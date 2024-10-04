В Нижнем Новгороде завершился чемпионат России в беге на 100 километров — он имеет официальный статус Всероссийской федерации легкой атлетики, хоть дисциплина и не представлена на чемпионатах мира и Олимпиадах. Среди женщин первое место заняла спортсменка из Старого Оскола Юлия Рыжанкова, которая пробежала дистанцию за 7 часов 1 минуту 17 секунд и тем самым побила рекорды России и Европы. Помимо профессиональных занятий бегом, Юлия работает учителем физкультуры в общеобразовательной школе и тренером в беговом клубе. «СЭ» пообщался со спортсменкой и узнал о подготовке к чемпионату, запрете на участие в международных стартах и ситуации в Белгородской области.
— Удивлены своему результату?
— Не ожидала, что преодолею эту дистанцию настолько быстро. На тренировках я чувствовала, что физически подготовлена лучше, чем в предыдущие годы, и нахожусь в хорошей спортивной форме, поэтому была довольна своим состоянием. Отправляясь в Нижний Новгород, я понимала: если побью личный рекорд в 7 часов 30 минут и пробегу даже на 10 минут быстрее, то буду довольна. Но на 7 часов 1 минуту ни я, ни тренер никак не рассчитывали, это очень серьезная заявка даже на международном уровне. Я до сих пор с трудом осознаю, что произошло!
— Чем объясните успех?
— Помимо занятий спортом, я еще тружусь учителем физкультуры в общеобразовательной школе. В этом году, посоветовавшись с семьей, решила взять минимальное количество часов. Хотела хотя бы годик попробовать потренироваться так, как это делают мои соперники. Они посвящают все время тренировкам, а между ними могут отдохнуть. До этого года у меня так не получалось. Практически весь август я провела на сборах в Кисловодске, в начале сентября вернулась домой всего на пять дней и уехала обратно в Кисловодск. Два месяца интенсивных тренировок и отсутствие каких-то бытовых проблем положительно повлияли на мой результат на чемпионате России.
— Есть желание продемонстрировать свои способности на международных стартах? Там ведь конкуренция гораздо выше.
— Очень обидно, что нас не пускают на международную арену, ведь мой нынешний результат обеспечил бы призовое место на чемпионатах мира, если судить по статистике последних лет. Конечно, можно попробовать попасть в рейтинги, но не факт, что рекорд будет засчитан и состоится официальное награждение. Даже если поехать туда, организаторы могут засчитать результат как личный зачет и не учитывать его в мировом рейтинге.
— Но вам бы все равно хотелось принять участие?
— В следующем году можно попробовать заявиться на чемпионат мира, не знаю, прошел ли он уже в этом году... Вроде бы должен состояться в Индии, но его результаты я, признаться, еще не смотрела (турнир пройдет 7-8 декабря. — Прим. «СЭ»). Обидно, что я не могу принять участие в турнире, но никто не ждет там русских спортсменов.
— Вам все-таки удалось выехать на соревнования за границу, верно?
— Коммерческие соревнования нельзя сравнивать с чемпионатом мира. Стать даже призером чемпионата мира гораздо почетнее, нежели выиграть какой-либо коммерческий старт — там просто деньги зарабатываешь. Но в этом году у меня получилось съездить на международные старты в ЮАР и поучаствовать в самом престижном ультрамарафоне мира, где я стала десятой — это достойный результат. Там нас очень хорошо встретили, ЮАР — дружественная страна, и публика была рада видеть нас. Я и еще одна русская девушка бежали за команду Южной Африки, нам даже выдали специальную форму!
— Как ваша семья отнеслась к тому, что вы стали так много времени уделять тренировкам?
— В августе у моего супруга был отпуск, и он провел его вместе со мной в Кисловодске. Мой муж тоже спортсмен, поэтому прекрасно меня понимает и во всем поддерживает. А наш 15-летний сын все это время жил один дома, переживал за меня, хотя, конечно, уже привык к такому образу жизни. Во время чемпионата России муж тоже был со мной, кормил, подсказывал и тоже очень радовался моему результату! Без поддержки семьи я бы точно не показала себя так хорошо.
— Погодные условия влияют на физическую форму?
— В жару, конечно, бегать гораздо тяжелее. Но в этот раз, несмотря на дождь и ветер, погода была комфортной. Я старалась прятаться за спинами соперниц из Якутии, никто не был против (смеется). С одной стороны, было прохладно, сыро и влажно, но с другой — это лучше, чем жара. В 2021 году я бежала свои первые 100 км почти в тридцать градусов — это точно не лучший вариант. Единственное, что мешало мне в этот раз — ветер. Разница во времени между бегом по ветру и против него составила десять секунд в темпе. А в остальном я чувствовала себя очень комфортно.
— Вы упомянули, что работаете учителем физкультуры. Что для вас самое интересное в работе с детьми?
— Как раз накануне я была на работе: меня встретили и мои спортсмены, и начальник местного управления спорта. Это было неожиданно приятно, ведь они ночью поехали встречать меня с поезда! Дети поздравляли с рекордом и спрашивали, как мне удалось его установить. Я считаю, что нужно подавать пример молодому поколению своими достижениями, и мне приятно ощущать такую поддержку от них.
— Ваша известность повышает посещаемость уроков физкультуры?
— На самом деле, я такого не замечаю (смеется). Нужно многое менять в системе занятий спортом, чтобы школьники хотели заниматься физкультурой. Многие девочки не хотят брать в руки мяч, потому что у них наращенные ногти... В этом, наверное, большое упущение родителей: они не видят в спорте плюсы для будущего своих детей. Например, все знают, что после ОРВИ выдается освобождение от занятий на десять дней. Но это все ведь настолько неоправданно! Если у тебя нет температуры, то можно заниматься спортом, даже с небольшим кашлем или насморком. Для организма это будет даже лучше, ведь он будет бороться с болезнью. Но родителей невозможно переубедить, что уроки физкультуры в первую очередь важны для здоровья детей.
— У школьников всегда так принято: даже при легком недомогании пытаться откосить от физкультуры.
— Это действительно так. Но я, например, вернувшись из Нижнего Новгорода, поняла, что меня где-то продуло, нос заложило — наверное, иммунитет ослаб. Но уже сегодня у меня будет первая тренировка. Мой сын тоже редко бывает на больничном: если у него насморк, то он просто идет в баню, чтобы прогреться и прогнать хворь. Мне больше по душе традиционные методы лечения: мы используем минимум медикаментов, ребенку за 15 лет ни разу не давали антибиотики. Единственный раз, когда он ушел на больничный, был при переломе руки, так как это действительно серьезная травма.
— Вы с семьей живете в Старом Осколе, это Белгородская область. Как в вашем регионе обстоят дела с развитием спорта?
— У нас все довольно неплохо: стадионы в свободном доступе, на них можно прийти в любое время и бесплатно побегать. В тридцати километрах от города есть небольшой городок с шикарным манежем, вход на который стоит всего 43 рубля за час, это просто копейки. Народу там немного — приходи и тренируйся, было бы только желание. К тому же у нас есть освещенная трасса, по которой можно бегать и ранним утром, и поздним вечером. У нас развитый город в плане спортивных объектов, все доступно.
— Много ли тех, кто проявляет интерес к профессиональным занятиям бегом?
— К сожалению, среди детей такое почти не случается. Говоря про легкую атлетику в нашем городе, могу сказать, что молодых спортсменов очень не хватает. Например, проходит чемпионат области по легкой атлетике, а у нас нет молодых девочек, которые могли бы пробежать полторы тысячи метров. Мне уже 36 лет, но, готовясь к стокилометровой дистанции, мне приходится выступать и на чемпионате области даже с болью в ногах, потому что больше просто некому представить наш город.
— В чем кроется причина такого дефицита?
— Дети не хотят трудиться, ведь профессиональный спорт — это ежедневный и даже круглогодичный труд. Нельзя бегать только летом в хорошую погоду и надеяться, что зимой покажешь хорошие результаты. Нужно заниматься и по снегу в мороз, тратить время на поездку в манеж, но этим заниматься никто не хочет. Родителям проще отдать детей в танцы или другие «комнатные» виды спорта, например, где не надо бегать под дождем.
— А что насчет взрослой аудитории или любительского спорта?
— У нас в городе есть беговой клуб для взрослых людей, где я работаю тренером. Многие из моих подопечных даже не ходили на уроки физкультуры в детстве, а сейчас участвуют в марафонах, им это нравится. Кроме того, занятия бегом улучшают фигуру, для женщин это важно. Никакие диеты не работают без бега: если ты похудеешь, то тело не будет подтянутым. А у меня женщины и в 50 лет выглядят шикарно. Многие приходят именно с целью похудеть и улучшить фигуру, а потом уже втягиваются и участвуют в соревнованиях, стремятся к результатам. У моих подопечных тоже есть семьи, но они находят в себе силы и желание бегать длинные дистанции. Я ими очень горжусь!
— Бывало такое, что в связи с нынешними событиями в соседней Украине появлялась угроза вашей безопасности?
— Иногда по городу включают сирену, но все проходит в штатном режиме. Если мы находимся на стадионе и возникает ракетная опасность, то приходится где-то прятаться: мы спускаемся в укрытие или уходим в какое-либо помещение без стекол. Когда все заканчивается — отбой, мы выходим и продолжаем тренироваться. Часто бегаем в лесу, а там укрыться все равно негде... Нас это уже не пугает, мы настолько привыкли к звукам сирены. Ну пришло на телефон предупреждение об опасности, что теперь делать? Уже никто этого не пугается.