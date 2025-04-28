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Легкая атлетика

Сегодня, 11:45

Опередила 31 632 мужчин. В женском марафоне — новый рекорд

Тигист Ассефа установила мировой рекорд на Лондонском марафоне
Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
Бегунья Тигист Ассефа
Тигист Ассефа.
Фото AFP
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Эфиопка Тигист Ассефа улучшила в Лондоне одно из самых престижных достижений в беге.

Эфиопка Тигист Ассефа стала героиней Лондонского марафона, выиграв женский забег в элитной группе со временем 2:15.50 и средним темпом 3,13 мин./км. Это новый рекорд мира для марафонов, в которых женщины бегут отдельно (и не могут использовать мужчин в качестве пейсмейкеров). Прежнее достижение кенийки Перес Джепчирчир, установленное в британской столице год назад, улучшено сразу на 26 секунд. Россияне в элитном классе не выступали, но в женском массовом забеге отличилась наша соотечественница Дина Александрова, ставшая второй с результатом 2:31.41. Дебютантка «мейджоров» выступала под флагом России и уступила только победительнице масс-старта британке Люси Джонс (2:30.23). Год назад Дина стала первой на марафоне в Цюрихе с личным рекордом — 2:29.00.

Очень много работала ради этого

Здесь надо объяснить, что женские рекорды в смешанных и чисто женских забегах фиксируются отдельно. В миксте результаты выше, так что абсолютный рекорд у девушек сейчас составляет 2:09.56 и был установлен осенью прошлого года в Чикаго кенийкой Рут Чепнгетич. Быстрее всех барышень в истории Лондонского марафона преодолевала дистанцию британка Пола Редклифф (2:15.25) в 2003 году, но это был последний забег в смешанном формате. После того женщины в столице Великобритании бежали отдельно и даже не пытались атаковать рекорд Редклифф. Не сумела его побить сейчас и Тигист Ассефа, хотя эфиопка провела впечатляющий старт, привезла почти три минуты ближайшей преследовательнице Джойсилин Джепкосгеи из Кении и опередила восемь мужчин из элитной группы.

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Накануне забега эфиопка говорила, что находится в лучшей форме, чем во время Берлинского марафона 2023 года (тогда Ассефа выиграла, показав рекордное на тот момент женское время в смешанном забеге — 2:11.53). В итоге Тигист лидировала на улицах Лондона почти всю дистанцию, легко разобравшись и с чемпионкой Лондона-2021 Джепкосгеи, и с олимпийской чемпионкой Сифан Хассан. От Джойсилин эфиопка оторвалась после 35-го километра, создав минутный просвет уже к отсечке 40 км. Таким образом, Ассефа взяла реванш за неудачи прошлого года, когда она стала второй на двух главных стартах года — в Лондоне и Париже. Причем на Играх-2024 Тигист, напомню, подавала протест за итоговый результат, заявляя, что Хассан толкнула ее перед финишем.

Тигист впервые в карьере выиграла «мейджор» в Лондоне. Правда, это произошло в отсутствие как минимум двух очень серьезных конкуренток — абсолютная рекордсменка мира Рут Чепнгетич снялась с соревнований, заявив, что находится в плохой форме, а чемпионка Лондона-2024 Перес Джепчирчир из Кении накануне получила травму, подвернув лодыжку. «Я очень рада победить и побить мировой рекорд, — сказала Ассефа после финиша. — Я очень много работала ради этого. Условия для забега оказались действительно хорошими, ветра не было. Пейсмейкеры задали быстрый темп с самого начала. Я была рада своей серебряной медали на олимпийском марафоне в Париже, но нынешняя победа в Лондоне стоит особняком. Для меня много значит выиграть именно этот старт и побить мировой рекорд».

Бегунья Тигист Ассефа
Тигист Ассефа.
Фото AFP

Хотела медальку на финише

Мужской забег в Лондоне немного разочаровал. Абсолютную победу одержал не слишком известный кениец Себастьян Саве. В конце прошлого года он обратил на себя внимание, выиграв в Валенсии с очень приличном результатом 2:02.05. Сейчас Саве был не столь быстр (2:02.27), но этого хватило, чтобы одержать убедительную победу с отрывом почти в минуту от занявшего второе место Джакоба Киплимо из Уганды (2:03.37). Легендарный Элиуд Кипчоге в начале гонки держался впереди, но во второй половине дистанции отпустил лидирующую группу и в итоге финишировал только шестым (2:05.25).

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Помимо восьми мужчин из элитной группы, заочное соперничество Тигист Ассефа проиграли 31 624 финишировавших мужчины-любителя из массового забега. Там победил британец Джон Гилберт (2:16.26), но нас больше интересует женский любительский старт, в котором второе место заняла россиянка Дина Александрова. 32-летняя уроженка Чебоксар начала бодро — с темпом 3,26 мин./км, но на второй половине дистанции серьезно замедлилась. «С личным рекордом на половинке, — прокомментировала результат Дина в соцсетях. — Я попробовала, но знала, что будет очень тяжело. Очень горжусь собой. Медальку хотела на финише, поэтому не сошла».

Бегунья Дина Александрова
Дина Александрова.
Фото соцсети

В прошлом Дина занималось бегом на 400 м и 1500 м и увлеклась любительским марафоном только два года назад. В сентябре 2023-го Александрова стала второй на Московском марафоне с результатом 2:33.06, а в апреле 2024-го порадовала победой в Цюрихе. В «мейджорах» до выступления в Лондоне россиянка не участвовала. Помимо Дины в любительском забеге в столице Великобритании стартовали и другие представители России, правда, не занявшие высоких мест. World Athletics не пускает наших спортсменов на свои старты даже в нейтральном статусе, но в коммерческих марафонах в любительской категории россияне выступают без ограничений — как правило, даже под собственным флагом.

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легкая атлетика
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