«У нее мужское тело». Легкоатлеты возмущены медалью трансгендерной бегуньи на ЧМ

Бывший мужчина Валентина Петрилло может отобраться на Паралимпиаду на дистанции 400 метров в 50 лет.

Сегодня Совет Федерации РФ принял закон о полном запрете в нашей стране операций по смене пола без явных медицинских показаний. Как заявила глава верхней палаты парламента Валентина Матвиенко, «опасных игр в гендеры в России нет и не будет». Новой иллюстрацией того, во что могут вылиться такие «игры» в большом спорте, на днях стала история итальянки, завоевавшей бронзу в беге на 400 метров на паралимпийском чемпионате мира по легкой атлетике в Париже. 49-летняя спортсменка, выступающая в категории Т12 для слабовидящих спортсменов, всего пять лет назад являлась мужчиной, а теперь в ветеранском возрасте легко обыгрывает соперниц, которые значительно младше.

Валентина Петрилло (третья слева) с другими участницами соревнований и их сопровождающими. Фото Global Look Press

Дискриминация женщин

Очевидно, что такими темпами Валентина Петрилло легко отберется на Паралимпиаду-2024. И это обстоятельство вызывает возмущение у многих представителей легкой атлетики. Ведь мужское телосложение трансгендера буквально бросается в глаза — она выше и мощнее всех своих конкуренток. Благодаря гормональной терапии Валентина проходит по требованиям о максимальном уровне тестостерона в организме, но честность конкуренции при этом все равно вызывает большие сомнения. «Сколько 49-летних женщин в состоянии выигрывать медали на мировом уровне?» — задает саркастический вопрос известная британская марафонка Мара Ямаути.

«Я не считаю, что имеет место честное соперничество, — говорит Кристина Санулли, у которой Петрилло выиграла на чемпионате Италии. — Физическая структура тела у Петрилло явно мужская. Судьба, которую выбрала Валентина, — это ее личное дело. Но со спортивной точки зрения это не так. Из-за ее присутствия на стартах обычные женщины чувствуют, что подвергаются дискриминации». Группа борцов за права женщин RadFem Italia тем временем опубликовала инсайд о том, что трансгендерная бегунья не пользуется женскими раздевалками, с таким комментарием: «Если вы признаете, что тело Петрилло мужское до и после соревнований, непонятно, почему оно должно быть женским во время соревнований?»

В ответ Валентина заявила, что ее критики используют методы «гитлеровской пропаганды». «Лучше быть медленной счастливой женщиной, чем быстрым несчастным мужчиной. Мне не кажется, что я что-то у кого-то краду», — заявила в интервью BBC бегунья, которая после своего перехода в 2019 году завоевала на соревнованиях по легкой атлетике уже девять титулов, в том числе золото на дистанциях 100 м, 200 м и 400 м в категории T12 на чемпионате своей страны. Питер Эриксен, бывший главный тренер сборной Канады по легкой атлетике, назвал эти результаты «шокирующими».

Фото Global Look Press

Ненормальная ситуация

У Фабрицио Петрилло в 14 лет была диагностирована болезнь Штаргардта — дегенеративное заболевание глаз, которое не поддается лечению. В возрасте 20 лет юноша начал изучать информатику для слабовидящих в университете Болоньи. Там он занялся спортом и пробился в паралимпийскую сборную Италии по футзалу. Легкой атлетикой Петрилло увлекся только в 41 год и за три года завоевал 11 национальных титулов категории T12. В 2018 году Фабрицио объявил своей семье, что хочет стать женщиной, и начал переход. Самое удивительное, что супруга спортсмена не возражала. Они по-прежнему живут вместе и воспитывают двух детей.

Согласно нынешним правилам Всемирной федерации паралимпийской легкой атлетики, «спортсменка имеет право участвовать в соревнованиях среди женщин, если она официально признана женщиной по закону». У Валентины такое признание имеется, и в 2020 году она пыталась отобраться на Паралимпиаду в Токио. Однако национальная федерация испугалась нового скандала на фоне разборок вокруг новозеландской тяжелоатлетки-трансгендера Лорен Хаббард. Так что Петрилло в паралимпийскую сборную не взяли. Однако сейчас трансгендер намерена проявить настойчивость и грозит спортивным чиновникам судом.

С марта нынешнего года трансгендерам запрещено участвовать в женских соревнованиях под эгидой World Athletics, если они успели достигнуть полового созревания до своего перехода. Это, например, закрыло дорогу в Париж-2024 французской бегунье на 200 метров с мужским прошлым Хальбе Диуф. Похожие решения приняли международные федерации водных видов и велоспорта. Однако паралимпийцы пока отстают от современных тенденций в борьбе за права женщин. Такая неповоротливость и делает возможными казусы с Валентиной Петрилло. Хотя любому здравомыслящему человеку очевидно: ситуация с этой 49-летней итальянкой ненормальная и требует оперативного вмешательства Международного паралимпийского комитета.