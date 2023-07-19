Королеве барьерного спринта предъявлены обвинения. Нигерия становится лидером по допингу?

Чемпионка и рекордсменка мира Тоби Амусан пополнила список отстраненных нигерийских атлетов.

Громкие допинговые скандалы в легкой атлетике продолжаются. Буквально за месяц до старта чемпионата мира в Будапеште (он пройдет с 19 по 27 августа) под реальной угрозой дисквалификации оказалась одна из главных звезд прошлогоднего ЧМ в Юджине, чемпионка и рекордсменка мира в беге на 100 м с барьерами нигерийка Тоби Амусан, пропустившая три допинг-теста за 12 месяцев. С учетом того, как часто в последнее время звездные нигерийские спринтеры влипают в допинговые скандалы, можно констатировать — на легкую атлетику Нигерии накатывает настоящий допинговый вал.

«Грабли» трех пропущенных тестов

Конечно же, допинговые проблемы Амусан — удар по всей королеве спорта. Ведь 26-летняя Тоби считается одной из самых ярких представительниц королевы спорта. Барьеристка год назад в Юджине превзошла мировой рекорд на барьерной стометровке, пробежав ее в полуфинале за 12,12. И в финале и вовсе показала фантастический результат — 12,06, пусть то достижение не засчитали из-за превышающего норму попутного ветра. Тем не менее скорости Амусан все равно очень впечатлили, а из обычной сильной спортсменки она превратилась в суперзвезду. Не исключено, Тоби могла в нынешнем сезоне на главном старте попробовать разменять 12 секунд, но теперь даже само участие в соревнованиях в Будапеште под очень большим вопросом.

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Вообще из-за пропуска трех допинг-тестов дисквалифицируют все больше спортсменов. Так, только что от этого пострадал шведский теннисист Микаэль Имер, получивший 18 месяцев дисквалификации. А в 2020-м за подобное прегрешение на полтора года был отстранен от соревнований чемпион мира — 2019 на стометровке американец Кристиан Коулмен. Теперь же на эти «грабли» наступила и Амусан. Хотя она категорически заявляет о своей невиновности.

«Сегодня независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) обвинил меня в нарушении правил из-за пропуска трех допинг-тестов в течение 12 месяцев. Намерена оспорить это обвинение в трибунале до начала августовского чемпионата мира. Я чиста и проходила тестирование через несколько дней после третьего пропущенного теста. Верю, что это дело разрешится в мою пользу и я смогу выступить на чемпионате мира», — написала нигерийка в социальных сетях. Но с учетом предыдущих историй шансов оспорить возможное наказание (скорее всего, дисквалификация 18 месяцев или два года) у Амусан немного. А значит, вероятно, она пропустит не только ЧМ-2023, но и Олимпиаду в Париже, где с учетом ее скоростей считалась бы главным фаворитом в борьбе за золото на барьерной стометровке, а может, и в эстафете 4х100 м.

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Вслед за Россией и Кенией

Хотя форс-мажор с Амусан не самый первый и не самый вопиющий в последнее время в нигерийской легкой атлетике. Буквально на днях сборную Нигерии во главе лишили золото Игр Содружества — 2022 в женской эстафете 4х100 м, которую Амусан и ее подруги выиграли с рекордом Африки. Причем причина исключения из итоговых протоколов кроется вовсе не в Тоби, а в финишере команды — Грейс Нвокоча, которую еще в сентябре 2022-го отстранили из-за обвинений в использовании допинга. В пробе 22-летней Нвокочи, между прочим, чемпионки Нигерии на стометровке, обнаружили остарин и лигандрол.

Но и это еще не все. Так, на Олимпиаде в Токио в 2021 году на допинге была поймана одна из самых знаменитых нигерийских спортсменок, призер Олимпийских игр в Пекине (прыжки в длину) и чемпионата мира — 2013 в Москве (прыжки в длину и бег на 200 м) Блессинг Окагбаре. В итоге Окагбаре, которой сейчас 34 года, получила 11-летнюю (!) допинговую дисквалификацию за употребление гормона роста, ЭПО и отказ от сотрудничества со следствием. Таким образом, ее карьера фактически завершилась. А минувшей зимой чемпион Африки и рекордсмен Нигерии в беге на 200 м Дивайн Одудуру был временно отстранен по обвинениям в хранении и использовании запрещенных веществ — за историю, связанную с Окагбаре, ему грозит шестилетняя дисквалификация.

С учетом всех последних событий Нигерия, похоже, становится страной № 1 по громким скандалам в мировой легкой атлетике. В не столь отдаленном прошлом этот незавидный рейтинг возглавляла Россия, а совсем недавно допинговыми дисквалификациями в режиме нон-стоп отметилась Кения. Теперь же вслед за Кенией «отличилась» и другая африканская легкоатлетическая держава.