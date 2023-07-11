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Скандалы

Сегодня, 15:20

У Бубки большие проблемы на Украине. Великого чемпиона обвиняют в бизнесе в ДНР и Крыму

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Бывший легкоатлет Сергей Бубка.
Сергей Бубка.
Фото Global Look Press
Бывший легкоатлет Сергей Бубка.
Сергей Бубка.
Фото Global Look Press
Бывший легкоатлет Сергей Бубка.
Сергей Бубка.
Фото Global Look Press
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Выдающийся советский шестовик отвергает обвинения, но может лишиться места в НОК и World Athletics.

Олимпийский чемпион, 10-кратный чемпион мира, 35-кратный рекордсмен мира Сергей Бубка столкнулся с серьезными обвинениями в родной стране. Как показало расследование одного из украинских изданий, легендарный советский спортсмен и его брат, возможно, ведут бизнес в Донецкой Народной Республике, в том числе с государственными органами России. Разумеется, это вызвало страшный скандал на Украине. Что грозит чемпиону и бывшему главе украинского НОК?

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59-летний чемпион родом из Луганска, который на данный момент контролирует Россия. Однако еще в мирное время к Сергею Валентиновичу на родине отношение было неоднозначным. Он был членом уже не существующей «Партии регионов» и помощником президента Виктора Януковича. Вместе с тем Бубка активно занимался бизнесом — у него был свой банк «Родовид», который, правда, быстро исчез и оказался национализирован. А в Донецкой области вместе с братом он торговал хлебом и горючим, как утверждается в расследовании.

Компания «Монблан» была зарегистрирована в Донецке. После 2014 года Бубка редко высказывался открыто о событиях на востоке Украины, но все же перевел свое олимпийское училище в Бахмут, а «Монблан» теперь зарегистрирован в Волновахе. Молчание звездного ветерана можно понять — его мать и брат остаются в Донецке и по сей день.

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После 24 февраля все поменялось. Бубку, правда, стали еще жестче критиковать свои — президент футбольного клуба «Ингулец» Александр Поворознюк предложил сделать так, чтобы на выходе из квартиры чемпиону «упал на голову кирпич». С другой стороны, Бубка как президент олимпийского комитета Украины способствовал введению спортивных санкций против России. Он же как почетный член МОК возглавлял фонд солидарности, в котором отвечал за распределение средств среди украинских спортсменов.

Тем не менее обвинения в предательстве против него никогда не утихали, и в ноябре Бубка уступил место в НОК. Освободившееся кресло занял министр спорта Вадим Гутцайт, и именно он стал проводником стратегии бойкота украинцами соревнований, где участвуют россияне.

Бывший легкоатлет Сергей Бубка.
Сергей Бубка.
Фото Global Look Press

Усидеть на двух стульях?

Но, как считают украинские журналисты, Бубка не прекратил деятельность в Донбассе. После того как под контроль России перешла и Волноваха, компания «Монблан» продолжила функционировать уже на российской территории. Как утверждается, в начале 2023 года фирма появилась в российском реестре юридических лиц. Также опубликованы несколько контрактов со ссылками на сайт госзакупок и скриншотами, в том числе с Казначейством ДНР и Республиканским реабилитационным центром Министерства здравоохранения ДНР, на поставку горючего. Подписи под контрактами принадлежат брату Сергея Василию, но известный прыгун является совладельцем компании и даже якобы оформил российский СНИЛС.

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Сам Бубка отвергает обвинения и готовит иск в суд против издания:

— Законодательством Украины предусмотрено право каждого лица на уважение к чести и достоинству, которые неприкосновенны, а также на неприкосновенность своей деловой репутации. В этой связи Сергей Бубка готовит иск о защите своих прав в соответствующие инстанции, — заявил его юридический представить Сергей Якимец.

Бывший легкоатлет Сергей Бубка.
Сергей Бубка.
Фото Global Look Press

Последствия

Как ожидается, в ближайшее время пройдет собрание Олимпийского комитета Украины, в котором примут участие Гутцайт, ряд членов комитета и спортсмены. От властей Украины спортсмены и известные люди требуют лишить Бубку и звания Героя Украины, которое было получено в 2001 году. А украинский скелетонист Владислав Гераскевич, который провел антивоенную акцию на Олимпиаде в Пекине 18 февраля, инициировал исключение Бубки из исполкома Олимпийского комитета Украины и лишение его членства в организации.

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Кроме того, Бубка, бывший вице-президент World Athletics, лишится должности в руководстве международной федерации. Украина уже выдвинула на его место олимпийскую чемпионку 2008 года в семиборье Наталью Добрынскую. Таким образом, легендарный атлет, когда-то претендовавший на пост главы МОК, практически завершает карьеру спортивного функционера. Более того, на Украине ему грозят неприятные расследования и обвинения в коллаборационизме.

Судя по всему, после этого расследования мировому рекордсмену будет все сложнее разрываться между семьей и политикой страны. Возможно, он и вовсе уйдет с публичной сцены. Тот случай, когда лучше бы сработал принцип «спортсмены вне политики».

легкая атлетика
Сергей Бубка
МОК
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