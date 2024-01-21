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Легкая атлетика

Сегодня, 19:30

Марафон в Гонконге шел на рекорд, а закончился трагедией. Почти тысяча человек получили травмы

Более 800 человек пострадали во время марафона в Гонконге
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Фото Global Look Press
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Инцидент вызвал новые споры о массовых стартах.

В последние годы марафонские забеги приобретают большую популярность как в России, так и во всем мире. Города соперничают друг с другом за новую категорию туристов — спортсменов-любителей. Крупнейшие марафоны мира становятся уже сами по себе поводом посетить тот или иной мегаполис, а сами забеги ставят новые рекорды по количеству участников. Но не всегда это здорово — так, марафон в Гонконге завершился чудовищной трагедией. Как минимум один человек погиб, больше 800 получили травмы различной степени... Так стоит ли гнаться за численностью в таких забегах?

Мужчина пробежал полный марафон, но умер сразу после финиша

Марафон Standard Chartered Hong Kong Marathon в Гонконге должен был стать одним из самых значимых событий в мире любительского бега, ведь власти города поставили перед собой амбициозную цель сделать самый массовый забег в истории. И по крайней мере один из самых масштабных забегов на территории Азии провести им удалось. Как сообщили организаторы, марафон 2024 года не просто достиг допандемийного масштаба, но и заметно превысил прежние показатели. Всего заявки на участие подали 74 тысячи человек: 22 тысячи зарегистрировались для участия в марафоне (дистанция — 42 км 195 м), 21,5 тысячи — в полумарафоне и больше 30 тысяч — в забеге на 10 км. Явка составила 91 процент. Только вот вряд ли забег этого года они запишут себе в актив. Ведь итоги чудовищны.

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По официальным данным, за медицинской помощью обратились 842 человека. По неофициальным сообщениям, распространяемым по китайской соцсети Weibo, число пострадавших и вовсе превысило тысячу. К сожалению, не обошлось без непоправимых последствий — как минимум один человек умер, еще пятеро в критическом состоянии в одной из ближайших к происшествию больниц и врачи прямо сейчас ведут борьбу за их жизнь. Детали произошедшего пока только устанавливаются, но, судя по всему, причина — в неготовности ряда спортсменов-любителей к поставленной перед собой целью. Так, погибшим оказался один из участников примерно тридцати лет. Он записался на марафонскую дистанцию и успешно ее преодолел, однако уже после финиша потерял сознание на платформе станции метро Тинь Хау. Мужчину оперативно доставили в больницу, однако помочь уже не сумели — инфаркт.

Фото Global Look Press

Трагедии на массовых забегах — история, которая стала рутиной

Всего в больницу скорой помощи были доставлены свыше 30 человек, и у всех похожие симптомы — потеря сознания на фоне экстремальной нагрузки. Вероятнее всего, свои силы переоценили не просто люди без должной подготовки к забегу, но еще и страдающие различными сердечными заболеваниями. И, конечно, сразу возникают вопросы, как такие люди в принципе могли стать участниками марафона, ведь предварительное заключение врача — неотъемлемое условие любого старта, пусть даже любительского. Кроме того, организаторы оказались не готовы к массовости забега. По ходу дистанции постоянно возникали заминки и завалы. Стоило кому-то резко сбавить темп и тем более остановиться и присесть, как это вызывало падение сразу нескольких участников. В результате многие не смогли завершить дистанцию, уходили домой с растяжениями и ушибами.

Надо признать, что такие ситуации не редкость. Не так давно умирали участники марафонов в Екатеринбурге и Берлине. Чаще всего трагедии случаются в жару на фоне обезвоживания организма. Однако умирали и участники лыжных марафонов: два года подряд жизни забирал знаменитый Авачинский марафон на Камчатке. Причем в тех случаях погибали вроде бы опытные в деле стайерских дисциплин люди. Однако именно в тот день были не в лучшей форме, однако от забега не отказались. И тут надо помнить, что здоровье не шутки. Мотивации участников понятны — это и желание преодолеть себя, и в том числе улучшить состояние организма. Кроме того, в науке есть признанное понятие «эйфория бегуна» — состояние душевного подъема, сходное с опьянением, наблюдаемое во время долгой физической активности, на фоне которой формируется устойчивость к боли и усталости.

Ильяс Маленков. Марафон в Екатеринбурге завершился трагедией. Умер один из участников — говорят, он был полностью здоров

И все же надо четко осознавать возможности своего организма. Ведь не застрахованы даже профессиональные спортсмены. Без них, кстати, Гонконгский марафон не обошелся. Так, победителем на дистанции 41,1 км среди мужчин стал участник из Кении Андерсон Серой, его результат — 2 часа 12 минут 50 секунд. У девушек чемпионкой стала Медина Армино из Эфиопии, ее результат составил 2 часа 28 минут 47 секунд.

легкая атлетика
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