Испанка отпраздновала успех на ЧЕ и подарила медаль украинке. Дикий случай в Риме

Людмила Оляновская стала бронзовым призером в спортивной ходьбе благодаря грубой ошибке конкурентки.

Чемпионат Европы по легкой атлетике в Риме только стартовал, а уже не обошелся без спортивного конфуза. В спортивной ходьбе на 20 км испанка Лаура Гарсия-Каро финишировала с национальным флагом и с улыбкой на лице — с полной уверенностью, что бронзовая медаль у нее в кармане. Но слишком расслабилась, что привело к обиднейшему поражению — в финишном створе ее настигла и обошла в борьбе за третье место украинка Людмила Оляновская.

Ужас вместо радости

Соревнования, которые проходят в столице Италии с 7 по 12 июня, можно в какой-то степени назвать репетицией Олимпийских игр, тем более в них заявлены сразу девять чемпионов мира-2023, включая настоящих суперзвезд — шведского прыгуна с шестом Армана Дюплантиса, норвежского бегуна на средние дистанции Якоба Ингебригтсена и голландскую барьеристку Фемке Бол. В спортивной ходьбе столь звучных для современной легкой атлетики имен нынче нет, но по меркам этой дисциплины олимпийскую чемпионку и бронзового призера ЧМ-2023 итальянку Антонеллу Пальмизано вполне можно было назвать звездой.

Победительница соревнований по спортивной ходьбе Антонелла Пальмизано. Фото Global Look Press

Пальмизано, к радости соотечественников, и финишировала на домашнем ЧЕ-2024 первой, причем с отрывом около 30 секунд. Мало того, второй также стала итальянка, менее именитая Валентина Траплетти, а вот к бронзе уверенно шагала Гарсия-Каро. 29-летняя испанка прежде особо не блистала на крупных турнирах, хотя в ее послужном списке есть победы в нескольких международных стартах. На чемпионате мира-2023 в Будапеште она заняла шестое место в ходьбе на 35 км, а в Риме была чрезвычайно близка к первой в карьере бронзе чемпионатов Европы.

Гарсия-Каро уверенно шагала к бронзе, заметно опережая ближайшую преследовательницу с Украины. На входе на арену ей вручили испанский флаг, а на последних метрах перед финишем с улыбкой на лице спортсменка подняла руку вверх, празднуя наивысший успех в своей карьере. Но вдруг, повернув голову вправо, она увидела обгоняющую ее Оляновскую, и радость сменилась отчаянием и ужасом. В итоге украинка опередила испанку на мгновение. Не помог и протест, в котором испанцы обращали внимание на слишком уж стремительный финиш Оляновской.

Четырехлетняя дисквалификация после резвого старта карьеры

«За 300 и 200 метров до финиша я оглядывалась назад, потому что знала, что она не так и далеко, но за 100 метров до финишной черты я посмотрела еще раз и увидела, что примерно на 40 или 50 метров впереди. Поэтому и подумала, что догнать меня у украинки уже не получится, вот и начала праздновать успех... Конечно, я очень разочарована. У меня были довольно плохие полтора года, и мне удалось переломить ситуацию, борясь изо всех сил, но медаль ускользнула. Теперь я надеюсь извлечь уроки из этой ошибки и продолжить работать, чтобы вернуться сильнее», — приводит слова Гарсии-Каро Marca.

Лаура Гарсия-Каро (слева) и Людмила Оляновская на дистанции. Фото Global Look Press

Между тем 31-летняя Оляновская — весьма любопытный персонаж. Десять лет назад она считалась восходящей звездой мировой спортивной ходьбы. Стала на дистанции 20 км серебряным призером чемпионата Европы-2014 в Цюрихе (там ее обошла только россиянка Эльмира Алимбекова) и бронзовым призером чемпионата мира-2015 в Пекине. Однако практически сразу после этого была отстранена от соревнований, а затем дисквалифицирована Федерацией легкой атлетики Украины на четыре года с 30 ноября 2015 года за нарушение антидопинговых правил.

Таким образом, медаль чемпионата мира Оляновская сохранила, но по ее карьере был нанесен серьезный удар. После возвращения она продолжила побеждать на украинских соревнованиях, а также выиграла небольшие международные соревнования в Словакии и Литве. Ее самым ярким результатом после возобновления карьеры было четвертое место на чемпионате Европы-2022 в Мюнхене. На чемпионате мира-2023 в Будапеште она финишировала 11-й. И вот добилась первого серьезного успеха за без малого девять лет, заявив после своей бронзы, что «всей Украине была нужна эта медаль».