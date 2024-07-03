Знаменитый легкоатлет найден застреленным на кладбище. Он пропал из дома 17 дней назад

Чемпиону мира по прыжкам в высоту Жаку Фрайтагу было 42 года, и спортсмен из ЮАР постоянно попадал в неприятности.

На кладбище Зандфонтейн в Претории (ЮАР) найдено тело знаменитого южноафриканского спортсмена Жака Фрайтага. 42-летний экс-чемпион мира по прыжкам в высоту пропал из дома 16 июня, и с тех пор семья пыталась разыскать бывшую звезду легкой атлетики. Финал карьеры Жака в большом спорте был сильно омрачен наркотической зависимостью, а в последнее время Фрайтаг нигде не работал, нуждался в деньгах и водил подозрительные знакомства в криминальном мире. В итоге труп атлета с огнестрельными ранениями был подброшен на кладбище.

Олимпийский провал

Фрайтаг — один из немногих легкоатлетов в истории, выигрывавший чемпионаты мира среди юниоров, среди молодежи и среди взрослых. Свой счет большим титулам он открыл в 1999-м, а главную победу одержал на ЧМ в Париже в 2003-м, покорив планку на высоте 2,35. Жак считался главным претендентом на олимпийское золото Афин-2004, но незадолго до Олимпиады получил травму, в столице Греции не смог выйти в финал, взяв лишь 2,25. При этом первое место с результатом 2,36 занял швед Стефан Хольм (личный рекорд Фрайтага тогда составлял 2,37). В 2005-м Жак улучшил личное достижение на один сантиметр (2,38), но провалил чемпионат мира в Хельсинки и фактически закончился как топовый прыгун.

Вскоре стала ясна причина перепадов в результатах — пристрастие к наркотикам. В 2006-м Фрайтагу грозила тюрьма за нападение на знакомого на автомобильной трассе, но тот конфликт удалось урегулировать мирным путем — пострадавший забрал заявление. В 2012-м полиция по наводке остановила машину спортсмена и нашла у него в кармане наркотик меткатинон. Факт торговли опасным для жизни препаратом доказать не удалось, дело развалилось, но атлет провел за решеткой три дня, и его репутация была разрушена окончательно. В 2013-м он попытался возобновить карьеру, однако с трудом преодолевал два метра — для мужчин это просто ужасный результат.

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К 40 годам Жак нигде официально не работал и сильно нуждался в деньгах. Как затем рассказала мать спортсмена, в ночь на 17 июня неизвестный пришел в его дом и предложил некое денежное дело. Фрайтаг уехал с незнакомцем в соседний район и пропал. Шум подняла сестра спортсмена, через СМИ призывая организовать поиски приметного представителя бурской диаспоры (рост бывшего легкоатлета — более 2 метров). Однако эта кампания закончилась появлением окровавленного трупа на кладбище Зандфонтейн. По словам представитель южноафриканской полиции Бренды Муридили, в бывшую звезду спорта стреляли несколько раз. Мотивы убийства пока неизвестны.

Ночевал на улице и вел асоциальный образ жизни

«Последние несколько лет мы совсем не были близки, — цитирует сестру Фрайтага газета «Африкаанс». — Я мать-одиночка, и мне приходилось присматривать за своими детьми и защищать их. А брат большую часть времени находился под воздействием наркотиков. После того как Жак окончательно ушел из спорта в 2013 году, он иногда ночевал на улице и вел асоциальный образ жизни». Для поиска пропавшего спортсмена в полиции 24 июня была организована специальная группа. «Семья покойного пока не опознала тело. Никто не арестован, но следователи проверяют версии», — говорится в сообщении правоохранительных органов Претории.

Самым резонансным убийством спортсмена в ЮАР в последние годы был инцидент с вратарем футбольной сборной Сензо Мейива. В октябре 2014 года 26-летнего спортсмена застрелили грабители, напавшие на дом его подруги — известной певицы в стиле госпел Келли Хумало. Этот случай вызвал возмущение по поводу разгула преступности в стране, однако затем у полиции возникли подозрения, что речь не о случайном вторжении в частное жилище, а о заказном убийстве. Якобы Хумало, у которой был с Мейива общий ребенок, решила избавиться от бойфренда и наняла киллеров. Суд по этому резонансному делу пока не завершен.