«Это хорошая возможность». Мировой рекордсмен поддержал организацию Россией альтернативных соревнований

Чемпион Игр дружбы-1984 Хавьер Сотомайор — о возможных новых Играх дружбы спустя 40 лет.

Кубинец Хавьер Сотомайор не такая раскрученная звезда, как Криштиану Роналду или Лионель Месси, но настоящая легенда спорта на планете Земля. Его мировой рекорд в прыжках в высоту 2,45 в июле отметит 30-летний юбилей. «Бородатее» него среди мужских олимпийских дисциплин — только прыжок в длину, метание диска и молота (последний рекорд принадлежит советскому атлету Юрию Седых с 1986-го).

Но для большинства прохожих в понедельник на Никольской улице Москвы Сотомайор, прогуливавшийся среди товарищей майоров из полиции, был не более чем статным колоритным кубинским парнем и добычей для селфи. Демонстрировать свою мощь на шоу-забеге в рамках Недели легкой атлетики в Москве тоже не стал — благородно уступил Сергею Карякину, Михаилу Кокляеву и с улыбкой финишировал рядом с Алексеем Ягудиным, но стал четвертым. Подробнее о мероприятии, которое было организовано Департаментом спорта города Москвы, можно прочитать здесь.

Чувствую себя в Москве как дома

На английском Сотомайор понимает далеко не все — идейный товарищ с Острова свободы! Это и сарказм, и правда одновременно: когда Хавьера поймали на кокаине в 1999-м, его лично защищал сам Фидель Кастро и валил все на шпионов из кубинских эмигрантов, подмешавших вещества. Тогда легенде выписали двухлетний бан, но перед Олимпиадой в Сиднее скостили — и он успел взять там серебро. Так или иначе, говорили на испанском.

Но что самое главное — Сотомайор поддержал российских спортсменов, которые не могут сейчас соревноваться. Сам он пропустил из-за бойкотов аж две Олимпиады из пяти. И выигрывал Игры дружбы-1984, которые сейчас подумывает возродить российский Минспорт.

— Сеньор Сотомайор, как появилась идея участия в фестивале в Москве?

— Со мной связались организаторы турнира, и я не сомневался в выборе, сразу сказал да.

— Москва сильно поменялась? Вы наверняка не первый раз.

— О да, я приезжал сюда еще много лет назад. Наверное, лет 40. Конечно, окружающая среда, атмосфера поменялась. (Улыбается.) И думаю, в лучшую сторону. Я себя чувствую здесь как дома.

— Но живете вы на Кубе?

— Да, я на Кубе, но часть моей семьи, дети, например, живут в Испании.

— А Куба меняется? Думаю, немногие знают, как реально живут кубинцы.

— То же самое могу сказать — меняется, и сейчас у нас экономический рост, мне кажется, страна процветает, жизнь становится интенсивнее.

— Что посоветуете делать русскому, который отправляется на Кубу?

— Просто наслаждаться временем там. Пляжи, море, ни о чем не думать. Ну и наслаждаться общением с кубинцами!

Забег на Никольской улице: Сергей Карякин, Михаил Кокляев, Хавьер Сотомайор, Алексей Ягудин. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Чистые спортсмены должны участвовать в соревнованиях

— Если говорить о спорте, то российские спортсмены отстранены от международных соревнований. Что думаете об этом?

— Важнее всего в мире для любого спортсмена — участие в международных соревнованиях. Мне кажется, если спортсмен чист с точки зрения допинг-контроля, он должен иметь право соревноваться на международных стартах.

— Вы — чемпион Игр дружбы 1984 года, сейчас обсуждается возможность альтернативных Олимпиаде соревнований. России стоит их организовать?

— Да, уже существует опыт организации таких альтернативных соревнований, когда спортсмены из стран, которые не могли принять участие в Олимпийских играх или чемпионатах мира, выступали на альтернативных соревнованиях, и они удачно проходили. Думаю, это могло бы быть хорошим выходом для российских спортсменов — чтобы они могли помериться силами со спортсменами из других стран.

— Куба присоединилась бы?

— Если будет возможность, уверен, что Куба будет участвовать.

— Международный олимпийский комитет сейчас допускает участие россиян, но на жестких условиях. Справедливо?

— Я бы сказал об общем принципе — я уверен, что многие спортсмены, которые были чистыми по ходу всей своей карьеры, очень страдают из-за нынешней ситуации, когда нельзя выступать за рубежом. Не очень справедливо их лишать этой возможности.

— Последнее. Вы сейчас прыгаете? Сколько?

— Нет. (Смеется.) Последние прыжки были много лет назад.