива в этих отношениях.

«Мне казалось, что он угловатый, не щедрый на обнимашки и поцелуйчики. И в один прекрасный момент я себе сказала: «Это все? И вот так до старости?» Мы как-то загубили себя, потухли. Я сразу сказала ему об этом. Я помню, что он принес мне 50 роз и сказал: «Я понимаю тебя. Если так случилось, то я подожду», — говорила чемпионка в программе «Секрет на миллион».

При этом она отметила, что до сих пор находится в дружеских отношениях с бывшим мужем и считает его хорошим приятелем. «Если бы мне этого мужчину предложили сегодня, я бы сказала, что это кладезь. Он брат, друг. Да мы и сейчас всегда вместе, этот человек на всю жизнь», — призналась Мастеркова.

Легкоатлетка Светлана Мастеркова
Фото Никита Успенский, архив «СЭ»

Как сложилась жизнь после развода

Мастеркова замуж больше не вышла. Сейчас она проживает в Москве в роскошном особняке. Олимпийская чемпионка редко дает интервью, но любит сниматься в развлекательных передачах на телевидении. Иногда комментирует соревнования по легкой атлетике.

Летом 2024 года появились новости, что Светлану экстренно госпитализировали с подозрением на инсульт. К счастью, диагноз не подтвердился, и позже ее выписали из больницы.

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