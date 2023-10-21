Звездные бегуны Ингебригтсены обвиняют отца в издевательствах. Сделал братьев великими, но какой ценой?

Сам норвежский герой Гьерт Ингебригтсен не считает себя виновным.

Якоб Ингебригтсен — один из самых заметных чемпионов современной легкой атлетики. Он не просто успешен. Якоб, в отличие от многих коллег по легкоатлетической дорожке, умеет устраивать шоу на стадионе. Пожалуй, во многом именно Ингебригтсен вместе с Арманом Дюплантисом держат World Athletics на плаву после ухода из дела Усэйна Болта. Учитывая роль Якоба в современном спорте, совершенно иначе воспринимается последняя связанная с ним новость. Ингебригтсен признался, что отец не давал ему с братьями нормально жить. Они с детства вынуждены были страдать от издевательств. Но так ли все однозначно? Ведь отец совершенно другого мнения на этот счет.

Над братьями годами измывался родной отец

У Якоба Ингебригтсена далеко не все получилось на чемпионате мира в Будапеште. Он вновь проиграл дистанцию 1500 метров. И снова британцу — на этот раз Джошу Керру. Зато сразу после турнира в Венгрии резвый норвежец начал куражиться на этапах «Бриллиантовой лиги». Так, в Брюсселе Якоб пробежал 2000 метров за 4 минуты 43,13 секунды. Таким образом, он побил мировой рекорд из прошлого века. Еще в 1999-м марокканец Хишам эль-Герружу выдал 4.44,79, и с тех пор никто и близко к подобным цифрам не приближался. Ингебригтсен играючи снял с его рекорда больше секунды и напомнил, кто будет делать прайм-тайм на Олимпиаде в Париже. От недостатка внимания Якоб точно не страдал. Тем удивительнее, с каким интервью он вышел вместе с братьями к одной из крупнейших газет Норвегии — VG.

У Якоба есть два брата — Хенрик и Филип. Последние пусть не такие успешные, но тоже выступали на высочайшем уровне. Всех трех лично подготовил один и тот же тренер, их отец — Гьерт Ингебригтсен. Однако два года назад братья отказались от работы с собственным папой, а на арене во время соревнований сыновей Ингебригтсен-старший стал появляться все реже. На эту тему было много спекуляций, но официально ни Якоб, ни его братья ничего не заявляли. Ровно до последнего момента, когда признались, что страдали от систематического насилия со стороны родного отца. Как эмоционального, так и физического. Побои, угрозы, унижения — все это преследовало будущих звезд легкой атлетики с детства. «Он был агрессивным, властным. Мы до сих пор ощущаем дискомфорт и страх, которые не дают нам чувствовать себя свободными», — признается олимпийский чемпион Токио-2020.

Фото Global Look Press

Обратить внимание на проблему властных родителей

По словам младшего из Ингебригтсенов, ему еще повезло, так как наибольший спрос у Гьерта был к старшим братьям, в то время как Хенрик и Филип ожиданий отца не оправдывали. Их максимумом стал уровень чемпионата Европы — оба брата становились чемпионами континента на ставшей семейной дистанции 1500 м — в 2012 и 2016 годах соответственно. «Мы чудом это пережили. Взрослели и двигались дальше — по крайней мере, нам так казалось. Но, оглядываясь назад, мы понимаем: это было наивно. Ведь два года назад та же агрессия и связанные с ней физические наказания повторились. И это стало последней каплей, — рассказывает Филип. — Мы знаем, каково расти в страхе перед агрессивным, властным и жестоким отцом. В детстве мы терпели это из уважения к папе. Но сейчас подобная ситуация для нас уже неприемлема».

Надо ли говорить, какой резонанс вызвало совместное интервью братьев Ингебригтсен в самой Норвегии и за ее пределами. На их семью смотрели как на феномен, а у Гьерта была репутация своеобразного, но выдающегося человека, сумевшего воспитать сразу трех стайеров элитного класса. Но только сейчас мы видим, каким путем это все было достигнуто.

На имидж Гьерта тень упала еще в 2021-м, когда впервые стало известно, что он больше не работает с сыновьями. Естественно, разрыв вызывал вопросы и давал почву для подозрений о характере взаимоотношений в семье Ингебригтсен. Так, к слову, недавно стало известно, что Гьерту Ингебригтсену не выдали аккредитацию на крупные международные соревнования будущего года, включая Олимпиаду в Париж, — из-за соображений безопасности перед спортсменами. Тем не менее у него оставались свои сторонники, которые отвергали все возможные обвинения в недостойных действиях.

Фото Global Look Press

Тренировать собственных детей не стоило?

Прежде всего жестокость Гьерта оправдывали выдающими результатами. Как известно, без дисциплины успеха в спорте не бывает. Отцы-тренеры часто держат своих детей в ежовых рукавицах, и порой это оправданно, если все понимают какая впереди цель и чем ради нее можно пожертвовать. Однако все имеет предел. Одной из причин, по которой братья Ингебригтсен решили выступить публично, — ответственность перед теми, кто столкнулся с похожим абьюзивным поведением в семье и не знает, как из него выбраться. «Мы не хотели, чтобы в прессе обсуждали подробности нашей семейной жизни. Личная жизнь на то и личная, что не должна касаться посторонних. Но мы понимаем: те проблемы, с которыми мы столкнулись, встречаются нередко. И самое малое, что мы можем для них сделать, — рассказать о своем опыте», — объясняет старший из сыновей.

Гьерт Ингебригтсен тренирует Якоба. Фото Global Look Press

Хенрик винит прежде всего себя за то, что не уберег младших братьев от властного отца, которому желание вырастить олимпийских чемпионов затмило разум. Правда, сам Гьерт с обвинениями в свой адрес категорически не согласен. «Я не был идеальным мужем и отцом, готов это признать, — ответил Ингебригтсен-старший спустя сутки после публикации оригинальной статьи. — Но и жестоким я не был. Были недостатки, но чтобы применять насилие к собственным детям — это немыслимо».

Гьерт считает, что ему нужно было давно отдать детей другому специалисту, поскольку тренировать родных сыновей — сомнительная затея. Однако он и близко не считает себя тираном, который мог позволить оставить ребенка без еды на несколько дней за неудачный забег, как утверждал Филип. В любом случае, Норвежская федерация легкой атлетики уже инициировала разбирательства. Возможно, они заставят задуматься не только конкретно о клане Ингебригтсенов, но и о многих подобных семьях.