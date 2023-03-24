Кастер Семеню отправили на выход. В легкой атлетике — новые меры по защите женского спорта

World Athletics резко ужесточил правила допуска по уровню тестостерона для спортсменок.

По итогам заседания в Монако Совет World Athletics опубликовал новые правила допуска к женским стартам. Они вступают в силу начиная с 31 марта 2023 года и регламентируют участие в международных соревнованиях в женских стартах так называемых «трансперсон» и спортсменок с DSD (differences with sexual development— отличиями в половом развитии).

Кто за бортом легкой атлетики?

Всем, кто совершил гендерный переход после окончания пубертатного периода, дорога на старт отныне закрыта. Такие случаи, как в тяжелой атлетике, где новозеландская спортсменка Лорел Хаббард перестала быть Гэвином Хаббардом (штангистом национального уровня) в возрасте 35 лет, а затем даже приняла участие в Олимпийских играх в Токио, под эгидой World Athletics, точно не будет.

«В сложившихся обстоятельствах Совет принял решение, что справедливость и объективность в соревнованиях у женщин имеют приоритет перед инклюзивностью» — гласит официальный релиз, опубликованный после заседания.

Не пустят на старт и тех спортсменок, которые не смогут доказать, что на протяжении последних 24 месяцев уровень тестостерона в крови у них составлял менее 2,5 нмоль/л. Для категории DSD этот пункт фактически означает окончание карьеры. О том, почему Совет World Athletics принял новые регламенты, исчерпывающе высказался президент крупнейшей международной спортивной федерации Себастьян Коэ:"Всеопределяющий принцип для меня состоит в том, что мы всегда будем делать то, что, по нашему мнению, исключительно в интересах нашего вида спорта".

Фото Global Look Press

Понадобилось более десяти лет, чтобы выработать адекватные критерии

На протяжении восьми лет (с 2009 по 2017 год) у женщин в беге на 800 м доминировала Кастер Семеня из ЮАР. Спортсменка, с рождения имевшая генетические отклонения, обусловившие высокий уровень тестостерона, трижды побеждала на чемпионатах мира и дважды — на Олимпийских играх. Существовавшие на тот момент критерии допуска позволяли Семене, а также другим интерсекс-спортсменкам (таким, как Франсин Ньонсаба из Бурунди и Маргарет Вамбуи из Кении — все они были в тройке финала на 800 м Рио-2016) убивать интерес к бегу на 800 м среди женщин — результат был слишком предсказуем и не справедлив.

Дело в том, что тогдашние критерии допуска, принятые IAAF в 2011 году, устанавливали верхний порог уровня тестостерона в 10 нмоль/л. И это при норме от 0,3 до 2,4 у женщин и от 5 до 30 — у мужчин! Ни о каком честном спорте не было и речи — Семеня и Ньонсаба отбирали медали у всех, пользуясь природными особенностями организма. Пусть и приобретенными не в результате допинга, а от природы.

Серьезный удар по конкуренции в женской легкой атлетике нанесло дело Дути Чанд. Спортсменка из Индии, выступавшая в спринте (от 60 до 200 м), была отстранена от соревнований собственной федерацией в 2014 году по критерию превышения уровня тестостерона из-за гиперандрогении. Чанд подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд и выиграла дело: осмотр показал, что она скорее женщина. В итоге Международный олимпийский комитет отменил критерии по ограничению уровня тестостерона «до появления научных обоснований» и дал «зеленый свет» спортсменкам с гиперандрогенией.

Однако в легкой атлетике попытки вернуть соревнованиям справедливость не прекращались. В 2019 году по результатам научных исследований для дистанций от 400 м до 1609 м (одна миля) у женщин World Athletics ввела ограничение по уровню тестостерона 5 нмоль/л (поддерживать такой уровень было необходимо на протяжении полугода).

Тем, кто не вписывался под гормональный потолок, оставалось два пути: специальная терапия (Семеня, попробовавшая ее, утверждала, что «постоянно чувствовала себя больной») или переход в другие дисциплины. Вторую лазейку использовала Ньонсаба: в сезоне 2021 DSD-атлет из Бурунди уничтожала соперниц по «Бриллиантовой лиге» на дистанциях от 3000 до 5000 м. В спринте в том году также был случай, заставивший World Athletics задуматься об ужесточении критериев: Кристин Мбома из Намибии, из-за генетического заболевания имевшая высокий уровень тестостерона, в 18 лет забрала олимпийское серебро на дистанции 200 м.

С 31 марта 2023-го лазеек не осталось — верхний порог 2,5 нмоль/л актуален для всех. Семеня, Ньонсаба, Мбома и другие интерсекс-атлеты участвовать в соревнованиях женщин больше не смогут ни на одной дистанции.

Фото Global Look Press

По трансперсонам вопрос открытый, но это — формальность

Несмотря на запрет соревноваться для спортсменов, совершивших гендерный переход после периода полового созревания, всем трансгендерам дорога в спорт не закрыта. По итогам того же заседания Совета World Athletics принято решение создать рабочую группу для более детального изучения вопроса в течение следующих 12 месяцев. В ее состав войдут независимый председатель, до трех членов Совета, два спортсмена из Комиссии атлетов, трансгендерный спортсмен, три представителя национальных федераций и три — Департамента здравоохранения и науки World Athletics.

Однако несмотря на это решение, вопрос о приоритетах в легкой атлетике не стоит. Себастьян Коэ высказался однозначно: «Решения всегда непростые, когда касаются интересов различных групп, но мы продолжаем придерживаться той точки зрения, что прежде всего важна справедливость по отношению к женщинам-спортсменкам... При этом мы будем руководствоваться научными данными о физических возможностях и преимуществах мужчин, которые неизбежно будут развиваться в ближайшие годы. По мере появления дополнительных доказательств мы вернемся к оценке нашей позиции, но мы считаем, что объективность женской категории в легкой атлетике имеет первостепенное значение».

Леонид Мужикбаев