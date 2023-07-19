Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Легкая атлетика
Статьи
Олимпиада
Новости
Чемпионат мира
Главная
Легкая атлетика

Сегодня, 15:30

«У нее мужское тело». Легкоатлеты возмущены медалью трансгендерной бегуньи на ЧМ

Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
Легкоатлетка Валентина Петрилло
Валентина Петрилло.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен
Бывший мужчина Валентина Петрилло может отобраться на Паралимпиаду на дистанции 400 метров в 50 лет.

Сегодня Совет Федерации РФ принял закон о полном запрете в нашей стране операций по смене пола без явных медицинских показаний. Как заявила глава верхней палаты парламента Валентина Матвиенко, «опасных игр в гендеры в России нет и не будет». Новой иллюстрацией того, во что могут вылиться такие «игры» в большом спорте, на днях стала история итальянки, завоевавшей бронзу в беге на 400 метров на паралимпийском чемпионате мира по легкой атлетике в Париже. 49-летняя спортсменка, выступающая в категории Т12 для слабовидящих спортсменов, всего пять лет назад являлась мужчиной, а теперь в ветеранском возрасте легко обыгрывает соперниц, которые значительно младше.

Валентина Петрилло (третья слева) с другими участницами соревнований и их проводниками
Валентина Петрилло (третья слева) с другими участницами соревнований и их сопровождающими.
Фото Global Look Press

Дискриминация женщин

Очевидно, что такими темпами Валентина Петрилло легко отберется на Паралимпиаду-2024. И это обстоятельство вызывает возмущение у многих представителей легкой атлетики. Ведь мужское телосложение трансгендера буквально бросается в глаза — она выше и мощнее всех своих конкуренток. Благодаря гормональной терапии Валентина проходит по требованиям о максимальном уровне тестостерона в организме, но честность конкуренции при этом все равно вызывает большие сомнения. «Сколько 49-летних женщин в состоянии выигрывать медали на мировом уровне?» — задает саркастический вопрос известная британская марафонка Мара Ямаути.

«Я не считаю, что имеет место честное соперничество, — говорит Кристина Санулли, у которой Петрилло выиграла на чемпионате Италии. — Физическая структура тела у Петрилло явно мужская. Судьба, которую выбрала Валентина, — это ее личное дело. Но со спортивной точки зрения это не так. Из-за ее присутствия на стартах обычные женщины чувствуют, что подвергаются дискриминации». Группа борцов за права женщин RadFem Italia тем временем опубликовала инсайд о том, что трансгендерная бегунья не пользуется женскими раздевалками, с таким комментарием: «Если вы признаете, что тело Петрилло мужское до и после соревнований, непонятно, почему оно должно быть женским во время соревнований?»

Кастер Семеня. Кастер Семеня засудила международную федерацию. Правила по тестостерону теперь отменят?

В ответ Валентина заявила, что ее критики используют методы «гитлеровской пропаганды». «Лучше быть медленной счастливой женщиной, чем быстрым несчастным мужчиной. Мне не кажется, что я что-то у кого-то краду», — заявила в интервью BBC бегунья, которая после своего перехода в 2019 году завоевала на соревнованиях по легкой атлетике уже девять титулов, в том числе золото на дистанциях 100 м, 200 м и 400 м в категории T12 на чемпионате своей страны. Питер Эриксен, бывший главный тренер сборной Канады по легкой атлетике, назвал эти результаты «шокирующими».

Легкоатлетка Валентина Петрилло
Фото Global Look Press

Ненормальная ситуация

У Фабрицио Петрилло в 14 лет была диагностирована болезнь Штаргардта — дегенеративное заболевание глаз, которое не поддается лечению. В возрасте 20 лет юноша начал изучать информатику для слабовидящих в университете Болоньи. Там он занялся спортом и пробился в паралимпийскую сборную Италии по футзалу. Легкой атлетикой Петрилло увлекся только в 41 год и за три года завоевал 11 национальных титулов категории T12. В 2018 году Фабрицио объявил своей семье, что хочет стать женщиной, и начал переход. Самое удивительное, что супруга спортсмена не возражала. Они по-прежнему живут вместе и воспитывают двух детей.

Согласно нынешним правилам Всемирной федерации паралимпийской легкой атлетики, «спортсменка имеет право участвовать в соревнованиях среди женщин, если она официально признана женщиной по закону». У Валентины такое признание имеется, и в 2020 году она пыталась отобраться на Паралимпиаду в Токио. Однако национальная федерация испугалась нового скандала на фоне разборок вокруг новозеландской тяжелоатлетки-трансгендера Лорен Хаббард. Так что Петрилло в паралимпийскую сборную не взяли. Однако сейчас трансгендер намерена проявить настойчивость и грозит спортивным чиновникам судом.

Исаак Хениг. Одна из лучших пловчих США стала мужчиной — и теперь выигрывает только у паралимпийцев. Крушение звездной карьеры

С марта нынешнего года трансгендерам запрещено участвовать в женских соревнованиях под эгидой World Athletics, если они успели достигнуть полового созревания до своего перехода. Это, например, закрыло дорогу в Париж-2024 французской бегунье на 200 метров с мужским прошлым Хальбе Диуф. Похожие решения приняли международные федерации водных видов и велоспорта. Однако паралимпийцы пока отстают от современных тенденций в борьбе за права женщин. Такая неповоротливость и делает возможными казусы с Валентиной Петрилло. Хотя любому здравомыслящему человеку очевидно: ситуация с этой 49-летней итальянкой ненормальная и требует оперативного вмешательства Международного паралимпийского комитета.

Читайте также
Ван дер Сара перевели из реанимации в общее отделение
Европарламент призвал МОК не допускать российских спортсменов к Олимпиаде-2024
Зенитные расчеты ЮВО применили тактику «огневой колесницы» под Авдеевкой
В США оценили решение РФ и ее союзников по созданию новой валюты
Аксенов сообщил о перекрытии трассы «Таврида» из-за пожара
Какими будут сельхозкультуры после генетического редактирования: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Конева жестко разносит ВФЛА
«Пусть каждый отвечает сам за себя»
«Врачи подтвердили, что у меня надрыв мышцы». Эксклюзив «СЭ» с Клишиной
Журналисты «СЭ» на ЧМ по легкой атлетике финишировали с российским флагом
Сидорова: «Встреча с Президентом? Это у него надо спрашивать»
«Я горжусь Анжеликой и очень-очень люблю»
Вся правда про отель российских атлетов на чемпионате мира
«Я бежала, а вдоль трассы лежали «трупы»
Колобков - о "деле Лысенко", судьбе Шляхтина и протесте Ласицкене
Россия по-прежнему без флага
Суд нашел в Кастер Семене женщину
Миллиард долларов или марафон из 2 часов?
Дарья Клишина мечтает об олимпийской медали
Детская мечта Анны Чичеровой
Сергей Шубенков: "Хорошие, тяжелые, деревянные!"
Трибуны помогли Болту!
Московский марафон назло непогоде
Усейн Болт намерен вернуть чемпионское звание
Российские звезды готовятся к ЧМ
"Лужники" вышли на старт подготовки к ЧМ-2013
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Королеве барьерного спринта предъявлены обвинения. Нигерия становится лидером по допингу?