Ему было 80 лет.

Пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики сообщила о смерти заслуженного тренера России Евгения Трофимова. Специалист на протяжении многих лет тренировал двукратную олимпийскую чемпионку в прыжках с шестом Елену Исинбаеву.

Что известно

Трофимову было 80 лет, причина его смерти пока не называется. Вероятно, подробности появятся позже — на данный момент есть только заявление Всероссийской федерации легкой атлетики.

«Сегодня, 3 января, на 81-м году ушел из жизни выдающийся специалист, заслуженный тренер России Евгений Васильевич Трофимов.

Он воспитал большое количество победителей и призеров многочисленных международных и всероссийских соревнований, которые много раз выигрывали медали чемпионатов СССР и России. Огромный труд Евгения Трофимова отмечен государственными наградами, среди которых медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени.

Всероссийская федерация легкой атлетики приносит искренние соболезнования семье, друзьям и всей легкоатлетической общественности. О дате и месте похорон Евгения Васильевича Трофимова будет сообщено дополнительно», — говорится в заявлении федерации.

Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Трофимов — важный тренер в карьере Исинбаевой

Евгений Васильевич работал с Исинбаевой дважды: с 1997 по 2006 год и с 2010 по 2013 год. За это время спортсменка выиграла олимпийское золото и четыре чемпионата мира, а также собрала множество менее престижных наград. Елена пришла к тренеру в 15 лет. Ее уход к бывшему тренеру Сергея Бубки Виталию Петрову он воспринял тяжело, хотя отмечал — их совместных наработок хватит на пять лет. А после радовался возвращению спортсменки, которая перестала побеждать, покинув наставника.

Между Исинбаевой и Трофимовым были хорошие отношения — сам специалист подчеркивал это после возвращении Елены в 2010 году.

«Ощущение такое, будто она никуда не уезжала. Взаимопонимание. Теплота. И, главное, годы все расставили на места: она поняла, что была не права. Но к этому была причастна косвенно: ее сподвигли другие. Они ей шептали, стояли за углом и ждали, когда она созреет для разговора. А она была не ведущей, а ведомой. Да. Она для меня все такая же (ребенок. — Прим. «СЭ»)», — говорил Трофимов в интервью «Советскому спорту».

Разумеется, Исинбаева стала одной из первых, кто отреагировал на смерть тренера — опубликовала теплое сообщение в соцсетях.

«Он помогал мне не только прыгать выше всех в мире, но и, самое главное, становиться сильной личностью. Он был для меня примером во всем. Каждый успех, каждая медаль — это была его заслуга. Он всегда вдохновлял меня своим примером, никогда не отчаивался, если что-то не получалось, он объяснял каждую неудачу с точки зрения логики и глубокого анализа и настраивал на тренировочный процесс снова», — написала Исинбаева.

«СЭ» выражает соболезнования родным и близким Евгения Трофимова.